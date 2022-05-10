Dünyanın 1 Numaralı tenisçisi Novak Djokovic‘in hedefinde Fransa Açık (Roland-Garros) turnuvasını tekrar kazanmak var. 2016 ve 2021 yıllarında bu turnuvanın galibi olan Djokovic, 28 Mayıs Pazar günü Paris‘te toprak sahaya çıkacak olan ünlü isimler arasında en üst sırada yer alıyor. Fransa Açık‘ı 14 kez kazanan Rafael Nadal kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle, tüm gözler üst üste iki Grand Slam zaferi yaşamak isteyen Joker‘in üzerinde; Djokovic Ocak ayında gerçekleşen Avustralya Açık‘ta Stefanos Tsitispas‘ı mağlup etti.

Kadınlarda 1 Numara Iga Świątek, 2005-2007 arasında Justine Henin‘in yakaladığı Fransa Açık tek kadınlarda art arda şampiyonluk başarısından sonra aynı başarıyı yakalayan ilk kadın olmayı umuyor. Ancak Świątek, Avusturalya Açık şampiyonu Aryna Sabalenka ve geçen yaz Roland-Garros’ta yarı finale kadar yükselen rekabetçi Jessica Pegula‘ya karşı direnmek için hazır olması gerekiyor.

ExpressVPN ile 2023 Fransa Açık’ı canlı izlemenin ve her anın tadını çıkarmanın yolları için okumaya devam edin!

Tarihler: 28 Mayıs 2023 Pazar – 11 Haziran 2023 Pazar Yer: Roland-Garros, Paris, Fransa Ödül: 2.3 milyon dolar Kuruluş: 1891

2023 Fransa Açık çevrimiçi canlı nasıl izlenir

Birkaç yayıncı Fransa Açık’ı yayınlayacak. Sadece birkaç basit adımda müsabakayı güvenli bir şekilde canlı izleyebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. İzlemek istediğiniz yayıncıyla eşleşen bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, bir Fransız yayını görmek istiyorsanız Paris’teki bir sunucuya bağlanın. 9Now veya France TV gibi izlemek istediğiniz yayıncının programına göz atın. Kanalı açın ve keyfini çıkarın!

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Fransa Açık’ı canlı olarak ücretsiz izleyin

9Now

Fiyat: Ücretsiz

Kanallar: Channel 9

Avustralya’daki Kanal 9 belirli tenis turnuvalarının ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Büyük maçları ne zaman izleyeceğinizi öğrenmek için programa mutlaka göz atın.

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France TV

Fiyat: Ücretsiz

France TV, Fransa Açık’ın resmi Fransız yayıncılarından biridir ve tüm maçları canlı (Fransızca yorumlarla) izlemenin harika bir yoludur. Kamu yayıncısı ayrıca çeşitli Fransızca ve yabancı dilde filmler, TV dizileri, belgeseller ve canlı sporlar sunmaktadır.

VPN ile France TV Nasıl İzlenir

RTBF

Fiyat: Ücretsiz

Belçika’nın RTBF’si, Fransa Açık’ı Fransızca yorumlarla çevrimiçi olarak canlı yayınlayacak. Ücretsiz hizmet aynı zamanda Formula 1, MotoGP gibi diğer sporları ve Tour de France dahil bisiklet müsabakalarını izlemenin mükemmel bir yoludur.

RTBF'yi Çevrimiçi Canlı İzleyin

ORF

Fiyat: Ücretsiz

Avusturya hizmeti ORF, Fransız Açık maçlarını Almanca yorumlarla ücretsiz izleme imkanı sunuyor. ORF, Fransız Açık turnuvasına ek olarak, MotoGP, F1 ve çeşitli bisiklet yarışları için de güvenilir bir kaynaktır.

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2023 Fransa Açık’ı izlemek için diğer izleme hizmetleri

Peacock

Fiyat: 5 USD ve üzeri

ABD’deki izleyiciler ayrıca NBC’nin yayın hizmeti Peacock aracılığıyla Roland-Garros’taki tenisi canlı olarak izleyebilirler. Peacock’un ücretsiz planı birçok popüler TV ve film sunar, ancak Fransa Açık’ı ve diğer canlı sporları izlemek için planı Peacock Premium‘a yükseltmeniz gerekir. İyi haber şu ki yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor. Programın tamamını görmek için burayı tıklayın.

