Dünyanın 1 Numaralı tenisçisi Novak Djokovic‘in hedefinde Fransa Açık (Roland-Garros) turnuvasını tekrar kazanmak var. 2016 ve 2021 yıllarında bu turnuvanın galibi olan Djokovic, 28 Mayıs Pazar günü Paris‘te toprak sahaya çıkacak olan ünlü isimler arasında en üst sırada yer alıyor. Fransa Açık‘ı 14 kez kazanan Rafael Nadal kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle, tüm gözler üst üste iki Grand Slam zaferi yaşamak isteyen Joker‘in üzerinde; Djokovic Ocak ayında gerçekleşen Avustralya Açık‘ta Stefanos Tsitispas‘ı mağlup etti.
Kadınlarda 1 Numara Iga Świątek, 2005-2007 arasında Justine Henin‘in yakaladığı Fransa Açık tek kadınlarda art arda şampiyonluk başarısından sonra aynı başarıyı yakalayan ilk kadın olmayı umuyor. Ancak Świątek, Avusturalya Açık şampiyonu Aryna Sabalenka ve geçen yaz Roland-Garros’ta yarı finale kadar yükselen rekabetçi Jessica Pegula‘ya karşı direnmek için hazır olması gerekiyor.
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|Tarihler:
|28 Mayıs 2023 Pazar – 11 Haziran 2023 Pazar
|Yer:
|Roland-Garros, Paris, Fransa
|Ödül:
|2.3 milyon dolar
|Kuruluş:
|1891
2023 Fransa Açık çevrimiçi canlı nasıl izlenir
Birkaç yayıncı Fransa Açık’ı yayınlayacak. Sadece birkaç basit adımda müsabakayı güvenli bir şekilde canlı izleyebilirsiniz:
- ExpressVPN edinin.
- İzlemek istediğiniz yayıncıyla eşleşen bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, bir Fransız yayını görmek istiyorsanız Paris’teki bir sunucuya bağlanın.
- 9Now veya France TV gibi izlemek istediğiniz yayıncının programına göz atın.
- Kanalı açın ve keyfini çıkarın!
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Fransa Açık’ı canlı olarak ücretsiz izleyin
9Now
Fiyat: Ücretsiz
Kanallar: Channel 9
Avustralya’daki Kanal 9 belirli tenis turnuvalarının ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Büyük maçları ne zaman izleyeceğinizi öğrenmek için programa mutlaka göz atın.
France TV
Fiyat: Ücretsiz
France TV, Fransa Açık’ın resmi Fransız yayıncılarından biridir ve tüm maçları canlı (Fransızca yorumlarla) izlemenin harika bir yoludur. Kamu yayıncısı ayrıca çeşitli Fransızca ve yabancı dilde filmler, TV dizileri, belgeseller ve canlı sporlar sunmaktadır.
RTBF
Fiyat: Ücretsiz
Belçika’nın RTBF’si, Fransa Açık’ı Fransızca yorumlarla çevrimiçi olarak canlı yayınlayacak. Ücretsiz hizmet aynı zamanda Formula 1, MotoGP gibi diğer sporları ve Tour de France dahil bisiklet müsabakalarını izlemenin mükemmel bir yoludur.
ORF
Fiyat: Ücretsiz
Avusturya hizmeti ORF, Fransız Açık maçlarını Almanca yorumlarla ücretsiz izleme imkanı sunuyor. ORF, Fransız Açık turnuvasına ek olarak, MotoGP, F1 ve çeşitli bisiklet yarışları için de güvenilir bir kaynaktır.
2023 Fransa Açık’ı izlemek için diğer izleme hizmetleri
Peacock
Fiyat: 5 USD ve üzeri
ABD’deki izleyiciler ayrıca NBC’nin yayın hizmeti Peacock aracılığıyla Roland-Garros’taki tenisi canlı olarak izleyebilirler. Peacock’un ücretsiz planı birçok popüler TV ve film sunar, ancak Fransa Açık’ı ve diğer canlı sporları izlemek için planı Peacock Premium‘a yükseltmeniz gerekir. İyi haber şu ki yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor. Programın tamamını görmek için burayı tıklayın.
Sling TV
Fiyat: 35 USD ve üzeri
Kanallar: NBC, Tennis Channel
Sling Orange ile Fransa Açık’taki çoğu maçı NBC üzerinden canlı izleyebilir veya Tennis Channel’a erişmek için ekstra 10 USD karşılığında Sports Extra paketine geçiş yapabilirsiniz. Sling; popüler TV, film, belgesel ve daha fazlasını izlemek için düzinelerce başka kanala ve mobil, tablet ve akıllı TV’ler için uygulamalara sahiptir. Her ne kadar artık ücretsiz deneme sunmasa yeni müşteriler %50 indirimden faydalanabilir.
