Willkommen zurück auf dem Parkett für die Saison 2023/24 der NBA! Nikola Jokić und die Denver Nuggets betreten das Spielfeld und kämpfen erneut um die Larry O’Brien Trophy. Die Nuggets sollten jedoch starke Konkurrenz von den Boston Celtics von Jayson Tatum, den Milwaukee Bucks von Giannis Antetokounmpo und den Golden State Warriors von Stephen Curry erwarten, die alle in den letzten Jahren das Finale erreicht haben. Natürlich darf man Anthony Davis, LeBron James und die Los Angeles Lakers nie ganz ausschließen, die ihren Rekord von 18 Titeln anstreben.

Egal, ob Sie den besten Weg suchen, um die NBA mit dem NBA League Pass zu sehen, oder ob Sie NBA-Dienste testen möchten, die NBA-Action beinhalten, ExpressVPN zeigt Ihnen, wie Sie die gesamte NBA-Saison 2023/24 sicher streamen können.

Startdatum 24. Oktober 2023 Ort Vereinigte Staaten, Kanada Anzahl der Teams 30 TV-Partner ABC, TNT, ESPN, NBA TV

So schauen Sie NBA League Pass mit einem VPN

Sie können die NBA in nur wenigen einfachen Schritten streamen:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA. Löschen Sie Browsing-Daten und Cookies. Öffnen Sie Ihren NBA League Pass oder wählen Sie Ihre bevorzugte Streaming-Plattform, um die Spiele anzusehen!

Sie schauen auf einem Computer? Nutzen Sie für ein optimales Streaming-Erlebnis die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Firefox oder Edge.

Kann ich ein VPN verwenden, um NBA-Spiele aus einem anderen Land anzusehen?

Obwohl Sie NBA-Spiele ansehen können, indem Sie sich mit einem VPN mit einem US-Server verbinden, sollten Sie beachten, dass dies gegen das Urheberrecht, die Nutzungsbedingungen Ihres Streaming-Dienstes und von ExpressVPN verstoßen kann. Als Datenschutz- und Sicherheitstool ist ExpressVPN so konzipiert, dass niemand sehen oder kontrollieren kann, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN-Service verbunden sind – nicht einmal wir. Sie sind also selbst dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen übereinstimmt.

Warum brauchen Sie ein VPN, um NBA-Spiele online zu sehen?

Wenn Sie vorhaben, in dieser Saison NBA-Spiele zu sehen, sollten Sie dies mit ExpressVPN tun, das Sie auf dem Weg dorthin schützt. ExpressVPN bietet nicht nur Server in 105 Ländern auf der ganzen Welt, die alle für Geschwindigkeit und Sicherheit optimiert sind, sondern Sie können auch viele Golfevents auf Computern, Smartphones und sogar Smart-TVs und Spielkonsolen streamen. Sie können bis zu acht gleichzeitige Verbindungen herstellen, sodass Sie Ihre Lieblingsspieler – und Ihr Fantasieteam – in blitzschnellem HD verfolgen können.

Bester VPN zum Anschauen von NBA-Spielen im Jahr 2023

ExpressVPN ist das beste VPN, um die gesamte NBA-Saison 2023/24 sicher und geschützt zu streamen. Unsere Hochgeschwindigkeitsserver ermöglichen es Ihnen, jede Sekunde zu genießen, unabhängig von Ihrem Gerät. ExpressVPN bietet benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS sowie Plattformen, die andere VPN-Anbieter möglicherweise nicht unterstützen, wie Linux, Android TV, Amazon Fire TV und Router, sowie Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox und Edge. Wenn Sie Hilfe benötigen, bietet ExpressVPN 24/7 Live-Chat-Support und eine risikofreie 30-Tage-Geld-zurück-Garantie!

