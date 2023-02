Schauen Sie die US Open 2023 live auf ESPN

Preis: ab 10 USD pro Monat

Kanäle: ESPN+, ESPN, ESPN 2 und ESPN 3

ESPN hält die Übertragungsrechte and den US Open in den USA. Die Ausstrahlungen werden aufgeteilt auf ESPN, ESPN 2, ESPN 3 und ESPN+. Mehr herausfinden können Sie auf der ESPN-Webseite, es sind verschiedene kostenlose Testversionen verfügbar.

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA. Rufen Sie die ESPN-Webseite auf und melden Sie sich an. Genießen Sie Tennis!

Verfolgen Sie die US Open live auf Eurosport

Preis: Unterschiedlich

Eurosport wird die US Open auch 2023 in ganz Europa übertragen. Es gibt eine siebentägige kostenlose Testversion. So schauen Sie Tennis live auf Eurosport:

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland. Registrieren Sie sich auf Eurosport. Eventuell benötigen Sie eine gültige deutsche Postleitzahl (z. B. 10115 oder 14199). Viel Spaß!

Wann und wo finden die US Open 2023 statt?

Dieses Jahr läuft das Turnier vom 29. August bis zum 11. September. Gespielt wird in Flushing Meadows, New York.

FAQ für Tennis-Livestreams Kann ich Tennis auf meinem Computer streamen? Ja! Wenn Sie den Streaming-Anbieter über einen Webbrowser aufrufen, achten Sie darauf, die entsprechende Browsererweiterung von ExpressVPN installiert zu haben. Die Erweiterung hat einige Funktionen, die Ihr Streamingerlebnis verbessern können. Kann ich Tennis auf meinem Smartphone oder Tablet streamen? Ja! ExpressVPN hat Apps für alle üblichen Betriebssysteme, etwa iOS oder Android. Wo kann ich das aktuelle Turnier streamen? Lesen Sie die Informationen zum jeweiligen Turnier oben auf dieser Seite. Wir haben zudem eine eigene Seite für jeden Grand Slam: Die Australian Open, die French Open, Wimbledon und die US Open. Ich habe den empfohlenen Serverstandort ausgewählt, aber kann den Stream nicht aufrufen! Kein Problem! Die Belastung eines einzelnen Servers kann stark schwanken. Darum hat ExpressVPN ein Servernetzwerk auf der ganzen Welt: Wenn Sie z.B. eine Seite in den USA aufrufen wollen, versuchen Sie einfach, sich mit einem anderen US-Server zu verbinden. Falls kein anderer Serverstandort verfügbar ist, können Sie die Standorteinstellungen Ihres Geräts überprüfen und gegebenenfalls modifizieren. Für detaillierte Hilfestellungen können Sie sich jederzeit per Live-Chat an unseren Support wenden.