Eurosport
Fiyat: 7 GBP/ay veya 40 GBP/yıl
Kanallar: Eurosport 1 ve Eurosport 2
Fransa Açık’ı, maçları canlı izleme imkanı sağlayan Eurosport’ta canlı izleyin. Resmi yayın programına mutlaka göz atın. Hizmet yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor ve ayrıca çeşitli futbol, bisiklet ve tenis müsabakalarını da içeriyor.
Amazon Prime Video
Fiyat: 6 EUR/ay
Fransa’daki izleyiciler, 10 yeni akşam seansındaki (23 Mayıs – 1 Haziran) tüm maçları, Simonne-Mathieu Court’taki tüm maçları ve yarı finallerden sonraki tüm maçları (karışık çiftler finali dahil) izlemek için Amazon Prime Video’yu kullanabilir. Tenis maçlarını Amazon Prime Video’da tarayıcınızda veya akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı TV’ler için uygulamaları aracılığıyla izleyebilirsiniz. Amazon Prime Video ayrıca talep üzerine izleyebileceğiniz binlerce TV dizisine, ödüllü filme ve özgün içeriğe erişmenizi sağlar.
YouTube TV
Fiyat: 73 USD/ay
Kanallar: NBC
14 günlük ücretsiz denemeyi denemek ve 85’ten fazla kanaldan canlı TV izlemek için YouTube TV‘ye gidin. Ancak YouTube TV artık Tennis Channel’ı içermiyor, bu da demek oluyor ki yalnızca NBC’de yayınlanan maçları izleyebileceksiniz.
Not: YouTube TV’ye abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.
FuboTV
Fiyat: 70 USD ve üzeri
Kanallar: NBC, Tennis Channel
Fubo’da Fransa Açık’ı izlemek için Pro Plan üzerinden NBC ve Tennis Channel kanallarını açmanız gerekecek. Kaydolmaya çalıştığınız ülkeden (ABD, Kanada, İspanya) alınmış bir kredi kartının bilgilerini sağlamanız gerekebileceğini unutmayın
Not: Kaydolmaya çalıştığınız ülkeden (ABD, Kanada, İspanya) alınmış bir kredi kartına ihtiyacınız olabilir.
Hulu + Live TV
Fiyat: 70 USD/yıl
Kanallar: NBC
Hulu’nun canlı TV hizmeti, Fransa Açık maçlarını yayınlayan NBC’yi içeriyor. Hizmetin canlı TV eklentisi 75’ten fazla kanal sunar ve ayrıca isteğe bağlı hit TV dizilerin tüm sezonlarına ve filmlere erişmenizi sağlar.
Not: Abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacak.
TSN ve RDS
Fiyat: 20 CAD/ay
Kanada’daki izleyiciler, Fransa Açık’ı TSN‘de canlı ve İngilizce dilinde izleyebilir veya RDS‘de Fransızca yorumları seçebilir. TSN, sezon boyunca ATP ve WTA Tour turnuvalarının canlı yayınına da ev sahipliği yapmaktadır.
Not: Abone olmak için Kanada kredi kartına ihtiyacınız olacak.
Fransa Açık ne zaman başlıyor?
2023 Fransa Açık, 28 Mayıs’ta başlıyor ve 11 Haziran 2023’ye kadar devam ediyor. Fransa Açık resmi web sitesinde daha fazla bilgi ve haber bulabilirsiniz.
Fransa Açık nerede oynanıyor?
Fransa Açık, Paris’te birden çok korta sahip olan Stade Roland-Garros‘ta yer lıyor. Üç ana maç alanı Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen ve Mart 2019’da inşası tamamlanan Court Simonne Mathieu.
