Le second Grand Chelem de l’année – le seul à se jouer sur terre battue – a été un terrain de chasse privilégié de Rafael Nadal, avec 13 de ses 21 titres remportés à Roland-Garros. Le tournoi masculin sera des plus compétitifs, avec Novak Djokovic de retour et autorisé à jouer. Le jeune de 19 ans, Carlos Alcaraz est aussi désormais dans le classement top 10 mondial. Pour ce qui est de la compétition féminine, le numéro 1 mondial Iga Swiatek revient dans une forme incroyable après avoir remporté quatre titres consécutifs en simple, tandis que des joueuses comme Barbora Krejcikova, Paula Badosa, et Naomi Osaka restent à surveiller.

Comment streamer l’Open de Roland-Garros 2022 en direct

Plusieurs plateformes retransmettront le tournoi. Vous pourrez suivre tout le déroulé en direct en toute sécurité, et ce en quelques étapes simples :

S’abonner à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation de serveur qui correspond au diffuseur que vous souhaitez suivre. Par exemple, si vous souhaitez suivre le tournoi en français, connectez-vous à un serveur à Paris. Consultez le programme du diffuseur que vous souhaitez suivre, comme par exemple ITV , 9Now , ou France TV . Connectez-vous et profitez !

Vous souhaitez suivre la compétition sur grand écran ?

En savoir plus sur toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre téléviseur.

Suivez gratuitement les streams en direct de Roland-Garros

Zattoo

Prix : gratuit

Chaînes : BBC et ITV

Zattoo Suisse est une excellente alternative pour regarder toutes les chaînes de la BBC et d’ITV en direct et gratuitement. Pour suivre Roland Garros en direct en ligne, connectez-vous sur ITV pour en suivre les retransmissions.

Regardez Zattoo avec un VPN

ITV Hub

Prix : gratuit

Chaînes : ITV4

ITV Hub regroupe l’ensemble du contenu d’ITV en ligne, avec des événements à la demande et en direct, dont Roland-Garros 2022. Consultez le programme avant de pouvoir suivre les matchs. Vous trouverez également des séries télévisées britanniques, des films, des programmes pour enfants et une multitude d’autres sports.

Comment streamer ITV avec un VPN

9Now

Prix : gratuit

Chaînes : Chaîne 9

Channel 9 en Australie propose un streaming gratuit de certains tournois de tennis, dont Roland Garros 2022. Assurez-vous de consulter le guide TV pour savoir quand suivre les grandes rencontres.

Regardez 9Now avec un VPN

France TV

Prix : gratuit

France TV est l’un des diffuseurs officiels français des Internationaux de France de tennis 2022 et l’un des meilleurs mpyens de suivre toutes les rencontres en direct (avec commentaires en français). Le service public propose également une variété de films en français et en langue étrangère, des séries télévisées, des documentaires et du sport en direct.

Comment regarder France TV avec un VPN

RTBF

Prix : gratuit

La RTBF diffusera en direct en ligne le tournoi de Roland-Garros 2022, avec des commentaires en français. Le service, gratuit, est également un excellent moyen de suivre d’autres sports comme la Formule 1, le MotoGP et les compétitions cyclistes, notamment le Tour de France.

Regardez RTBF en ligne

ORF

Prix : gratuit

Le service autrichien ORF propose des streams gratuits des matchs de Roland-Garros avec des commentaires en allemand. Outre le tennis, ORF demeure également une source de diffusion fiable pour le MotoGP, la F1 et plusieurs événements cyclistes.

Regardez l'actu sports sur ORF

Autres services de streaming pour suivre l’Open de Roland-Garros 2022

Peacock

Prix : À partir de 5$ USD

Les téléspectateurs américains peuvent également suivre le tournoi de Roland-Garros en direct via le service de streaming de NBC, Peacock. La version gratuite de Peacock propose de nombreux programmes télévisés et films populaires, mais vous devrez passer à la version Peacock Premium pour regarder Roland-Garros ou d’autres sports en direct. La bonne nouvelle, c’est que le service propose un essai gratuit de sept jours. Cliquez ici pour consulter le programme complet.

Sling TV

Prix : À partir de 35$ USD

Chaînes : NBC, Tennis Channel.

Avec Sling Orange, vous pouvez suivre en direct la plupart des rencontres de l’Open de Roland-Garros 2022 via NBC, ou passer au forfait Sports Extra pour 10$ USD de plus pour avoir accès à la chaîne de tennis. Sling propose des dizaines d’autres chaînes pour regarder la télévision, des films, des documentaires et plus encore, et dispose d’applications pour les smartphones, les tablettes et les Smart TVs. Le service propose un essai gratuit de trois jours.

