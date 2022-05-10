Второй турнир Большого шлема в этом году (и единственный, который будет проходить на грунтовых кортах) станет отличным охотничьим угодьем для Рафаэля Надаля, который одержал 13 из своих 21 победы именно на арене Ролан Гаррос. В этом году много амбициозных игроков среди мужчин, как, например, Новак Джокович, который уже точно примет участие в чемпионате, и многообещающий молодой теннисист (19 лет) Карлос Алькарас, уже попавший в топ-10. В женской части турнира можно будет понаблюдать за первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая сейчас в потрясающей форме, судя по четырем победам в одиночном разряде; также не стоит сбрасывать со счетов таких спортсменок, как Барбора Крейчикова, Паула Бадоса и Наоми Осака.

Как смотреть онлайн Открытый чемпионат Франции по теннису в 2022

Несколько вещательных компаний будут освещать события чемпионата. Вы сможете защищенно смотреть онлайн спортивные матчи, выполнив несколько простых шагов:

Купите подписку на ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации, которая соответствует региону вещания канала, где вы хотите смотреть матчи. Например, если вы хотите смотреть трансляцию из Франции, подключитесь к серверу в Париже. Проверьте расписание нужного канала: например, ITV , 9Now или France TV . Подключайтесь и наслаждайтесь!

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Смотрите онлайн Открытый чемпионат Франции по теннису бесплатно

Zattoo

Стоимость: бесплатно

Каналы: BBC и ITV

Швейцарская платформа Zattoo станет отличной альтернативой для просмотра всех каналов BBC и ITV онлайн бесплатно. Для просмотра Открытого чемпионата Франции по теннису онлайн подключайтесь к трансляциям чемпионата на ITV.

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ITV Hub

Стоимость: бесплатно

Каналы: ITV4

ITV Hub — это онлайн-ресурс, где можно найти весь контент ITV (как по запросу, так и в виде прямых трансляций событий), включая трансляции Открытого чемпионата Франции по теннису 2022. Посмотрите расписание, прежде чем включать трансляции матчей. Здесь вы также найдете популярные британские телесериалы, фильмы, передачи для детей и трансляции матчей других видов спорта.

Как смотреть ITV онлайн

9Now

Стоимость: бесплатно

Каналы: Channel 9

В Австралии на канале Channel 9 вы найдете бесплатные трансляции некоторых теннисных соревнований, включая и Открытый чемпионат Франции по теннису 2022. Обязательно сверьтесь с расписанием, чтобы знать, когда смотреть самые важные события.

Смотреть 9Now с VPN

France TV

Стоимость: бесплатно

France TV является одной из официальных вещательных компаний Франции, освещающих Открытый чемпионат по теннису в 2022 году, поэтому это отличная платформа, где можно посмотреть все важные события этого турнира онлайн (с комментариями на французском). Эта компания общественного вещания также предлагает к просмотру разнообразные французские и иностранные фильмы, сериалы, документальные передачи и спортивные трансляции.

Как смотреть France TV с VPN

RTBF

Стоимость: бесплатно

Бельгийский канал RTBF будет транслировать онлайн события Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 с комментариями на французском языке. Также на этом бесплатном сервисе вы сможете посмотреть другие спортивные трансляции, например, Формулу-1, MotoGP и велогонки, включая Тур де Франс.

Смотреть RTBF онлайн

ORF

Стоимость: бесплатно

Австрийский сервис ORF предлагает бесплатные онлайн-трансляции матчей Открытого чемпионата Франции по теннису с комментариями на немецком языке. Кроме этого события канал ORF также освещает MotoGP, Формулу-1 и несколько соревнований по велоспорту.

Смотреть спортивные матчи на ORF

Другие потоковые сервисы для просмотра Открытого чемпионата Франции по теннису 2022

Peacock

Стоимость: 5 долларов США и выше

Зрители в США могут смотреть теннисные матчи на площадке Ролан Гаррос онлайн через потоковый сервис NBC — Peacock. Бесплатная подписка на сервис Peacock включает доступ ко множеству популярных сериалов и фильмов, но, чтобы смотреть трансляции спортивных событий онлайн, в том числе и Открытый чемпионат Франции по теннису, вам придется купить подписку Peacock Premium. Хорошая новость в том, что здесь есть семидневный бесплатный пробный период. Здесь вы найдете подробное расписание трансляций.

Sling TV

Стоимость: 35 долларов США и выше

Каналы: NBC, Tennis Channel

С подпиской Sling Orange вы можете смотреть онлайн-трансляции с Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 через NBC, а если купите подписку Sports Extra за дополнительные 10 долларов США, то получите еще и доступ к каналу Tennis Channel. Сервис Sling предлагает и десятки других каналов для просмотра телесериалов, фильмов, документальных и других передач, имеет приложения для смартфонов, планшетов и систем Smart TV. Здесь также есть бесплатный трехдневный пробный период.