Fransa Açık Programı 2023
Basamaklar açıklandıktan sonra detaylı Fransa Açık maç saatleri için takipte kalın.
|Tarih
|Saat
|Maçlar
|28 Mayıs 2023
|11:00 yerel saat / 05:00 ET
|Men’s and Women’s Singles 1st Round
|29 Mayıs 2023
|11:00 yerel saat / 05:00 ET
|Men’s and Women’s Singles 1st Round
|29 Mayıs 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|30 Mayıs 2023
|11:00 yerel saat / 05:00 ET
|Men’s and Women’s Singles 2nd Round
|30 Mayıs 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|31 Mayıs 2023
|11:00 yerel saat / 05:00 ET
|Men’s and Women’s Singles 3rd Round
|31 Mayıs 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|1 Haziran 2023
|11:00 yerel saat / 05:00 ET
|Men’s and Women’s Singles 3rd Round
|1 Haziran 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|2 Haziran 2023
|12:00 yerel saat / 06: 00 ET
|Men’s and Women’s Singles 3rd Round
|2 Haziran 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|3 Haziran 2023
|12:00 yerel saat / 06: 00 ET
|Men’s and Women’s Singles 3rd Round
|3 Haziran 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|4 Haziran 2023
|11:00 yerel saat / 05:00 ET
|Men’s and Women’s Singles 3rd Round
|4 Haziran 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|5 Haziran 2023
|12:00 yerel saat / 06: 00 ET
|Men’s and Women’s Singles 4th Round
|5 Haziran 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|6 Haziran 2023
|12:00 yerel saat / 06: 00 ET
|Men’s and Women’s Quarterfinals
|6 Haziran 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|7 Haziran 2023
|12:00 yerel saat / 06: 00 ET
|Men’s and Women’s Quarterfinals
|7 Haziran 2023
|20:30 yerel saat / 14:30 ET
|Men’s or Women’s Singles – 1 match
|8 Haziran 2023
|12:30 yerel saat / 06:30 ET
|Mixed Doubles Final
|8 Haziran 2023
|En erken 15:00 yerel saat / 09:00 ET
|Women’s Singles Semifinals
|9 Haziran 2023
|15:00 yerel saat / 09:00 ET
|Men’s Semifinals 1
|9 Haziran 2023
|19:00 yerel saat / 13:00 ET
|Men’s Semifinals 2
|10 Haziran 2023
|15:00 yerel saat / 09:00 ET
|Women’s Singles Final
|10 Haziran 2023
|15:00 yerel saat / 09:00 ET
|Men’s Doubles Final
|11 Haziran 2023
|15:00 yerel saat / 09:00 ET
|Men’s Singles Final
Fransa Açık 2023’te kimler favori?
Dünyanın 1 Numarası İspanyol Carlos Alcaraz’ın ilk Torneo de Roland Garros galibiyetini yaşaması bekleniyor, ancak Novak Djokvovic‘in dört yılda üçüncü kez kazanma şansı çok yüksek. 2020 ve 2022 yıllarında Fransa Açık’ı kazanan Polonyalı Iga Świątek, kadınlar tek dalında favori gösterilen isim.
2023 Fransa Açık oranları
Novak Djokovic Roland-Garros’ta üç yılda ikinci kez kazanacak mı? İşte FanDuel Sportsbook‘a göre Fransa Açık için en son oranlar:
Erkekoler tek
|Oyuncu
|Oran
|Carlos Alcaraz
|+130
|Novak Djokovic
|+230
|Rafael Nadal
|+430
|Stefanos Tsitsipas
|+1000
|Holger Rune
|+1400
|Jannik Sinner
|+1400
|Casper Rudd
|+1900
|Alexander Zverev
|+2900
|Andrey Rublev
|+3000
|Daniil Medvedev
|+3600
Kadınlar tek
|Oyuncu
|Oran
|Iga Świątek
|-120
|Ons Jabeur
|+750
|Aryna Sabalenka
|+1100
|Elena Rybakina
|+1100
|Coco Gauff
|+1200
|Barbora Krejčíková
|+1300
|Paula Badosa
|+1400
|Caroline Garcia
|+1400
|Jessica Pegula
|+1600
|Maria Sakkari
|+1700
Fransa Açık erkekler ve kadınlar tek şampiyonları listesi
Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Iga Świątek, son yıllarda Fransa Açık turnuvasını domine eden tenis oyuncuları arasında yer alıyor. İşte 2012’den itibaren Fransa Açık erkekler ve kadınlar tek şapmiyonlarının tam listesi.