Hauptmerkmale:

Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern weltweit, alle optimiert für Geschwindigkeit und Sicherheit

Bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen (bei einem 6- oder 12-monatigen Abonnement)

5-Sterne-Kundenservice mit 24/7 Live-Chat-Support

Strikte Datenschutzrichtlinie : Keine Aktivitätsprotokolle und keine Verbindungsprotokolle

Umfangreiche Support-Website mit DIY-Problembehandlungsartikeln, nützlichen Video-Tutorials und mehr

Die fortschrittlichste VPN-Servertechnologie der Branche, TrustedServer , löscht Daten bei jedem Neustart

Unser innovativer Erweiterter Schutz schützt Ihr Telefon vor Malware und anderen verdächtigen Tracking-Apps

Das Next-Gen Lightway-Protokoll bietet höhere Geschwindigkeiten, Sicherheit und Zuverlässigkeit, insbesondere auf mobilen Geräten

Wie Sie die NBA mit dem League Pass streamen

Wenn Sie die besten Spiele der NBA sehen möchten, gibt es keine bessere Option als NBA League Pass. Sie können Spiele ohne Sperren (Blackouts) genießen, indem Sie die internationale Version des Dienstes verwenden, und sie kommt mit einer siebentägigen kostenlosen Testversion.

NBA League Pass

Preis: Variiert

Möchten Sie NBA-Spiele mit der Privatsphäre und Sicherheit eines VPNs genießen? NBA League Pass ist die beste Wahl, beachten Sie jedoch, dass der Preis für den League Pass je nach Land variiert. Zum Beispiel müssen Basketballfans in Indien etwa 2000 INR (24 USD) für die gesamte Saison bezahlen. US-Basketballfans können den League Pass Premium für 150 USD für die gesamte Saison kaufen; andere Pakete sind ebenfalls verfügbar, darunter eines für diejenigen, die nur ein bestimmtes Team sehen möchten.

NBA-Sperrungen: Internationaler League Pass vs. US-amerikanischer League Pass

Was ist der Unterschied zwischen dem Anschauen des NBA League Pass in Deutschland, Australien, Kanada oder den USA? Der League Pass ist sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar. Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede, die jeder Fan kennen sollte.

Der US-amerikanische League Pass bietet Live-Spiele und Wiederholungen aller Teams an. Es gelten jedoch Sperrungen. Wenn ein Team spielt, wird dieses Spiel auf dem US-amerikanischen League Pass für den Heimatmarkt des Teams „gesperrt“. National ausgestrahlte Spiele auf ESPN, ABC, TNT und NBA TV – kurz gesagt, die meisten Playoffs – werden ebenfalls gesperrt. (Alle gesperrten Spiele sind drei Tage nach der Ausstrahlung verfügbar. Wenn Sie das 3-Game Choice-Paket gekauft haben, sind national ausgestrahlte Spiele drei Stunden nach ihrer Ausstrahlung zum Kauf verfügbar. Lokal ausgestrahlte Spiele sind drei Tage nach ihrer Ausstrahlung zum Kauf verfügbar.)

Sie wollen live dabei sein, ohne sich über Blackouts Gedanken machen zu müssen? Der internationale League Pass bietet ebenfalls Live-Spiele für alle Teams an, aber ohne eine einzige Sperrung!

Das liegt daran, dass Sperrungen dazu dienen, die Einschaltquoten lokaler Sender zu schützen und gleichzeitig den Nutzern die Möglichkeit zu geben, Spiele außerhalb des Marktes zu sehen. Wenn Sie aus einem Land außerhalb der USA oder Kanadas streamen, ist jedes Spiel tatsächlich „out-of-market“, d. h., Sie müssen sich nicht um Sperren kümmern. Wenn Sie nur die Spiele eines einzigen Teams sehen möchten, wählen Sie die Option „Team Choice“, um Geld zu sparen!

Warum funktioniert mein VPN nicht mit dem NBA League Pass?

Das erweiterte Servernetzwerk von ExpressVPN ist für die Kompatibilität mit dem NBA League Pass optimiert, und die meisten Benutzer können ohne Probleme streamen. Aber sollten Sie jemals auf ein Problem stoßen, steht Ihnen unser dediziertes Support-Team rund um die Uhr über den Live-Chat für Problemlösungen zur Verfügung, damit Sie kein Spiel Ihres Lieblingsteams verpassen. Alle ExpressVPN-Abonnements sind durch eine risikofreie 30-Tage Geld-zurück-Garantie abgedeckt.

Sollte ich ein kostenloses VPN verwenden, um den NBA League Pass anzusehen?

