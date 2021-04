Hoe krijgt u ExpressVPN op tv met uitzenden

Vergelijkbaar met spiegelen wordt met casten video van een computer of mobiel apparaat naar een smart tv of streamingapparaat die dit kan ontvangen, gestuurd. In tegenstelling tot spiegelen, waarbij het meestal niet uitmaakt wat het apparaat doet, is casting enkel beschikbaar met bepaalde apps en diensten en kan deze mogelijk uitgeschakeld zijn als deze met VPN verbonden is. Wanneer casten beschikbaar is de beeldkwaliteit vaak hetzelfde als met bekabelde verbinding en kan het apparaat voor andere doeleinden gebruikt worden tijdens het casten. Zodra u er zeker van bent dat een bepaalde dienst-/apparaatcombinatie werkt, zou het erg betrouwbaar moeten zijn.