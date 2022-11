Wo kann ich die Formel 1 live sehen?

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Rennen der Formel 1 live zu schauen.

Nach dem Herzschlagfinale von Abu Dhabi sind auch in diesem Jahr wieder alle Augen auf Weltmeister Max Verstappen und Lewis Hamilton gerichtet. Den stärksten Auftakt erwischte allerdings das Team Ferrari. Auch für die beiden deutschen Fahrer geht es in diesem Jahr um viel. Sebastian Vettel fährt für das ambitionierte Team Aston Martin und muss seinem Ruf als viermaliger Weltmeister gerecht werden. Von Mick Schumacher im Haas werden dagegen in seinem zweiten Jahr die ersten Punkte erwartet.

Streamen Sie den Formel 1 Grand Prix live auf ORF

Preis: Kostenlos

Kanäle: ORF

ORF übertragt einen Großteil der Rennen live. Der Stream wird kostenfrei zur Verfügung stehen.

Um mit zusätzlicher Sicherheit und Privatsphäre zu schauen:

Holen Sie sich ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Österreich. Gehen Sie zur ORF-TVthek und melden Sie sich an. Genießen Sie den Stream!

Hinweis: Schauen Sie im offiziellen Programm nach, um zu erfahren, wann Sie einschalten müssen.

Sie schauen über Ihr Mobilgerät? Nutzen Sie die ORF TVthek-App auf Ihrem Android– oder iOS-Gerät.

Streamen Sie die Formel 1 2022 live auf SRF

Preis: Kostenlos

Kanäle: SRF

Das SRF bietet auch eine kostenlose Übertragung der Formel 1 2022 an.

Um Formel-1-Rennen auf SRF zu sehen:

Holen Sie sich ExpressVPN . Stellen Sie eine Verbindung zu einem Serverstandort in der Schweiz her. Gehen Sie auf Play SRF und melden Sie sich an. Genießen Sie die Rennen!

Hinweis: Schauen Sie das offizielle Programm, um zu erfahren, wann Sie einschalten können.

Sie schauen über Ihr Mobilgerät? Nutzen Sie die Play SRF-App auf Ihrem Android– oder iOS-Gerät.

Schauen Sie die Formel-1-Highlights der Saison 2022 auf Channel 4

Preis: Kostenlos

Channel 4 überträgt den F1-Grand Prix von Großbritannien live auf Englisch und Sie können auch die Highlights aller Rennen der F1-Saison verfolgen.

Um zu sehen:

Holen Sie sich ExpressVPN . Stellen Sie eine Verbindung zu einem Serverstandort in Großbritannien her. Besuchen Sie Channel 4 und melden Sie sich an. Sehen Sie sich die Highlights an!

Sie schauen über Ihr Mobilgerät? Nutzen Sie die All 4-app auf Ihrem Android– oder iOS-Gerät.

Wann und wo kann ich die Formel 1 live verfolgen?

Auch 2022 hat Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Formel 1 in Deutschland. RTL wird jedoch vier Rennen im Free-TV zeigen, angefangen mit dem Großen Preis der Emilia Romagna im April. Weitere kostenlose Streams in deutscher Sprache bieten ORF und SRF an. Suchen Sie das gewünschte Programm und wählen Sie oben die entsprechende Streaming-Option.

Formel-1-Kalender 2022

Hier ist der Kalender mit allen Strecken und Terminen für die Saison 2022. Die neuesten Entwicklungen entnehmen Sie in der englischen Version dieser Seite.

Datum Formula 1 Grand Prix Strecke 20. März 2022 Grand Prix von Bahrain Bahrain International Circuit 27. März 2022 Grand Prix von Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit 10. April 2022 Grand Prix von Australien Melbourne Grand Prix Circuit 24. April 2022 Grand Prix der Emilia Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 8. Mai 2022 Grand Prix von Miami Miami International Autodrome 22. Mai 2022 Grand Prix von Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 29. Mai 2022 Grand Prix von Monaco Circuit de Monaco 12. Juni 2022 Grand Prix von Aserbaidschan Baku City Circuit 19. Juni 2022 Grand Prix von Kanada Circuit Gilles-Villeneuve 3. Juli 2022 Grand Prix von Großbritannien Silverstone Circuit 10. Juli 2022 Grand Prix von Österreich Red Bull Ring 24. Juli 2022 Grand Prix von Frankreich Circuit Paul Ricard 31. Juli 2022 Grand Prix von Ungarn Hungaroring 28. August 2022 Grand Prix von Belgien Circuit de Spa-Francorchamps 4. September 2022 Grand Prix der Niederlande Circuit Zandvoort 11. September 2022 Grand Prix von Italien Autodromo Nazionale Monza 2. Oktober 2022 Grand Prix von Singapur Marina Bay Street Circuit 9. Oktober 2022 Grand Prix von Japan Suzuka International Racing Course 23. Oktober 2022 Grand Prix der USA Circuit of the Americas 30. Oktober 2022 Grand Prix von Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez 13. November 2022 Grand Prix von Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace 20. November 2022 Grand Prix von Abu Dhabi Yas Marina Circuit

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst, der nicht für die Umgehung des Copyrights vorgesehen ist. Bitte lesen Sie die ExpressVPN-Geschäftsbedingungen und die Nutzungsbedingungen Ihres Inhaltsanbieters für weitere Informationen.