Hoe kijkt u Discovery+ met een VPN

U kunt Discovery+ op twee manieren kijken: met een internetbrowser op uw computer of via een speciale Discovery+ app die op een ander apparaat is geïnstalleerd.

Als u op uw computer kijkt adviseren wij om gebruik te maken van de ExpressVPN browserextensies voor Chrome, Firefox of Edge.

De functies van de app verschillen per platform, maar u kunt altijd profiteren van het volledige voordeel van een VPN op ieder apparaat dat met het internet verbonden is, door de ExpressVPN app voor routers te gebruiken. Voor advies over uw specifieke opstelling kunt u contact opnemen met de helpdesk.