Streamen Sie die NHL live mit einem VPN

Die 2022 NHL-Saison ist da, und die Colorado Avalanche sind bereit, ihren Titel zu verteidigen. Obwohl die Avs als Favorit auf die Wiederholung des Stanley Cups in die Saison gestartet sind, werden sie in den kommenden Monaten von NHL Teams, wie den stets gefährlichen Toronto Maple Leafs, Florida Panthers und Tampa Bay Lightning herausgefordert werden.

Egal, ob Sie Spiele der NHL kostenlos streamen möchten, den besten Weg suchen, um ESPN+ zu sehen, oder die NHL in Deutschland schauen möchten, hier sind Sie genau richtig.

Auf dieser Seite finden Sie Informationen darüber, wie Sie Ihre Lieblingsliga kostenlos oder kostenpflichtig sehen können, aktuelle Informationen und wer eine gute Wette wäre, den Stanley Cup zu gewinnen.

NHL live auf Ran

Ran.de ist das Sportportal von ProSieben und überträgt ausgewählte Spiele kostenlos. Um die NHL 2022-23 live und sicher mit einem VPN zu streamen, folgen Sie einfach diesen drei Schritten.

Holen Sie sich ExpressVPN . Wählen Sie einen unserer deutschen Server aus. Gehen Sie auf ran.de und genießen Sie Eishockey!

Die NHL live bei DAZN Deutschland

Die Sport-Streaming-Plattform DAZN überträgt ebenfalls Spiele der NHL live.

Preis: 14,99 Euro / Monat (inklusive kostenlosem Probemonat)

Holen Sie sich ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland, z. B. Frankfurt . Abonnieren Sie DAZN . Genießen Sie Eishockey!

Mehr darüber, wie DAZN und ExpressVPN zusammen funktionieren.

NHL auf SKY

Als kostenpflichtige Option bietet SKY mit dem Sky Supersport Ticket die meisten Live-Übertragungen. Normalerweise zeigt SKY ein NHL Live-Spiel pro Tag und 300 NHL-Spiele pro Saison, inklusive Stanley Cup Playoffs und Finale.

NHL auf ProSieben Maxx

ProSieben Maxx zeigt pro Woche ein ausgewähltes NHL-Spiel kostenlos. Dabei ist es unerheblich, ob dies Spiele der regulären Saison oder des Stanley-Cup sind.

NHL Live-Stream kostenlos ansehen & Playoffs live auf CBC

Preis: Kostenlos

CBC ist einer der offiziellen NHL-Sender in Kanada und wird etwa die Hälfte der Playoffs übertragen. Informieren Sie sich über das Programm von CBC, um zu erfahren, wann das Spiel ausgestrahlt wird. Die Anmeldung ist ganz einfach und der Stream ist kostenlos. Der Kommentar ist auf Englisch.

So schauen Sie sich NHL-Streams live auf CBC an:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Kanada. Besuchen Sie CBC Gem und registrieren Sie sich. (Eventuell müssen Sie eine gültige kanadische Postleitzahl eingeben, z.B. R3T 4A7, V1M 1Y8.) Sie sind startklar!

Wie Sie auf CBC streamen

Wie Sie die NHL-Playoffs auf ESPN+ mit einem VPN streamen

ESPN+ ist Ihre erste Anlaufstelle, um die NHL-Playoffs zu schauen, egal wo Sie sich befinden und welches Gerät Sie benutzen. Das liegt daran, dass ESPN+ das umfangreichste Angebot auf dem Markt hat und jedes einzelne NHL-Spiel zu einem vernünftigen Preis anbietet – ebenso wie eine Reihe anderer Live-Sportarten.

Preis: 10 USD/Monat oder 100 USD/Saison

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA. Besuchen Sie ESPN+ und registrieren Sie sich. Streamen Sie ohne Unterbrechung!

Sie schauen auf einem Computer? Für das beste Streaming-Erlebnis sollten Sie die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Firefox oder Edge verwenden.

Streamen Sie alle Eishockeyspiele ohne Unterbrechungen

ESPN+ ist zwar hervorragend geeignet, um Spiele live zu verfolgen, aber Sie müssen trotzdem mit Ausfällen rechnen. Das liegt daran, dass die regionalen Märkte die alleinigen Übertragungsrechte haben, so dass einige Spiele in Ihrer Region erst 48 Stunden nach der TV-Ausstrahlung online verfügbar sein können. Dies gilt auch für landesweit übertragene Spiele.

Das Geheimnis, um Ausfälle bei NHL-Spielen zu vermeiden? Verbinden Sie sich einfach mit einem VPN-Server an einem Ort, an dem keine Spiele ausgestrahlt werden. Wenn Sie sich zum Beispiel in Chicago befinden und die Spiele von Chicago im Fernsehen übertragen werden, sind sie möglicherweise nicht als Live-Stream verfügbar. Verbinden Sie sich mit einem VPN-Serverstandort in einer anderen Stadt.

