NFL – München bringt Deutschland auf die NFL-Weltkarte

Die NFL wird wohl in Zukunft einen höheren Stellenwert in Deutschland einnehmen, denn zum ersten Mal kommt die National Football League 2022 nach Deutschland! Der neueste Abstecher ins Ausland der neuen NFL Season wird die Allianz Arena in München sein. Dort treffen am Sonntag, den 13. November, die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers.

NFL München – Tickets waren restlos ausverkauft

Das wachsende Interesse an der NFL 2022 wird untermauert von starker Nachfrage. Das Spiel in München live zu sehen, war so vielen Anhängern ein Bedürfnis, dass Tickets schon nach kürzester Zeit restlos vergriffen waren; VIP-Tickets waren bereits nach zwei Minuten ausverkauft. Der Verkauf von Einzeltickets sah ein ähnliches Bild: nach einer Viertelstunde waren alle 50.000 Tickets weg.

In die Röhre oder wo NFL schauen?

Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass eine deutsche Stadt zum Austragungsort eines NFL-Spiels wird, also sollte man nicht verzagen. Wer keine Tickets für das NFL-Spiel in München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks erhaschen konnte, schaut sprichwörtlich und gezwungenermaßen in die Röhre. Die einzige Alternative ist, die NFL 2022 zu streamen. Wie das am besten geht, verraten wir Ihnen hier.

NFL Game Pass

Die Ausstrahlung der NFL in Deutschland verteilt sich über mehrere Sender. Die bequemere Option ist der internationale NFL Game Pass, der auch in Deutschland verfügbar ist. Er ermöglicht es, alle Spiele der Regular Season und der Playoffs live zu schauen. Der Game Pass wird je nach Land zu verschiedenen Preisen angeboten; die günstigsten Varianten gibt es normalerweise in lateinamerikanischen Ländern. Für mehr Informationen über die Verfügbarkeit und Preise in verschiedenen Ländern, kontaktieren Sie unseren Support über den Live-Chat.

NFL live auf Ran

Ran.de ist das Sportportal von ProSieben. Um den Super Bowl sicher mit einem VPN zu streamen, folgen Sie einfach diesen drei Schritten.

Holen Sie sich ExpressVPN . Wählen Sie einen unserer deutschen Server aus. Gehen Sie auf ran.de und genießen Sie Football!

Die NFL live auf DAZN Deutschland

In der Regular Season wurden auf Prosieben Maxx zwei Spiele pro Woche kostenlos im deutschen Fernsehen übertragen und noch ein zusätzliches auf ran.de. Aber auch darüber hinaus gibt es verschiedene Wege, alle Spiele der NFL in Deutschland zu schauen.

Die Sport-Streaming-Plattform DAZN überträgt ebenfalls Spiele der NFL live.

Preis: 14,99 Euro / Monat (inklusive kostenlosem Probemonat)

Holen Sie sich ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland, z. B. Frankfurt . Abonnieren Sie DAZN . Genießen Sie Football!

Mehr darüber, wie DAZN und ExpressVPN zusammen funktionieren.

Die NFL live auf Sling TV

Preis: Ab 10 USD / Monat

Verfügbare Kanäle: ESPN, Fox, NBC und NFL Network

Über Sling TV können Sie auf alle amerikanischen Fernsehsender zugreifen, die die NFL übertragen. Sie können die Plattform kostenlos für 3 Tage testen, sofern Sie die Sling TV App verwenden.

Holen Sie sich ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA , z. B. Los Angeles, Chicago oder New York. Gehen Sie auf Sling TV und abonnieren Sie Sling Orange and Blue. Schalten Sie rechtzeitig ein und genießen Sie das Spiel.

Hier finden Sie weitere Information darüber, wie Sling TV und ExpressVPN zusammen funktionieren. Wenn Sie Fragen haben, können Sie den ExpressVPN-Support per Live-Chat kontaktieren.

Spielplan der NFL 2022/23

Die wichtigsten Daten der diesjährigen NFL-Saison finden Sie hier.

Datum Event 8. September 2022 Regular Season 14. Januar 2023 Beginn der Play-Offs 5. Februar 2023 Pro Bowl 12. Februar 2023 Super Bowl LVII

Wer gewinnt den Super Bowl?

2022 gewannen die Los Angeles Rams im eigenen Stadion den Super Bowl. Mit 23:20 wurden die Bengals besiegt.

Zu den Favoriten 2023 gehören die Tampa Bay Buccaneers, die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs.

Wo kann ich den Super Bowl live schauen?

Der Super Bowl wird im Free TV übertragen und kann auf ran.de gestreamt werden. Der Kommentar ist in deutscher Sprache. Wenn Sie den originalen englischen Kommentar bevorzugen, können Sie den NFL Game Pass auswählen oder auf die englische Version dieses Artikels lesen.