Anstatt ein kostenloses VPN zu verwenden, um NBA-Spiele anzusehen, sollten Basketballfans stattdessen die gesamte Saison über ExpressVPN nutzen. ExpressVPN bietet Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern und benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS. Darüber hinaus ist ExpressVPN auf Plattformen verfügbar, die andere VPN-Unternehmen möglicherweise nicht unterstützen, wie Linux, Android TV, Amazon Fire TV und Router, sowie Browsererweiterungen für Chrome, Firefox und Edge. Wenn Sie Unterstützung benötigen, bietet ExpressVPN rund um die Uhr Live-Chat-Support und eine risikofreie 30-tägige Geld-zurück-Garantie!

Wie kann ich den NBA League Pass kündigen?

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Abonnement keinen Mehrwert birgt, ist die Kündigung kein mühsamer Prozess. Es gibt tatsächlich einen umfassenden Leitfaden zur Kündigung. Sie sollten auch wissen, dass der Dienst monatlich automatisch verlängert wird, wenn Sie ein monatliches Abonnement haben, oder vor der Saison, wenn Sie ein jährliches Abonnement gekauft haben. Sie können sich gegen die automatische Verlängerung entscheiden und werden per E-Mail benachrichtigt, bevor Sie die automatische Verlängerung für eine ganze Saison erhalten.

Streamen Sie die NBA über Dienste mit kostenlosen Testversionen

Es gibt eine Reihe von kabellosen Diensten, die Ihren Bedarf an NBA-Übertragungen abdecken sollten. Sie können etwas teuer sein, aber die meisten bieten kostenlose Testversionen an, so dass Sie die Möglichkeit haben, herauszufinden, ob sie sich für Sie lohnen.

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Kanäle: ABC, ESPN, NBA TV, TNT

Land: USA

YouTube TV bietet Amerikanern eine Vielzahl von Kanälen, die NBA-Spiele übertragen, und das Abonnement kostet 73 USD/Monat. Möglicherweise müssen Sie eine US-Postleitzahl angeben (z. B. 10022, 48104 usw.), aber es wird eine breite Palette von Zahlungsoptionen akzeptiert. Wenn Sie sich nicht an YouTube TV binden möchten, nutzen Sie die kostenlose Testversion.

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie eine gültige US-Kredit-/Debitkarte oder PayPal, um YouTube TV zu abonnieren. Sie können YouTube TV jedoch immer über Google Play abonnieren, auch wenn Sie keine US-Kredit-/Debitkarte haben.

Sie möchten das Spektakel auf Ihrem Großbildschirm schauen? Erfahren Sie, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher verwenden können.

Fubo

Preis: 75 USD/Monat (Grundpaket; Preis steigt für zusätzliche NBA-Spiele)

Kanäle: ABC, ESPN, NBA TV (Sports Plus Add-On)

Land: USA

Obwohl Fubo eine siebentägige kostenlose Testversion anbietet, hat es ab September 2023 keine Turner-Kanäle mehr (einschließlich TBS und TNT). Fans aus den Vereinigten Staaten können jedoch NBA-Spiele über Fubo streamen, wenn Sie Max und die Bleacher Report Sports Add-On-Stufe für Max erwerben, die jeweils 10 USD/Monat kosten.

Hinweis: Sie benötigen eine US-Kredit-/Debitkarte, um sich zu abonnieren. Die verwendete Rechnungsadresse kann bestimmen, welche lokalen Kanäle verfügbar sind, und es kann sein, dass Sie Ihren Standort nicht ändern können.

So streamen Sie Fubo

DirecTV Stream

Preis: ab 65 USD/Monat

Kanäle: ABC, ESPN, NBA TV (Choice Plan und mehr), TBS, TNT

Land: USA

DirecTV Stream ist oft auf der teureren Seite, insbesondere wenn Sie NBA TV wollen, aber es ist eine großartige Option für US-Fans, Basketballspiele zu streamen, wenn Sie einen Kabeldienst anstelle einer zusätzlichen Streaming-App bevorzugen. Das niedrigste Paket von DirecTV startet bei 65 USD/Monat (bevor es nach drei Monaten auf seinen Normalpreis von 75 USD/Monat steigt), und der Service bietet eine kostenlose Testversion von 5 Tagen.