Eine andere Möglichkeit, NHL-Ausfälle zu umgehen? Versuchen Sie die Streaming-Optionen von Hulu+Live TV, YouTube TV, Sling TV und fuboTV (klicken Sie hier für weitere Informationen zu diesen Optionen). Möglicherweise sind auch andere nicht gesperrte Spiele verfügbar.

Streamen Sie die NHL-Playoffs kostenlos oder mit kostenlosen Testversionen

Es gibt eine Reihe von Streaming-Diensten, wie z.B. Sling TV und YouTube TV, mit denen Sie Ihren Eishockeyhunger stillen können, da sie NHL-Sender wie ESPN und TNT anbieten (die einige Spiele der Finalserie übertragen werden). Diese Dienste sind zwar etwas teurer, haben aber den Vorteil, dass Sie diese kostenlos testen können. So können Sie den Dienst sicher und risikofrei testen, um herauszufinden, ob er für Sie geeignet ist. Folgen Sie einfach diesen Schritten und wählen Sie den gewünschten Dienst zum Freischalten Ihres NHL-Streams aus:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA. Besuchen Sie Sling TV Orange (35 USD/Monat), Hulu+Live TV (70 USD/Monat) oder YouTube TV (65 USD/Monat) und probieren Sie es kostenlos aus. Schalten Sie ein und genießen Sie den Stream!

Sie schauen auf einem Computer? Für das beste Streaming-Erlebnis sollten Sie die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Firefox oder Edge verwenden.

Sling TV

Preis: ab 35 USD/Monat

Kanäle: ESPN, TNT

Sling TV ist die günstigste und beste Option, um NHL-Spiele live zu schauen. Für ein Abonnement benötigen Sie eine Kreditkarte aus den USA oder PayPal. Eine 3-tägige kostenlose Testversion ist über die App verfügbar.

YouTube TV

Preis: ab 65 USD/Monat

Kanäle: ESPN, TNT

YouTube TV verfügt über alle Kanäle, die Sie benötigen, um die NHL zu schauen. Eine 5-tägige kostenlose Testversion ist verfügbar.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine gültige Kredit-/Debitkarte aus den USA oder PayPal, um YouTube TV zu abonnieren. Sie können YouTube TV auch dann über Google Play abonnieren, wenn Sie keine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte haben.

YouTube mit ExpressVPN schauen

Hulu + Live TV

Preis: 70 USD/Monat

Kanäle: ESPN, TNT

Hulu bietet keinen kostenlose Testversion an, aber das Live-TV-Paket umfasst sieben Kanäle für sichere NHL-Streams.

Hulu mit einem VPN schauen

Was ist die NHL?

Die National Hockey League wurde 1917 in Kanada von vier kanadischen Teams gegründet. Als heute bekannteste Eishockey Liga der Welt besteht sie heute aus 16 Mannschaften der Eastern und 15 Mannschaften der Western Conference. Unter den Teams, die ausschließlich aus Kanada und den USA stammen, sind auch deutsche Spieler vertreten, wie Leon Draisaitl, Moritz Seider oder Tim Stützle. Am Ende der Saison treten die acht besten Mannschaften jeder Conference in den Playoffs um den Stanley-Cup gegeneinander an.

SPORTART EISHOCKEY Gegründet am 26. November 1917 (vor 104 Jahren), Montreal, Quebec, Kanada Eröffnungssaison 1917-18 Kommissar Gary Bettman Anzahl der Mannschaften 32 Länder Kanada (7 Teams), USA (25 Teams) Hauptsitz 1185 6th Avenue, New York City Jüngste(r) Meister Colorado Avalanche (3. Titel) Die meisten Titel Montreal Canadiens (25 Titel)

Wichtige Termine für die NHL-Saison 2022/2023

Eröffnungsnacht 7. Oktober 2022 NHL Thanksgiving Showdown 25. November 2022 Winter Classic 2. Januar 2023 2. Januar, 2023 NHL-All-Star-Spiel 3.-4. Februar 2023 Ende der regulären Saison 13. April 2023 Stanley-Cup-Playoffs 17. April 2023 NHL-Draft 28.-29. Juni 2023

2022-23 NHL Stanley Cup Quoten

Nachstehend finden Sie die Quoten für den Gewinn des Stanley Cups.

Team Quoten Colorado Avalanche +375 Toronto Maple Leafs +750 Florida Panthers +850 Tampa Bay Lightning +1000 Carolina Hurricanes +1100 Calgary Flames +1500 Edmonton Oilers +1500 New York Rangers +1800 Minnesota Wild +2000 Pittsburgh Penguins +2000

Wann finden die NHL-Playoffs um den Stanley Cup statt?

Jede Serie wird als Best of Seven ausgespielt, wobei die Platzierung abhängig von den in der Regular Season gesammelten Punkten ist. Die Playoffs 2022 begannen am 2. Mai und endeten am 26. Juni. 2022 gewannen die Colorado Avalanche mit 4:2 über die Tampa Bay Lightning. Hier finden Sie den kompletten Spielplan für 2023.

