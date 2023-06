Watch the 2023 Epsom Derby with a VPN

Britain’s richest flat horse race is right around the corner! The 2023 Epsom Derby, also known as the Derby Stakes or The Derby, will be the 244th annual running of the Derby horse race and will take place at Epsom Downs Racecourse. The starter should send them off at 1.30 pm on June 3, 2023, earlier than normal because of the scheduling of the FA Cup final for the same day. Derby Day features seven races, including the Greatest Flat Race in the World. The Derby Festival will begin on Friday, June 2 with the first event being the popular Ladies Day. Follow the action in the UK on Racing TV or for free on ITVX.

Last year’s winner was the 5-2 favorite Desert Crown, trained by Sir Michael Stoute, and the biggest favorites for 2023 are Military Order, who made it three wins from four starts in last week’s Lingfield Derby Trial Stakes, and Auguste Rodin, who is looking to bounce back to form at Epsom Downs.

How to watch horse racing events online

To enjoy horse racing live streams:

Get ExpressVPN. Connect to a secure server location that matches the region of the broadcaster you want to watch, such as UK server for ITVX. Tune in and enjoy the event!

Watch horse racing events for free

ITVX

Price: Free

Country: UK

You can watch the broadcast of a number of major horse racing events for free with ITV and its online streaming platform, ITVX. Be sure to check the official ITVX TV Guide to know when to watch.

Note: You may need to supply a valid UK postal code (e.g., “WC1X 0AA”).

Channel 7

Price: Free

Country: Australia

Channel: Channel 7

Channel 7 covers various horse racing events especially those happening in Australia. Channel 7 typically broadcasts racing on free-to-air TV every Saturday, where you should be able to see the main meetings from Melbourne, Sydney, and Brisbane. Make sure to check their official schedule before you tune in.

Other ways to watch horse racing events

Peacock TV and NBC

Price: 5 USD/month and up

Country: U.S.

Channel NBC and NBC’s streaming service Peacock broadcast a wide range of horse racing events. You can also watch NBC via U.S. major cord-cutting services (Fubo, YouTube TV, Hulu, or DirecTV Now). Various free trials are available.

Note: You may need a valid U.S. credit/debit card to subscribe to Peacock TV, Hulu, Fubo, or DirecTV Now. You can still subscribe to YouTube TV via Google Play, even if you don’t have a U.S. credit/debit card.

Looking for the latest news and expert analysis? The BBC is the premier destination for fans who want up-to-the-minute news and coverage.

Head to the BBC for the latest horse racing coverage from BBC Sport!

2023 horse racing schedule

Event Date Location Golden Slipper March 18, 2023 Sydney, Australia Dubai World Cup March 25, 2023 Dubai, UAE Country Championships Final April 1, 2023 Sydney, Australia Grand National April 13-15, 2023 Liverpool, UK Nakayama Grand Jump April 15, 2023 Funabashi, Japan Kentucky Derby May 6, 2023 Louisville, Kentucky, U.S. Preakness Stakes May 20, 2023 Baltimore, Maryland, U.S. The Derby June 2-3, 2023 Surrey, UK Belmont Stakes June 11, 2023 Elmont, New York, U.S. Royal Ascot June 20-24, 2023 Ascot, UK Prix de l’Arc de Triomphe September 30-October 1, 2023 (provisional) Paris, France British Champions Day October 21, 2023 Ascot, UK Caulfield Cup October 21, 2023 Melbourne, Australia Cox Plate October 28, 2023 (possible move to Nov 25) Melbourne, Australia Breeders’ Cup November 3-4, 2023 Arcadia, California Melbourne Cup November 7, 2023 Melbourne, Australia Welsh Grand National December 27, 2023 Chepstow, UK

