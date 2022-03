Now TV mit einem VPN streamen

Now funktioniert nicht. Was kann ich machen?

Wenn Sie ein Streaming-Mediengerät wie Apple TV verwenden, können Sie versuchen, Now mit MediaStreamer anzusehen. Dieser ist in jedem ExpressVPN-Abonnement enthalten.

Leider nein. Now ist eine abonnementbasierte Live-Streaming- und Video-on-Demand-Plattform für britische Zuschauer. Die Plattform gehört zur Sky-Gruppe. Um auf Now zuzugreifen, müssen Sie ein Konto erstellen und eine für Sie passende Mitgliedschaft erwerben. ExpressVPN ergänzt dann Ihr bestehendes Now-Konto, damit Sie Inhalte sicher und mit rasanter Geschwindigkeit ansehen können.

Now (früher bekannt als Now TV) ist ein Streaming-Dienst, der dem britischen Fernsehsender Sky gehört. Now streamt die neuesten Serien, Filme und Live-Sportveranstaltungen aus Großbritannien sowie Inhalte aus anderen Ländern.

Melden Sie sich in Ihrem Now TV-Konto an und streamen Sie alle Inhalte Ihrer Wahl.

Schauen Sie Now online in 3 einfachen Schritten

Sehen Sie die neuesten Sendungen und Live-Sportveranstaltungen auf dem britischen Sender Now (früher Now TV). Streamen Sie sicher mit einem VPN, das für die Nutzung mit Now TV optimiert ist.

