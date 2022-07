DirecTV Now war der alte Name, dann kam AT&T TV Now und der aktuelle Name ist DirecTV Stream. Alle beziehen sich auf denselben Dienst: Eine reine Online-Streaming-Plattform, die es Abonnenten ermöglicht, gegen eine monatliche Gebühr über das Internet auf Abruf und in Echtzeit auf Programme zuzugreifen. Die Plattform bietet beliebte Sender wie HBO, Showtime und ESPN sowie exklusive Sportpakete wie NFL Sunday Ticket.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die keine Satellitenschüssel installieren können oder Online-TV bevorzugen, um sich nicht mit einem langfristigen Vertrag für Satelliten- oder Kabelfernsehen herumschlagen zu müssen.