Sling TV

Fiyat: 35 USD ve üzeri

Kanallar: NBC, Tennis Channel

Sling Orange ile Fransa Açık’taki çoğu maçı NBC üzerinden canlı izleyebilir veya Tennis Channel’a erişmek için ekstra 10 USD karşılığında Sports Extra paketine geçiş yapabilirsiniz. Sling; popüler TV, film, belgesel ve daha fazlasını izlemek için düzinelerce başka kanala ve mobil, tablet ve akıllı TV’ler için uygulamalara sahiptir. Her ne kadar artık ücretsiz deneme sunmasa yeni müşteriler %50 indirimden faydalanabilir.

Sling ile Nasıl İzlenir

Eurosport

Fiyat: 7 GBP/ay veya 40 GBP/yıl

Kanallar: Eurosport 1 ve Eurosport 2

Fransa Açık’ı, maçları canlı izleme imkanı sağlayan Eurosport’ta canlı izleyin. Resmi yayın programına mutlaka göz atın. Hizmet yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ve ayrıca çeşitli futbol, ​​bisiklet ve tenis müsabakalarını da içeriyor.

Amazon Prime Video

Fiyat: 6 EUR/ay

Fransa’daki izleyiciler, 10 yeni akşam seansındaki (23 Mayıs – 1 Haziran) tüm maçları, Simonne-Mathieu Court’taki tüm maçları ve yarı finallerden sonraki tüm maçları (karışık çiftler finali dahil) izlemek için Amazon Prime Video’yu kullanabilir. Tenis maçlarını Amazon Prime Video’da tarayıcınızda veya akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı TV’ler için uygulamaları aracılığıyla izleyebilirsiniz. Amazon Prime Video ayrıca talep üzerine izleyebileceğiniz binlerce TV dizisine, ödüllü filme ve özgün içeriğe erişmenizi sağlar.

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YouTube TV

Fiyat: 73 USD/ay

Kanallar: NBC

14 günlük ücretsiz denemeyi denemek ve 85’ten fazla kanaldan canlı TV izlemek için YouTube TV‘ye gidin. Ancak YouTube TV artık Tennis Channel’ı içermiyor, bu da demek oluyor ki yalnızca NBC’de yayınlanan maçları izleyebileceksiniz.

Not: YouTube TV’ye abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

FuboTV

Fiyat: 70 USD ve üzeri

Kanallar: NBC, Tennis Channel

Fubo’da Fransa Açık’ı izlemek için Pro Plan üzerinden NBC ve Tennis Channel kanallarını açmanız gerekecek. Kaydolmaya çalıştığınız ülkeden (ABD, Kanada, İspanya) alınmış bir kredi kartının bilgilerini sağlamanız gerekebileceğini unutmayın

Fubo TV nasıl izlenir

Not: Kaydolmaya çalıştığınız ülkeden (ABD, Kanada, İspanya) alınmış bir kredi kartına ihtiyacınız olabilir.

Hulu + Live TV

Fiyat: 70 USD/yıl

Kanallar: NBC

Hulu’nun canlı TV hizmeti, Fransa Açık maçlarını yayınlayan NBC’yi içeriyor. Hizmetin canlı TV eklentisi 75’ten fazla kanal sunar ve ayrıca isteğe bağlı hit TV dizilerin tüm sezonlarına ve filmlere erişmenizi sağlar.

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Not: Abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak.

TSN ve RDS

Fiyat: 20 CAD/ay

Kanada’daki izleyiciler, Fransa Açık’ı TSN‘de canlı ve İngilizce dilinde izleyebilir veya RDS‘de Fransızca yorumları seçebilir. TSN, sezon boyunca ATP ve WTA Tour turnuvalarının canlı yayınına da ev sahipliği yapmaktadır.

Not: Abone olmak için Kanada kredi kartına ihtiyacınız olacak.

Fransa Açık ne zaman başlıyor?

2023 Fransa Açık, 28 Mayıs’ta başlıyor ve 11 Haziran 2023’ye kadar devam ediyor. Fransa Açık resmi web sitesinde daha fazla bilgi ve haber bulabilirsiniz.

Fransa Açık nerede oynanıyor?

Fransa Açık, Paris’te birden çok korta sahip olan Stade Roland-Garros‘ta yer lıyor. Üç ana maç alanı Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen ve Mart 2019’da inşası tamamlanan Court Simonne Mathieu.

Fransa Açık Programı 2023

Basamaklar açıklandıktan sonra detaylı Fransa Açık maç saatleri için takipte kalın.

