Der Weg zur UEFA Euro 2024 ist mit Spannung gepflastert, denn von März bis November 2023 findet die EM-2024-Qualifikation (European Qualifiers) statt, in denen um einen Platz in der Endrunde gespielt wird. Für diejenigen, die nicht weiterkommen, ist noch nicht alle Hoffnung verloren, denn die Playoffs für die verbleibenden Plätze finden am 21. und 26. März 2024 statt. Machen Sie sich also bereit, indem Sie lernen, wie Sie UEFA Euro 2024 Live-Streams sicher mit einem VPN sehen können!

Wer überträgt die EM Qualifikation 2024? In Deutschland zeigt DAZN die EM-Qualifikation im Live-Stream und TV kostenpflichtig. Die Spiele der Österreicher überträgt ServusTV kostenlos. Weitere kostenlose Live-Streams der EM-Qualifikation 2024 anderer Nationen finden Sie in unserer Übersicht der jeweiligen nationalen Sender.

Wie Sie die EM-2024-Qualifikation im Live-Stream mit einem VPN von Ihrem Land aus sehen können

In wenigen Schritten können Sie UEFA Euro 2024-Qualifikationsspiele mit einem VPN verfolgen:

Holen Sie sich ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem für den von Ihnen gewünschten Sender passenden Server her. Wenn Sie zum Beispiel eine deutsche Sendung sehen möchten, stellen Sie eine Verbindung zu einem Server in Deutschland her. Schauen Sie im Programm des jeweiligen Anbieters nach – z. B. DAZN. Genießen Sie das Spiel!

Kostenlose Live-Streams der EM-2024-Qualifikation

ServusTV

Preis: Kostenlos

Sender: ServusTV

Der österreichische Privatsender ServusTV hat sich die Übertragungsrechte der EM 2024 in Österreich gesichert und übertragt alle Qualifikationsspiele der Österreicher.

SRF

Preis: Kostenlos

Sender: SRF 2

SRF hat auch Übertragungsrechte für die EM-2024-Qualifikation der Schweizer. Das Streaming ist komplett kostenfrei.

ARD und ZDF

Preis: Kostenlos

Sender: ARD und ZDF

Die ARD und das ZDF werden alle Spiele der UEFA Europameisterschaften 2024 live und kostenlos übertragen. Da Deutschland das Gastgeberland der Europameisterschaften 2024 ist, ist es automatisch an der Teilnahme qualifiziert. Aus diesem Grund werden die öffentlich Rechtlichen keine Qualifikationsspiele übertragen – die EM-Spiele allerdings schon!

So streamen Sie:

Laden Sie ExpressVPN herunter . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland. Gehen Sie auf Das Erste oder ZDF und registrieren Sie sich. Viel Spaß beim Streamen!

Hinweis: Öffnen Sie die offiziellen Pläne der ARD und ZDF, um die genauen Uhrzeiten zu erfahren.

Sie schauen auf einem Mobilgerät? Öffnen Sie die App der ARD Mediathek (auf Android oder iOS) oder die App der ZDF Mediathek (auf Android oder iOS).

ORF

Preis: Kostenlos

Sender: ORF 1

Der ORF zeigt über eine Sublizenz die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft in der EM-2024-Qualifikation. Die Übertragungen sind kostenlos verfügbar. Hinweis: Prüfen Sie den offiziellen Spielplan, um zu wissen, wann Sie einschalten sollten.

Channel 4

Preis: Kostenlos

Sender: Channel 4

Channel 4 hat die Übertragungsrechte für alle Qualifikationsspiele Englands für die Euro 2024 (sowie für die Spiele der UEFA Nations League bis Ende 2024). Sie können alle Spiele live und kostenlos auf All 4 sehen, ohne dass Sie eine E-Mail-Adresse benötigen. Der Kommentar ist auf Englisch.

