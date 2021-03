Amazon Prime Video: Streaming mit einem VPN

Prime Video funktioniert am besten, wenn Sie mit einem VPN-Serverstandort in Ihrer Nähe verbunden sind. Wenn Sie beispielsweise mit einem US-Amazon-Prime-Konto fernsehen, stellen Sie eine Verbindung zu dem US-Serverstandort her, der Ihrem tatsächlichen Standort am nächsten liegt. Wenn Sie bereits mit dem nächstgelegenen VPN-Serverstandort verbunden sind und weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Support.