Schauen Sie koreanische Serien und Filme mit einem Viki-VPN

Viki ist eine kostenlose Streaming-Webseite mit einer riesigen Bibliothek aus koreanischen Dramen und anderen asiatischen Fernsehsendungen und Filmen vom chinesischen Festland, aus Hongkong, Taiwan und anderen Ländern. Die Seite startete in den USA, ist aber inzwischen gewachsen und bietet verschiedene Streaming-Bibliotheken für Länder rund um den Globus.

Sowohl beliebte Klassiker als auch aktuelle Sendungen sind auf Viki verfügbar, wobei neue Episoden direkt nach ihrer Ausstrahlung in Korea hochgeladen werden. Viki unterhält außerdem Partnerschaften mit mehreren Fernsehsendern, darunter SBS in Südkorea, TVB in Hongkong, Fuji TV in Japan und RenRen in China, sowie musikalische Partnerschaften in Festlandchina, Taiwan und Korea, über die sich K-Pop- und Mando-Pop-Fans besonders freuen.