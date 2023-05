Division I Men’s & Women’s Basketball ist seit dem 9. November 2021 zurück. Es gibt mehrere Streaming-Optionen für die Spiele, je nachdem, welche Conference Sie sehen möchten.

Die folgenden Plattformen übertragen College-Basketball:

– YouTube TV

– Hulu+Live TV

– fuboTV

– Sling TV

– ESPN+

Lesen Sie weiter, um mehr über die jeweiligen Conferences zu erfahren.

Streamen Sie Big Ten-Basketball online

Preis: ab 65 USD/Monat

Sender: ESPN, BTN, CBS, Fox und FS1

Die Big Ten-Spiele werden hauptsächlich zwischen ESPN und dem Big Ten Network (BTN) aufgeteilt. Einige der Spiele werden auf CBS, Fox und FS1 gezeigt, wobei CBS auch das Big Ten-Halbfinale und March Madness überträgt. Das Big Ten Network strahlt alle Spiele des Big Ten-Turniers vor dem Halbfinale aus.

YouTube TV und Hulu+Live TV überträgt alle oben genannten Sender. Es sind kostenlose Probeversionen verfügbar.

Sie möchten auf einem Großbildschirm schauen? Erfahren Sie mehr über alle Möglichkeiten, ExpressVPN auf Ihrem Fernseher zu nutzen.

Schauen Sie SEC Basketball live

Preis: ab 10 USD/Monat

Sender: ESPN und SEC Network (Verwenden Sie das Add-on “Sports Extra” für Sling TV, um zu dem SEC Network zu gelangen.)

SEC-Fans benötigen lediglich ESPN und das SEC Network. Sie können auf beide Netzwerke über Sling TV oder Hulu+ Live TV zugreifen. Alle Dienste bieten eine kostenlose Probeversion.

Streamen Sie ACC Basketball live

Preis: ab 65 USD/Monat

Sender: ESPN und ACC Network

ESPN strahlt die meisten ACC-Spiele aus. Allerdings wird ein kleiner Teil der Spiele von regionalen Sportnetzwerken und anderen Anbietern wie ACC Network übertragen.

Schauen Sie Big 12 Basketball online

Preis: ab 10 USD/Monat

Sender: ESPN und CBS

ESPN überträgt die meisten Big 12-Spiele. CBS strahlt lediglich einige wenige Spiele aus.

Streamen Sie Pac-12-Basketball-Spiele

Preis: ab 20 USD/Monat

Sender: CBS, ESPN, Fox und Pac-12 Network

Die meisten Pac-12-Spiele werden auf dem Pac-12 Network oder ESPN ausgestrahlt. Der Rest wird ausschließlich von CBS und Fox übertragen.

Sling TV und fuboTV sind beide die wichtigsten Sender für Pac-12-Spiele. Es ist eine kostenlose Probeversion verfügbar. Sie benötigen eventuell eine US-Kreditkarte oder PayPal.

Alternativen fürs NCAA Basketball-Streaming für Sonderfälle

Es gibt einige Optionen, die Ihnen nicht Zugriff zu allen Spielen bieten und dennoch Ihren Anforderungen gerecht werden könnten.

Streamen Sie Spiele auf Paramount+

Preis: 5 USD/Monat

Sender: CBS

Paramount+ bietet ein „Essential“-Paket an, das eine Reihe von lokalen CBS-Kanälen mit Spielen umfasst. Das Abonnement kostet 5 USD/Monat. Das Angebot ist zwar nicht sehr umfangreich, aber vielleicht finden Sie das Spiel, das Sie suchen, und der Dienst bietet viele weitere Vorteile. Es ist auch eine 7-tägige Probeversion verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort in den USA, der zu einem der Mannschaften in dem Spiel passt. Gehen Sie auf Paramount+ und registrieren Sie sich. Rufen Sie am selben Tag Paramount+ auf, um die Spiele unter „Live TV“ zu sehen. Viel Spaß!

Schauen Sie Spiele von kleineren Conferences auf ESPN+

Preis: 10 USD/Monat oder 100 USD/Jahr

ESPN+ hat sich die Ausstrahlungsrechte für einige der kleineren Conferences wie Atlantic 10, Ivy League, Ohio Valley, Conference USA, American und Mid-American gesichert. Wenn Ihre Mannschaft zu einer dieser Conferences gehört, sollten Sie sich unbedingt bei diesem erschwinglichen Anbieter registrieren, der auch eine Reihe anderer Angebote wie MLS, NHL und vieles mehr umfasst.

Gehen Sie wie folgt vor:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort in den USA. Gehen Sie auf ESPN+ und registrieren Sie sich. Sie müssen eventuell eine gültige US-Postleitzahl (z. B. 10001, 48104) angeben. Viel Spaß!

NBA-Nachwuchs beim diesjährigen NCAA-College-Basketball

Obwohl in den letzten Jahren eine Reihe von Top-Basketballern eine Alternative zur NCAA gewählt haben, lassen sich beim College-Basketball nach wie vor die meisten der zukünftigen NBA-Stars finden.

Es folgt eine Liste von Spielern, die Sie in dieser Saison im Auge behalten sollten und die bald für Ihre Lieblings-NBA-Franchise antreten könnten:

Paolo Banchero, F, Duke

Auch wenn er keine überragende Athletik hat, ist Banchero extrem ausgefeilt und vielseitig in der Offensive, die eine große Herausforderung auf der anderen Seite des Spielfelds darstellt. Er dürfte in dieser Saison die größte von Duke ausgehende Gefahr darstellen und hat gute Chancen, sich in der NBA zu etablieren.