Как смотреть онлайн со Sling

Eurosport

Стоимость: 7 фунтов стерлингов в месяц или 40 фунтов стерлингов в год

Каналы: Eurosport 1 и Eurosport 2

Смотрите Открытый чемпионат Франции по теннису 2022 онлайн на каналах Eurosport, где вы найдете прямые трансляции этих матчей. Обязательно сверьтесь с официальным расписанием трансляций. Этот сервис предлагает семидневный бесплатный пробный период; здесь вы также можете смотреть футбол, велогонки и другие теннисные матчи.

Amazon Prime Video

Стоимость: 6 евро в месяц

Зрители во Франции могут воспользоваться сервисом Amazon Prime Video, чтобы смотреть онлайн все матчи десяти будущих вечерних трансляций (с 23 мая по 1 июня), все матчи на корте имени Симоны Матьё (Simonne-Mathieu Court), а также все матчи, начиная от полуфинала (включая матчи парного разряда). Вы можете смотреть онлайн-трансляции на Amazon Prime Video из своего браузера или через приложения сервиса для смартфонов, планшетов и систем Smart TV. Amazon Prime Video также даст вам доступ к тысячам телесериалов, отмеченным наградами фильмам и оригинальным передачам по запросу.

Смотреть Prime Video с VPN

YouTube TV

Стоимость: 65 долларов США в месяц

Каналы: NBC, Tennis Channel

Перейдите на сервис YouTube TV, чтобы воспользоваться пятидневным бесплатным пробным периодом и смотреть телевизионные передачи с более чем 85 каналов. Для просмотра Открытого чемпионата Франции по теннису вам нужно включить канал NBC или Tennis Channel (можно смотреть без дополнительной платы).

Примечание. Вам понадобится банковская карта США, чтобы оформить подписку на YouTube TV. Даже если у вас нет банковской карты США, вы все еще можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play.

FuboTV

Стоимость: 70 долларов США и выше

Каналы: NBC, Tennis Channel

Эта онлайн-платформа потоковых трансляций широко признана спортивными фанатами. Для просмотра Открытого чемпионата Франции по теннису вам нужно включить канал ESPN или NBC, либо заплатить за подписку, в которую включен канал Tennis Channel.

Как смотреть онлайн Fubo TV

Примечание. Возможно, вам понадобится банковская карта той страны, из которой вы хотите оформить подписку (США, Канада, Испания).

Hulu + Live TV

Стоимость: 70 долларов США в год

Каналы: NBC

Сервис live TV от Hulu включает каналы NBC, где показывают трансляции матчей Открытого чемпионата Франции по теннису. Также дополнение live TV предоставит доступ к более чем 75 каналам, а также полным сезонам популярных телесериалов и фильмам по запросу.

Смотреть Hulu с VPN

Примечание. Для оформления подписки вам понадобится банковская карта США.

TSN и RDS

Стоимость: 20 канадских долларов в месяц

Зрители из Канады могут смотреть онлайн-трансляции матчей Открытого чемпионата Франции по теннису на английском языке на сервисе TSN или выбрать трансляции на французском языке на канале RDS. Также на канале TSN освещаются события Мирового тура ATP и WTA в течение всего сезона.

Примечание. Для оформления подписки вам понадобится банковская карта Канады.

Когда начинается Открытый чемпионат Франции по теннису 2022?

В 2022 году чемпионат начинается 22 мая и продлится до 5 июня. Больше информации и новостей можно найти на официальном сайте чемпионата.

Расписание Открытого чемпионата Франции по теннису 2022

Дата Время Событие 22.05.2022 5:00 по североамериканскому восточному времени Первый круг для мужчин и женщин 25.05.2022 5:00 по североамериканскому восточному времени Второй круг для мужчин и женщин 27.05.2022 5:00 по североамериканскому восточному времени Третий круг для мужчин и женщин 29.05.2022 5:00 по североамериканскому восточному времени Четвертый круг для мужчин и женщин 31.05.2022 6:00 по североамериканскому восточному времени Четвертьфиналы для мужчин и женщин 2.06.2022 8:00 по североамериканскому восточному времени Полуфиналы для мужчин и женщин 4.06.2022 9:00 по североамериканскому восточному времени Финал для женщин / Мужской парный финал 5.06.2022 9:00 по североамериканскому восточному времени Финал для мужчин

Кто выиграл в Открытом чемпионате Франции по теннису в 2021?

В мужской части чемпионата Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и стал победителем чемпионата в 2021, а Барбора Крейчикова впервые в прошлом году стала победительницей Большого шлема в одиночном разряде, обойдя в финале Анастасию Павлюченкову.

Кто победит в Открытом чемпионате Франции по теннису в 2022?

Новак Джокович может сохранить титул чемпиона, но не стоит забывать и про Рафаэля Надаля, у которого рекордное число побед (13) в этом чемпионате. В то же время 19-летний испанец Карлос Алькарас только-только одержал уверенную победу на грунтовом корте в теннисном турнире Madrid Open (где он обошел как Надаля, так и Джоковича) и лидирует в Мировом туре ATP, одержав четыре победы в этом году.

Что касается женской части чемпионата, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек в настоящее время является первой ракеткой мира и потрясающе начала этот год. Она уже распробовала вкус победы на площадке Ролан Гаррос, получив титул чемпинки в 2020 году. Седьмая ракетка мира, Унс Джабир, также прибудет на чемпионат с победой в Мадриде.