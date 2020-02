Streamen Sie Live-Sport mit fuboTV

Die wahre Besonderheit von fuboTV ist das Live-Streaming-Angebot für Sport mit mehr als 30.000 Veranstaltungen, eingeschlossen Spiele der NBA, NFL, MLB und NHL. Es sind zusätzliche Pakete für Sportarten wie Radsport und Outdoor-Sportarten sowie für internationale Sender wie Rai Italia und Eleven Sports verfügbar.

Einige Veranstaltungen, wie bestimmte Spiele des NCAA-Fußballs und der MLB, sind zum Streamen in 4K mit HDR verfügbar. In der Zukunft ist mit weiteren Inhalten in 4K und HDR zu rechnen.

Erfahren Sie mehr über die Nutzung von ExpressVPN, um Sport live zu streamen.