Comment streamer avec Sling

Eurosport

Prix : 7£ GBP/mois ou 40£ GBP/an

Chaînes : Eurosport 1 et Eurosport 2

Suivez les Internationaux de Tennis 2022 en direct sur Eurosport, qui assure une couverture en direct des matchs. Pensez à consulter le programme officiel. Le service propose un essai gratuit de sept jours ainsi qu’une sélection de contenu autour du football, du cyclisme et du tennis.

Amazon Prime Video

Prix : 6 EUR/mois

Les téléspectateurs français peuvent utiliser Amazon Prime Video pour suivre en direct tous les matchs des 10 nouvelles sessions du soir (23 mai-1er juin), tous les matchs sur le court Simonne-Mathieu, et tous les matchs à partir des demi-finales – y compris la finale du double mixte. Vous pourrez suivre le tennis en streaming sur Amazon Prime Video dans votre navigateur web ou via les applications dédiées pour smartphones, tablettes et Smart TV. Amazon Prime Video vous donne également accès à des milliers d’émissions de télévision, de films et de programmes originaux à la demande.

Regardez Prime Video avec un VPN

YouTube TV

Prix : 65$ USD/mois

Chaînes : NBC, Tennis Channel.

Rendez-vous sur YouTube TV pour un essai gratuit de cinq jours et regarder la télévision en direct sur plus de 85 chaînes. Pour suivre les Internationaux de France, vous devrez vous connecter sur NBC, ou sur Tennis Channel (qui est incluse sans frais supplémentaires).

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez cependant toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous ne disposez pas d’une carte de crédit/débit américaine.

FuboTV

Prix : À partir de 70$ USD

Chaînes : NBC, Tennis Channel

La plateforme de streaming en ligne est d’ores et déjà bien établie chez les amateurs de sport. Pour regarder Roland-Garros, vous devrez vous connecter sur ESPN ou NBC, ou vous acquitter d’un supplément pour un forfait incluant la chaîne Tennis Channel.

Comment streamer FuboTV

Remarque : Vous pourriez avoir besoin d’une carte de crédit émise par le pays depuis lequel vous essayez de vous inscrire (États-Unis, Canada, Espagne).

Hulu + TV en direct

Prix : 70$ USD/an

Chaînes : NBC

Le service de télévision en direct de Hulu inclut NBC, qui diffuse les matchs de Roland-Garros. L’extension TV en direct du service propose plus de 75 chaînes, et vous donne également accès à des saisons complètes de séries télévisées à succès et de films à la demande.

Regardez Hulu avec un VPN

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour pouvoir vous abonner.

TSN et RDS

Prix : 20$ CAD/mois

Les téléspectateurs canadiens peuvent suivre les streams en direct de Roland-Garros en anglais sur TSN ou sélectionner les commentaires en français sur RDS. TSN assure également la couverture en direct des événements des circuits ATP et WTA tout au long de la saison.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit canadienne pour vous abonner.

Quand débute le tournoi de Roland-Garros ?

Les Internationaux de France 2022 débutent le 22 mai et se concluent le 5 juin 2022. Vous pouvez trouver plus d’informations et d’actualités sur le site officiel de Roland-Garros.

Calendrier et horaires des Internationaux de Roland-Garros 2022

Date Heure Rencontre 22 Mai 2022 11h00 Premier tour des tournois Hommes et Femmes 25 Mai 2022 11h00 Second tour des tournois Hommes et Femmes 27 Mai 2022 11h00 Troisième tour des tournois Hommes et Femmes 29 Mai 2022 11h00 Quatrième tour des tournois Hommes et Femmes 31 Mai 2022 14h00 Quarts de finale des tournois Hommes et Femmes 2 Juin 2022 14h00 Demi-finales des tournois Hommes et Femmes 5 Juin 2022 15h00 Finale femmes / Finale Doubles Hommes 6 Juin 2022 15h00 Finale Hommes

Qui a remporté les Internationaux de Roland-Garros 2021 ?

Dans la compétition masculine, Novak Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas pour remporter le titre de Roland-Garros 2021, tandis que Barbora Krejčíková a remporté son premier titre en simple en Grand Chelem l’année dernière en battant Anastasia Pavlyuchenkova en finale féminine.

Qui remportera les Internationaux de Roland-Garros 2022 ?

Novak Djokovic est peut-être le champion en titre de Roland-Garros, mais Rafael Nadal est le détenteur du record du tournoi remporté avec 13 titres à son actif. Pendant ce temps, l’espagnol de 19 ans Carlos Alcarazsort tout juste d’une victoire dominante à l’Open de Madrid(où il a battu Nadal et Djokovic), et mène le circuit ATP avec quatre tournois sur l’année. Du côté des femmes, la joueuse de tennis polonaise de 20 ans Iga Swiatek est l’actuelle numéro 1 féminine et connaît un début d’année incroyable. Elle a déjà goûté au succès à Roland-Garros, en décrochant le titre en 2020. La n°7 mondiale Ons Jabeur sort également d’un solide tournoi à Madrid.