DirecTV Stream mit einem VPN ansehen

Andere Möglichkeiten, NBA-Spiele zu streamen

ESPN+

Preis: 10 USD/Monat

Land: USA

ESPN+ wird in der Saison 2023-24 häufig NBA-Spiele, die auf ABC und ESPN ausgestrahlt werden, simultan übertragen. Bitte beachten Sie, dass für die Übertragung von NBA-Spielen auf ESPN+ in der Regel ein gültiges TV-Abonnement erforderlich ist, entweder bei einem traditionellen Kabelnetzbetreiber oder bei einem Dienst wie YouTube TV, der die Kabelverbindung unterbricht.

ESPN mit einem VPN ansehen

Hulu+Live TV

Preis: 70 USD/Monat

Kanäle: ABC, ESPN, TBS, TNT

Land: USA

Hulu bietet keine kostenlose Testversion an, hat aber ein Live-TV-Paket für amerikanische Fans, das alle Hauptkanäle für sichere NBA-Streams sowie viele regionale Sportnetze enthält. Kostenlose Testversionen sind nicht verfügbar.

Sling TV

Preis: Variiert

Kanäle: ABC, ESPN, NBA TV (Sports Extra), TBS, TNT

Land: USA

Sling TV bietet US-Zuschauern Zugang zu den meisten Kanälen, die NBA-Spiele übertragen, und ABC ist auch in ausgewählten Märkten verfügbar. Bitte beachten Sie, dass Sling keine kostenlose Testversion mehr anbietet.

So streamen Sie mit Sling

Wettquoten für die NBA-Finals 2024

Werden Nikola Jokić und die Denver Nuggets erneut Meister? Hier sind die ersten Wettquoten für die NBA-Finals 2024 laut FanDuel Sportsbook.

Team Wettquoten Milwaukee Bucks +350 Boston Celtics +500 Phoenix Suns +550 Denver Nuggets +650 Los Angeles Lakers +1200 Golden State Warriors +1700 Cleveland Cavaliers +1800 Memphis Grizzlies +2000 Los Angeles Clippers +2100 Philadelphia 76ers +2000 Miami Heat +2500 Dallas Mavericks +2500

NBA In-Season Turnier 2023

Die NBA-Saison 2023/24 beinhaltet das erstmalige In-Season Turnier, das offiziell am Freitag, dem 3. November beginnt. Das Turnier wird in einem Gruppenphasenformat gespielt, wobei die Teams in sechs Gruppen zu je fünf Teams aufgeteilt sind. Jedes Team wird vier Spiele in der Gruppenphase spielen, wobei die besten drei Teams aus jeder Gruppe in die K.-o.-Phase aufsteigen werden.

Der Gewinner jeder Gruppe sowie eine Wildcard aus jeder Konferenz werden ins Viertelfinale einziehen. Nehmen wir zum Beispiel an, die Boston Celtics sichern sich den ersten Platz in der Eastern Conference und die Miami Heat sichern sich die Wildcard. Die Celtics wären Gastgeber der Heat, während die Nummer 2 der Setzliste zu Hause gegen die Nummer 3 der Setzliste spielen würde. Baseball-Fans werden mit diesem System vertraut sein, da die MLB-Playoffs von 1995 bis 2011 ein ähnliches Format verwendeten.

Die T-Mobile Arena in Las Vegas wird die Halbfinals (7. Dezember) und das Finale (9. Dezember) ausrichten. Die Viertel- und Halbfinalspiele zählen als reguläre Saisonspiele, ebenso wie die Statistiken. Die Statistiken aus dem Finale werden jedoch nicht in die endgültigen regulären Saisonstatistiken einfließen. Die Spieler erhalten ein Preisgeld, wenn ihre Mannschaft das Viertelfinale oder ein höheres Finale erreicht. Alle Spieler des Siegerteams erhalten 500.000 USD, während die Zweitplatzierten 200.000 USD pro Spieler erhalten. Die Verlierer des Halbfinales erhalten 100.000 USD pro Spieler, und diejenigen, die im Viertelfinale ausscheiden, erhalten 50.000 USD.



NBA Spiele der Woche

Die NBA-Saison 2023/24 ist da, und ExpressVPN hat die besten Spiele der Woche zum Streamen für Sie. Den Zeitplan des Tages finden Sie hier, und denken Sie daran, Sie können jedes Spiel mit dem NBA League Pass International streamen.

