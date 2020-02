ITV-Livestreams sind kostenlos für Zuschauer, die eine IP-Adresse in Großbritannien haben, oder für Zuschauer, die ITV Hub+ abonniert haben, das gegen eine monatliche Gebühr verfügbar ist.

2020 wird es zwei Folgen von Love Island geben. Der erste Teil wird die Winter-Ausgabe der Show sein, die in Südafrika stattfindet und die neue Moderatorin Laura Whitmore zeigt. Die Winterausgabe von Love Island 2020 beginnt im Januar und wird jeden Tag für sechs Wochen (außer samstags) um 21 Uhr auf ITV2 ausgestrahlt.

Was ist BritBox?

BritBox ist ein gemeinsam von ITV und der BBC ins Leben gerufener Streaming-Dienst für das britische Fernsehen. Der Dienst überträgt Programme von den britischen Sendern Channel 4 und Channel 5, zusätzlich zu denen von ITV und BBC. Er konzentriert sich auf ältere Serien, um nicht mit ITV Hub und BBC iPlayer in Konkurrenz zu treten, und bietet gleichzeitig Serien aus Eigenproduktion. BritBox gibt an, über die größte Sammlung britischer Serien aller Streaming-Dienste zu verfügen. Er ist nur für Zuschauer in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich verfügbar und kann auf Ihrem Telefon, Tablet, Computer, Chromecast, Apple TV oder Roku angesehen werden.