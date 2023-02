Wo kann ich die MotoGP live sehen?

Die Königsklasse des Motorradsports ist in vollem Gange. Bis zum 6. November treten 12 Teams mit jeweils zwei Fahrern in 21 Rennen an, um den neuen Weltmeister zu ermitteln. Nervenkitzel und atemberaubende Action sind garantiert, wenn die besten Fahrer der Welt mit über 350 km/h und teilweise über 60 Grad Schräglage in den Kurven über die Rennstrecken donnern.

Ein VPN ermöglicht es Ihnen, alle Rennen live mitzuverfolgen, ohne Ihre Online-Sicherheit zu riskieren.

Schauen Sie alle Rennen der MotoGP live auf ServusTV

Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, die MotoGP-Rennwochenenden mit deutschem Kommentar live mitzuverfolgen. Die komplette Saison mit allen Trainings und Rennen wird vom österreichischen Sender ServusTV ausgestrahlt.

Preis: Kostenlos

Sender: ServusTV

So schauen Sie die MotoGP auf ServusTV sicher mit einem VPN:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort in Österreich. Rufen Sie die ServusTV-Webseite auf. Genießen Sie Motorsport der Extraklasse!

Schauen Sie die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP 2023 live mit RTBF

Preis: Kostenlos

Sender: RTBF

So schauen Sie die MotoGP auf RTBF privat und sicher mit einem VPN:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort in Belgien . Rufen Sie die RTBF-Webseite auf. Schalten Sie sich live zu den Rennen!

Streamen Sie die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP live auf NBCSN

Preis: ab 10 USD/Monat

Sender: NBC und NBCSN

NBC hat sich dieses Jahr die Übertragungsrechte für die MotoGP gesichert. Sie können die Rennen mit kostenlosen Probeversionen auf fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV und auf YouTube TV schauen.

So schauen Sie die Motorradrennen des MotoGP privat und sicher auf NBC:

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie für die Registrierung bei fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV oder DirecTV Now eine US-Kredit-/Debitkarte. Sie können sich bei YouTube TV auch über Google Play registrieren, auch wenn Sie keine Kredit- oder Debitkarte aus den USA haben.

Streamen Sie die Live-Übertragung der MotoGP 2023 auf DAZN Deutschland

Preis: 12 EUR/Monat oder 120 EUR/Jahr

Auf DAZN können Sie die MotoGP-Motorradrennen live verfolgen. Möglicherweise müssen Sie eine gültige deutsche Kredit-/Debitkarte und eine Postleitzahl (z. B. 12309 oder 13187) angeben. Haben Sie kein deutsches Bankkonto, können Sie sich über PayPal, Apple In-App-Kauf oder eine (Prepaid-) Geschenkkarte registrieren. DAZN bietet einen 30-tägigen kostenlosen Testzeitraum.

So schauen Sie die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP (auf deutsch) auf DAZN privat und sicher mit einem VPN:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort in Deutschland . Gehen Sie auf DAZN und registrieren Sie sich. Genießen Sie Ihren Stream!

Schauen Sie die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP live auf BT Sport

Preis: BT Sport-Abonnement

BT Sport hält die exklusiven Rechten für die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP in Großbritannien. Sie benötigen eine funktionierende TV-Box von BT TV, Sky oder Virgin Media.

Auch Abonnenten von Sky TV und Virgin TV können die Rennen auf BT TV schauen. Beachten Sie, dass diese Dienste ebenfalls spezielle TV-Boxen erfordern.

Haben Sie keine TV-Box von BT TV, Sky TV oder Virgin TV, schauen Sie über den NBC-Stream.

Schauen Sie die Highlights der MotoGP kostenlos auf Channel 5

Preis: Kostenlos

Der britische Sender Channel 5 bietet kostenlos die Highlights der Rennen an. So sehen Sie sie sicher und privat mit einem VPN:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort in Großbritannien . Gehen Sie auf die MotoGP-Seite. Viel Spaß mit den Highlights!

Wann kommt das nächste Moto-GP-Rennen?

Datum Event Austragungsort 4.–6. März 2022 Großer Preis von Katar Losail Circuit Sports Club, Qatar 18.–20. März 2022 Großer Preis von Indonesien Mandalika International Street Circuit

Indonesien 1.–3. April 2022 Großer Preis von Argentinien Termas de Río Hondo, Argentinien 8.–10. April 2022 Grand Prix of The Americas Austin (TX), USA 22.–24. April 2022 Großer Preis von Portugal Algarve, Portimão, Portugal 29. April – 1. Mai 2022 Großer Preis von Spanien Jerez, Spanien 13.–15. Mai 2022 Großer Preis von Frankreich Le Mans, Frankreich 27.–29. Mai 2022 Großer Preis von Italien Mugello, Italien 3.–5. Juni 2022 Großer Preis von Katalonien Barcelona, Katalonien 17.–19. Juni 2022 Großer Preis von Deutschland Chemnitz, Deutschland 24.–26. Juni 2022 TT Assen Assen, Niederlande 8.–10. Juli 2022 Grand Prix von Finnland KymiRing, Finnland 5.–7. August 2022 Großer Preis von Großbritannien Silverstone, Großbritannien 19.–21. August 2022 Großer Preis von Österreich Spielberg, Österreich 2.–4. September 2022 Großer Preis von San Marino San Marino und Riviera Di Rimini, Italien 16.–18. September 2022 Großer Preis von Aragon Alcañiz, Aragon 23.–25. September 2022 Großer Preis von Japan Motegi, Japan 30. September – 2. Oktober 2022 Großer Preis von Thailand Buriram, Thailand 14.–16. Oktober 2022 Großer Preis von Australien Phillip Island, Australien 21.–23. Oktober 2022 Großer Preis von Malaysia Sepang, Malaysia 4.–6. November 2022 Großer Preis von Valencia Valencia, Spanien