Chet Holmgren C/F, Gonzaga

Es gibt nicht viele 7 Fuß große Spieler (2,13 m), die so gut mit dem Ball umgehen, schießen und spielen können wie Holmgren, was ihm eine himmelhohe Chance verleiht. Das Problem des talentierten Stürmers ist sein mangelndes Durchhaltevermögen und seine schlanke Statur, an der er noch arbeiten muss, wenn er mit den großen NBA-Spielern im Angriff mithalten will.

Caleb Houstan, F, Michigan

Die Scouts werden von Houstans Auffälligkeit nicht begeistert sein, aber er kann mehrere Positionen verteidigen und trifft konstant von jenseits der Dreipunktlinie. Der Kanadier erhält gute Bewertungen für sein Gespür für das Spiel und ist dafür bekannt, dass er einige geschickte Pässe spielt, auch wenn diese Kreativität nur selten dazu führt, dass er selbst auf den Korb wirft.

Jabari Smith Jr., F, Auburn

Es ist klar, dass Smith Jr. mit seiner Kombination aus hervorragender Größe und geschmeidigem Schuss punkten kann. Fast jeder andere Aspekt seines Spiels bleibt ein Fragezeichen, aber er ist ein vielversprechender Kandidat mit Star-Potenzial.

Jalen Duren, F, Memphis

Mit einer Größe von 1,90 m und einem Gewicht von 106 Kilos hat Duren bereits die Größe und Stärke, um auf höchstem Niveau zu spielen, und er ist ein hervorragender Spieler am Korb. Die größte Frage bei ihm ist, ob er seine Trickkiste erweitern kann, um mehr Körbe vom Rand aus zu treffen.

Jaden Ivey, G, Purdue

Mit seiner großartigen Athletik und einer entsprechenden Motorik hat Ivey das Zeug, in der NBA auf zwei Beinen zu stehen. Er ist in letzter Zeit in der Draft-Rangliste nach oben gesprungen, nachdem er anfangs mit verhaltenem Trubel zu Purdue dazugekommen war.

TyTy Washington, G, Kentucky

In einem Draft, in dem es vielleicht an Guard-Talenten mangelt, könnte Washington für Vereine, die Hilfe im Backcourt brauchen, verlockend sein. Er ist ein starker Schütze mit solidem Spielverständnis und Führungsqualitäten, auch wenn er dazu neigt, zu viel zu dribbeln.

AJ Griffin, F, Duke

NBA-Teams werden von Griffins Kombination aus Schusskraft, Länge und Intelligenz begeistert sein, allerdings ist seine Unfähigkeit, langfristig gesund zu bleiben, ein rotes Tuch.

College-Basketball Top 25 Rangliste

Die Saison 2021-22 ist wieder im Gange und die Rangliste ändert sich jede Woche: Wer ist Ihr Favorit? Welche dieser Mannschaften wird bei der March Madness antreten?

Baylor Bears Duke Blue Devils Purdue Boilermakers Gonzaga Bulldogs UCLA Bruins Kansas Jayhawks USC Trojans Arizona Wildcats Auburn Tigers Michigan State Spartans Iowa State Cyclones Houston Cougars Ohio State Buckeyes Texas Longhorns Alabama Crimson Tide Providence Friars Kentucky Wildcats Tennessee Volunteers Villanova Wildcats Colorado State Rams LSU Tigers Xavier Musketeers Wisconsin Badgers Seton Hall Pirates Texas Tech Red Raiders

NCAA Basketball Spielplan 2021/2022

Datum (ET) Ereignis 9. November 2021 – 6. März 2022 Reguläre Saison 13. März 2022 – 4. April 2022 Turnier-Termine 4. April 2022 NCAA Championship

FAQ für March Madness-Streams

Kann ich Sport live auf meinem PC streamen?

Ja! Wenn Sie den entsprechenden Streaming-Service in einem Browser aufrufen, stellen Sie sicher, dass Sie die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge installiert haben. Die Erweiterung verfügt über einige Funktionen, die für ein besseres Streamingerlebnis sorgen können.

Kann ich Sport live auf meinem Tablet oder Smartphone streamen?

Auch das geht. ExpressVPN bietet Apps für alle häufigen Mobilgeräte an, natürlich auch für iOS und Android.

Wo kann ich March Madness streamen?

Oben auf dieser Seite finden Sie verschiedene Möglichkeiten, alle Spiele des Turniers zu schauen. So funktioniert es:

Holen Sie sich ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA. Loggen Sie sich in Ihren bevorzugten Streaming-Service ein. Schalten Sie zur richtigen Zeit ein und fiebern Sie mit!

Wie kann ich auf meinem Fernseher mit einem VPN streamen?

Kurz gesagt, gibt es fünf verschiedene Wege, wie Sie mit ExpressVPN auf Ihrem Fernseher Sport live streamen können:

Mit der entsprechenden App für Smart-TVs

Sie streamen auf Ihrem Computer und verbinden diesen per HDMI-Kabel mit dem Fernseher

Diese Variante funktioniert natürlich auch kabellos.

Nutzen Sie einen Router, auf dem ExpressVPN installiert ist. So können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Geräten mit dem VPN verbinden und verschiedene Serverstandorte gleichzeitig nutzen.

Nutzen Sie MediaStreamer, unsere Lösung für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, z. B. Konsolen. MediaStreamer muss lediglich einmalig eingerichtet werden, bietet allerdings nicht die gleiche Sicherheit wie ein VPN.

Für mehr Informationen darüber, wie Sie mit ExpressVPN auf Ihrem Fernseher Sport live streamen können, kontaktieren Sie einfach unseren Support, der rund um die Uhr zur Verfügung steht.