Tarih Saat Maçlar 28 Mayıs 2023 11:00 yerel saat / 05:00 ET Men’s and Women’s Singles 1st Round 29 Mayıs 2023 11:00 yerel saat / 05:00 ET Men’s and Women’s Singles 1st Round 29 Mayıs 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 30 Mayıs 2023 11:00 yerel saat / 05:00 ET Men’s and Women’s Singles 2nd Round 30 Mayıs 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 31 Mayıs 2023 11:00 yerel saat / 05:00 ET Men’s and Women’s Singles 3rd Round 31 Mayıs 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 1 Haziran 2023 11:00 yerel saat / 05:00 ET Men’s and Women’s Singles 3rd Round 1 Haziran 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 2 Haziran 2023 12:00 yerel saat / 06: 00 ET Men’s and Women’s Singles 3rd Round 2 Haziran 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 3 Haziran 2023 12:00 yerel saat / 06: 00 ET Men’s and Women’s Singles 3rd Round 3 Haziran 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 4 Haziran 2023 11:00 yerel saat / 05:00 ET Men’s and Women’s Singles 3rd Round 4 Haziran 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 5 Haziran 2023 12:00 yerel saat / 06: 00 ET Men’s and Women’s Singles 4th Round 5 Haziran 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 6 Haziran 2023 12:00 yerel saat / 06: 00 ET Men’s and Women’s Quarterfinals 6 Haziran 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 7 Haziran 2023 12:00 yerel saat / 06: 00 ET Men’s and Women’s Quarterfinals 7 Haziran 2023 20:30 yerel saat / 14:30 ET Men’s or Women’s Singles – 1 match 8 Haziran 2023 12:30 yerel saat / 06:30 ET Mixed Doubles Final 8 Haziran 2023 En erken 15:00 yerel saat / 09:00 ET Women’s Singles Semifinals 9 Haziran 2023 15:00 yerel saat / 09:00 ET Men’s Semifinals 1 9 Haziran 2023 19:00 yerel saat / 13:00 ET Men’s Semifinals 2 10 Haziran 2023 15:00 yerel saat / 09:00 ET Women’s Singles Final 10 Haziran 2023 15:00 yerel saat / 09:00 ET Men’s Doubles Final 11 Haziran 2023 15:00 yerel saat / 09:00 ET Men’s Singles Final

Fransa Açık 2023’te kimler favori?

Dünyanın 1 Numarası İspanyol Carlos Alcaraz’ın ilk Torneo de Roland Garros galibiyetini yaşaması bekleniyor, ancak Novak Djokvovic‘in dört yılda üçüncü kez kazanma şansı çok yüksek. 2020 ve 2022 yıllarında Fransa Açık’ı kazanan Polonyalı Iga Świątek, kadınlar tek dalında favori gösterilen isim.

2023 Fransa Açık oranları

Novak Djokovic Roland-Garros’ta üç yılda ikinci kez kazanacak mı? İşte FanDuel Sportsbook‘a göre Fransa Açık için en son oranlar:

Erkekoler tek

Oyuncu Oran Carlos Alcaraz +130 Novak Djokovic +230 Rafael Nadal +430 Stefanos Tsitsipas +1000 Holger Rune +1400 Jannik Sinner +1400 Casper Rudd +1900 Alexander Zverev +2900 Andrey Rublev +3000 Daniil Medvedev +3600

Kadınlar tek

Oyuncu Oran Iga Świątek -120 Ons Jabeur +750 Aryna Sabalenka +1100 Elena Rybakina +1100 Coco Gauff +1200 Barbora Krejčíková +1300 Paula Badosa +1400 Caroline Garcia +1400 Jessica Pegula +1600 Maria Sakkari +1700

Fransa Açık erkekler ve kadınlar tek şampiyonları listesi

Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Iga Świątek, son yıllarda Fransa Açık turnuvasını domine eden tenis oyuncuları arasında yer alıyor. İşte 2012’den itibaren Fransa Açık erkekler ve kadınlar tek şapmiyonlarının tam listesi.

Yıl Erkekler tek şampiyonu Kadınlar tek şampiyonu 2012 Rafael Nadal Maria Sharapova 2013 Rafael Nadal Serena Williams 2014 Rafael Nadal Maria Sharapova 2015 Stan Wawrinka Serena Williams 2016 Novak Djokovic Garbiñe Muguruza 2017 Rafael Nadal Jeļena Ostapenko 2018 Rafael Nadal Simona Halep 2019 Rafael Nadal Ashleigh Barty 2020 Rafael Nadal Iga Świątek 2021 Novak Djokovic Barbora Krejčíková 2022 Rafael Nadal Iga Świątek

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