Welche Teams haben die Playoffs 2022 erreicht?

Die folgenden Teams haben die erste Runde der Playoffs erreicht:

Atlantic Division

Florida Panthers (1) vs. Washington Capitals (4)

Toronto Maple Leafs (2) vs. Tampa Bay Lightning (3)

Metropolitan Division

Carolina Panthers (1) vs. Boston Bruins (4)

New York Rangers (2) vs. Pittsburgh Penguins (3)

Central Division

Colorado Avalanche (1) vs. Nashville Predators (4)

Minnesota Wild (2) vs. St. Louis Blues (3)

Pacific Division

Calgary Flames (1) vs. Dallas Stars (4)

Edmonton Oilers (2) vs. Los Angeles Kings (3)

Wie sind die Brackets der NHL-Playoffs aufgebaut?

Die 3 besten Teams aller vier Divisions qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Wildcards gehen an die beiden Viertplatzierten mit den meisten Punkten, unabhängig von der Division. So konnten beispielsweise die Boston Bruins in ihrer Division mehr Punkte sammeln als die Pittsburgh Penguins, die Penguins landeten jedoch auf dem dritten Platz in ihrer Division, die Bruins wurden Vierter. Damit sind die Penguins an Nummer 3 gesetzt, während die Bruins dank einer Wildcard an Nummer 4 gesetzt sind.

Jede Serie wird als Best of Seven ausgespielt, im Format 2-2-1-1-1. In der zweiten Runde findet keine erneute Platzierung statt, damit die Teams der gleichen Division zuerst gegeneinander spielen.

Wettkampf um die NHL Awards

Hart Trophy (MVP): Connor McDavid, Edmonton Oilers

Mit der Rückkehr der Oilers in die Playoffs und einer Punkteserie von 15 Spielen, die McDavid an die Spitze der Punkteliste katapultiert hat, ist der 25-Jährige wieder auf dem Thron zu finden. Der kanadische Center ist ein Zauberer mit dem Puck am Schläger – er hat gerade mit 42 Toren einen neuen Karriererekord aufgestellt und ist möglicherweise der dynamischste Eisläufer in diesem Sport. Mit jeder Saison, in der er fit ist, besteht die Chance, dass McDavid eine weitere Hart Trophy in sein Regal stellt.

[Vorhersage vor der Saison: Connor McDavid]

Norris Trophy (Bester Verteidiger): Cale Makar, Colorado Avalanche

Makar hat zwar einige Zeit gefehlt, doch wenn er auf dem Eis war, gab es keinen Verteidiger, der ihm das Wasser reichen konnte. Der 23-Jährige ist nach Roman Josi von Nashville der beste Blueliner in der Scoring-Liste und verzichtet nicht auf defensive Verantwortung, um offensiv zu überzeugen.

[Vorhersage vor der Saison: Cale Makar]

Vezina Trophy (Bester Torwart): Igor Shesterkin, New York Rangers

Die Statistik von Shesterkin für diese Auszeichnung ist über jeden Zweifel erhaben, da er in der NHL sowohl bei den Gegentoren als auch bei der Abwehrquote an erster Stelle steht. Der Aufstieg des jungen Russen war einer der Hauptgründe dafür, dass die Rangers früher als geplant am Ziel sind. Wenn er dieses Tempo beibehält, wird in den Playoffs kein Team mehr auf New York treffen wollen.

[Vorhersage vor der Saison: Connor Hellebuyck]

Calder Trophy (Bester Rookie): Mortiz Seider, Detroit Red Wings

Obwohl sein Teamkollege Lucas Raymond mehr Punkte erzielt hat, kann man den umfassenden Beitrag von Seider nicht übersehen. Der 21-Jährige steht etwa zwei Minuten mehr pro Nacht auf dem Eis als jeder andere Rookie und sieht wie ein fundamentaler Blueliner für die Red Wings aus. Der junge Deutsche ist ein souveräner Verteidiger, ein guter Passgeber und ein wichtiger Faktor in speziellen Situationen.

[Vorhersage vor der Saison: Cole Caufield]

Jack Adams Award (Bester Coach): Gerard Gallant, New York Rangers

Das wird noch eine Weile dauern, aber die Rangers sehen wie ein Team aus, das die Erwartungen übertreffen könnte, und genau das ist die Art von Team, dessen Trainer oft den Jack Adams mit nach Hause nimmt. Gallant ist auch selbst ein großartiger Trainer. Der 58-Jährige hat in vielen Situationen erfolgreich gearbeitet und führte die Vegas Golden Knights in ihrem ersten Jahr auf unwahrscheinliche Weise in die Stanley Cup Finals.

[Vorhersage vor der Saison: Barry Trotz]

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst, der nicht für die Umgehung des Copyrights gedacht ist. Bitte lesen Sie für weitere Informationen die ExpressVPN-Geschäftsbedingungen und die Nutzungsbedingungen des Anbieters der Inhalte.