RTE

Preis: Kostenlos

Sender: RTE und RTE 2

RTE hat die Übertragungsrechte für die EM-2024-Qualifikationsspiele für Irland. Sie können alle Spiele live und kostenlos auf dem RTÉ Player verfolgen, ohne dass eine E-Mail-Adresse erforderlich ist.

RAI

Preis: Kostenlos

RAI hat die offiziellen italienischen Übertragungsrechte für die UEFA-Europameisterschaft 2024. Und das Beste daran? Der Stream ist auf der Plattform RaiPlay völlig kostenlos! Weitere Informationen finden Sie im RAI TV Guide. Der Kommentar des Streams ist auf Italienisch.

RTBF

Preis: Kostenlos

Verfolgen Sie jedes Spiel der belgischen Nationalmannschaft kostenlos auf RTBF. RTBF wird auch weiterhin der wichtigste Partner der „Diables Rouges“ bei den großen europäischen Ereignissen sein, die auf sie warten. Sehen Sie sich den offiziellen Spielplan an und verfolgen Sie jedes Qualifikationsspiel der „Teufel“.

Alternative Plattformen für Live-Streams der EM-2024-Quali

Verfolgen Sie EM-2024-Qualifikationsspiele auf DAZN Deutschland

Preis: ab 24,99 EUR/Monat

DAZN überträgt so gut wie alle Qualifikationsspiele der EM 2024.

Sie benötigen eventuell eine gültige deutsche Debit-/Kreditkarte und eine Postleitzahl (z. B. 10115, 14199, 81929). Beachten Sie bitte, dass Ihr DAZN-Abonnement auf ein Land beschränkt ist und nicht auf eine andere Region umgestellt werden kann, selbst wenn Sie auf Reisen sind. Haben Sie kein deutsches Bankkonto, können Sie sich per PayPal, Apple In-App-Käufe oder einen (im Voraus bezahlten) Geschenkgutschein registrieren.

So schauen Sie die UEFA Champions League live auf DAZN:

Verfolgen Sie EM-2024-Qualifikationsspiele auf DAZN Kanada

Preis: 25 CAD/Monat oder 200 CAD/Jahr

Sender: DAZN Kanada

Sie können einige Euro 2024-Qualifikationsspiele live und auf Abruf auf DAZN streamen. Um herauszufinden, wann Sie sich einschalten können, sehen Sie sich den offiziellen Spielplan an. Möglicherweise müssen Sie eine gültige kanadische Kredit-/Debitkarte und eine Postleitzahl (z. B. G1X 2W1, V9N 9C5) angeben. Wenn Sie kein kanadisches Bankkonto haben, können Sie das Abonnement per PayPal, Apple In-App-Kauf oder Geschenkkarte (Prepaid) abschließen.

Hinweis: Ihr DAZN-Abonnement ist an Kanada gebunden und kann nicht in ein anderes Land geändert werden, auch nicht auf Reisen.

Übertragen Sie UEFA Euro 2024-Qualifikationsspiele auf Sling TV

Preis: ab 30 USD/Monat

Kanäle: FS1 und FS2

Sling TV bietet Kanäle für die UEFA Euro 2024-Qualifikationsspiele in den USA. Sie können die Euro 2024-Qualifikationsspiele live auf Fox Sports 1 und Fox Sports 2 verfolgen. Sie können Sling TV sieben Tage lang kostenlos testen.

Hinweis: Sie müssen möglicherweise eine gültige US-Postleitzahl angeben (z. B. 10001, 48104) und mit einer US-Kredit-/Debitkarte oder PayPal bezahlen.

Wann findet die EM 2024 statt?

Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft wird vom 14. Juni bis 14. Juli stattfinden. 24 Herren-Nationalmannschaften aus Ländern, die Mitglied der Union of European Football Associations (UEFA) sind, spielen in zwölf europäischen Stadien um den Titel. Die Spiele werden über Fernsehen und Radio in die ganze Welt übertragen.