|Yıl
|Erkekler tek şampiyonu
|Kadınlar tek şampiyonu
|2012
|Rafael Nadal
|Maria Sharapova
|2013
|Rafael Nadal
|Serena Williams
|2014
|Rafael Nadal
|Maria Sharapova
|2015
|Stan Wawrinka
|Serena Williams
|2016
|Novak Djokovic
|Garbiñe Muguruza
|2017
|Rafael Nadal
|Jeļena Ostapenko
|2018
|Rafael Nadal
|Simona Halep
|2019
|Rafael Nadal
|Ashleigh Barty
|2020
|Rafael Nadal
|Iga Świątek
|2021
|Novak Djokovic
|Barbora Krejčíková
|2022
|Rafael Nadal
|Iga Świątek
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2023 Fransa Açık hakkında SSS
2023 Fransa Açık’ı hangi TV kanalı gösteriyor?
2023 Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık turnuvalarının tamamı Avustralya’nın Channel Nine kanalında ve ona ait plaform olan 9Now‘da ücretsiz olarak yayınlanacak. France TV, Belçika’nın RTBF’si, ve Avusturyalı hizmetler ORF ve Servus TV de ücretsiz canlı yayınlar sunacak. Ayrıca, NBC ve Tennis Channel’da Fransa Açık izlemek için Fubo’nun yedi günlük ücretsiz denemesinden de faydalanabilirsiniz.
Fransa Açık biletleri ne kadar?
Tenis hayranları için kötü haber: Tennis Tours’a göre Fransa Açık biletlerinin neredeyse tamamı satıldı! Güne bağlı olarak, Merkez Kort için bilet fiyatları 645 dolar ile 2.495 dolar arasında.
Bilgisayarımdan spor izleyebilir miyim?
Kesinlikle. Video akış hizmetine bir web tarayıcı üzerinden erişiyorsanız Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN uzantısını yüklediğinizden emin olun. Bu uzantı, genel yayın izleme sorunlarını ortadan kaldıran birkaç özelliği barındırmaktadır.
Telefonumda veya tabletimde spor izleyebilir miyim?
VPN ile televizyonumdan nasıl izleyebilirim?
Kısacası, ExpressVPN ile TV’nizde spor izlemek için beş yöntem bulunuyor:
-Akıllı TV veya video akış hizmeti için yerel uygulama ile
-Yayını bilgisayarınızda açıp bilgisayarınızı bir HDMI kablosuyla TV’ye bağlayarak
-Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan kablosuz olarak TV’nize veya bir medya cihazına yansıtarak veya yayınlayarak
-Sınırsız sayıda cihazın bağlanmasını sağlayan ve aynı anda farklı sunucu konumlarına bağlanmayı çok kolaylaştıran bir ExpressVPN-etkinleştirilmiş yönlendiriciye bağlanarak
-ExpressVPN’in, Apple TV veya oyun konsolu gibi, VPN yüklenemeyen cihazlar için çözümü olan MediaStreamer ile. MediaStreamer’ın yalnızca bir defa ayarlanması gerekir, ancak bir VPN sunduğu tam güvenlik avantajlarını sunmaz. (Apple TV’nizi veya oyun konsolunuzu bir yönlendiriciye bağlayarak her iki şeyden de faydalanabileceğinizi unutmayın!)
Büyük ekran TV’nizde ExpressVPN edinmenin tüm yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın veya adım adım yönergeler için 7/24 Destek temsilcisi ile iletişime geçin.
VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş
İnternet hızınız yavaşsa veya video izlemede gecikme yaşıyorsanız bunun birkaç olası nedeni olabilir:
-Seçtiğiniz VPN sunucusu konumunun fiziksel konumunuza uzaklığı
-Bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar, kablosuz bağlantılardan daha sağlıklıdır)
-VPN ile İSS’niz arasında yetersiz bağlantı
-Konumunuzdaki yavaş internet bağlantısı
-Cihazınızın türü ve işlemci gücü
Sorun gidermek için aşağıdaki adımları tek tek deneyin:
-ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
-Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
-VPN protokolünüzü değiştirin
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Önerilen VPN sunucu konumuna bağlandım ama video akış hizmetine giriş yapamıyorum!
Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızlı bir şekilde değişiyor (özellikle birçok insan belirli bir etkinliği izlemek istediği sıralarda), ancak ExpressVPN tam olarak bu nedenle dünyanın her yerinden yüksek hızlı sunuculara sahiptir. Örneğin, ABD’deki veya Almanya’daki bir siteye erişmeye çalışıyorsanız bu ülkelerde bulunan farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.
Tek bir sunucu konumuna sahip bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız; ilk olarak, konum ayarlarınızı kontrol edin. Mobil cihaz kullanıyorsanız; VPN bağlantısını sonlandırın, konum hizmetlerini kapatın ve sonra tekrar VPN’e bağlanın. Windows ve Mac bilgisayarlarda, Konum Hizmetleri’ni Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünden kapatabilirsiniz.
Daha fazla yardım için, canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşabileceğiniz Destek Ekibinden bir üyemizle dilediğiniz zaman konuşabilirsiniz.
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