Um Live-Programme auf BBC zu sehen, loggen Sie sich in Ihr BBC iPlayer-Konto ein, sehen Sie im TV Guide nach, was gerade abgespielt wird, und wählen Sie das Programm aus, das Sie live streamen möchten. Sie können Live-Inhalte von BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba, und S4C streamen.