Hier ist der nationale TV-Spielplan der NBA für die Woche ab 23. Oktober.

Spiel Datum und Uhrzeit TV Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers Dienstag, 24. Oktober, 19:30 Uhr ET / 00:30 Uhr BST TNT Golden State Warriors vs. Phoenix Suns Dienstag, 24. Oktober, 22:00 Uhr ET / 03:00 Uhr BST TNT New York Knicks vs. Boston Celtics Mittwoch, 25. Oktober, 19:00 Uhr ET / 00:00 Uhr BST ESPN, ESPN+ San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks Mittwoch, 25. Oktober, 21:30 Uhr ET / 02:30 Uhr BST ESPN, ESPN+ Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers Donnerstag, 26. Oktober, 19:30 Uhr ET / 00:30 Uhr BST TNT Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns Donnerstag, 26. Oktober, 22:00 Uhr ET / 03:00 Uhr BST TNT Boston Celtics vs. MiamI Heat Freitag, 27. Oktober, 19:30 Uhr ET / 00:30 Uhr BST ESPN, ESPN+ Sacramento Kings vs. Golden State Warriors Freitag, 27. Oktober, 22:00 Uhr ET / 03:00 Uhr BST ESPN, ESPN+ New Orleans Pelicans vs. New York Knicks Samstag, 28. Oktober, 19:00 Uhr ET / 00:00 Uhr BST NBA TV Phoenix Suns vs. Utah Jazz Samstag, 28. Oktober, 22:00 Uhr ET / 03:00 Uhr BST NBA TV

Wichtige Termine für die NBA-Saison 2023-2024

Ereignis TV-Netzwerk Daten Eröffnungsspiel TNT 19. Oktober 2023 All-Star-Spiel 2024 TBD 19. Februar 2024 Ende der regulären Saison TBD 10. April 2024 Start der NBA-Playoffs 2024 TBD 13. April 2024 NBA-Draft-Lotterie 2024 ESPN 14. Mai 2024 NBA-Draft 2024 ESPN 20. Juni 2024 Beginn der NBA-Saison 2024-2025 TBD Oktober 2024

FAQ: NBA League Pass Wie kann ich NBA-Streams kostenlos ansehen? Es gibt keine offiziellen Möglichkeiten, NBA-Spiele kostenlos zu sehen. Der NBA League Pass bietet jedoch eine kostenlose Testversion an, ebenso wie Dienste wie Fubo und YouTube TV, die das Kabel abschneiden. Kann ich NBA League Pass in einem anderen Land nutzen?

Ja, Sie können NBA League Pass in einem anderen Land nutzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass der NBA League Pass nicht in allen Ländern verfügbar ist und dass bestimmte Spiele Sperrungen unterliegen. Funktioniert NBA TV mit einem VPN?

Ja, NBA TV funktioniert mit einem VPN. NBA-League-Pass-Abonnenten können Spiele auch sicher über eine VPN-Verbindung verfolgen. Ist es legal, ein VPN mit NBA League Pass zu verwenden?

Sie können zwar NBA-Spiele auf NBA League Pass ansehen, indem Sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als Ihrem eigenen verbinden, aber dies kann gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen Ihres Streaming-Dienstes und die ExpressVPN-Nutzungsbedingungen verstoßen. Als Sicherheits- und Datenschutztool ist ExpressVPN so konzipiert, dass niemand sehen oder kontrollieren kann, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN-Service verbunden sind – nicht einmal wir. Sie sind also selbst dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen übereinstimmt. Kann ich NBA League Pass auf YouTube TV sehen?

Ja, Sie können NBA League Pass auf YouTube TV sehen. YouTube TV bietet ein Zusatzabonnement für NBA League Pass an, das zusätzlich 40 USD/Monat oder 200 USD/Jahr kostet. Mit diesem Zusatzabonnement haben Sie Zugriff auf alle Live-Spiele der NBA sowie auf Wiederholungen, Highlights und andere NBA-Inhalte. Bitte beachten Sie jedoch, dass einige Spiele in Ihrer Region möglicherweise nicht übertragen werden. Was ist der Unterschied zwischen League Pass und League Pass Premium?

Mit einem NBA League Pass Premium-Abonnement können Sie jedes Spiel live oder auf Abruf auf bis zu drei Geräten streamen.