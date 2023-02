Sehen Sie 5 deutsche Teams in der UEFA Champions League

5 deutsche Teams spielen in der UEFA Champions League 2022/2023: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Unser deutscher UCL-Spielplan zeigt Ihnen alle deutschen Spiele. Wo Sie diese streamen können, erfahren Sie hier.

Schauen Sie das Champions League Finale live auf Servus TV

Preis: Kostenlos

Der österreichische Sender Servus TV hat ein umfangreiches Sportangebot und zeigt auch das Finale der Champions League mit deutschem Kommentar.

Um den Livestream von Servus TV privat und sicher mit einem VPN zu schauen, folgen Sie einfach diesen Schritten:

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Österreich. Gehen Sie auf die Webseite von Servus TV. Wählen Sie das Finale aus und genießen Sie Fußball der Königsklasse!

Streamen Sie die UEFA Champions League live auf DAZN

Preis: 12 € im Monat oder 120 € im Jahr

Sie können die Spiele der Champions League auf DAZN live streamen.

Sie benötigen eventuell eine gültige deutsche Debit-/Kreditkarte und eine Postleitzahl (z. B. 10115, 14199, 81929). Haben Sie kein deutsches Bankkonto, können Sie sich per PayPal, Apple In-App-Käufe oder einen (im Voraus bezahlten) Geschenkgutschein registrieren.

Eine 30-tägige Probeversion ist kostenlos verfügbar.

So schauen Sie die UEFA Champions League live auf DAZN:

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland. Gehen Sie auf DAZN Deutschland, um sich zu registrieren. Viel Spaß beim Streamen!

Hinweis: Haben Sie ein aktives Abo für DAZN Deutschland, können Sie alle UCL-Spiele auch über DAZN Kanada schauen. Verbinden Sie sich einfach mit einem Standort in Kanada und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie DAZN mit ExpressVPN schauen.

Sie möchten auf einem Großbildschirm streamen? Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher verwenden können.

Streamen Sie die UEFA Champions League live auf Amazon Prime Video Deutschland

Preis: 8 € im Monat

Amazon hat in Deutschland die Übertragungsrechte für alle dienstags stattfindenden Spiele der UEFA Champions League von 2021 bis 2024. Es ist eine kostenlose Probeversion verfügbar. Eventuell benötigen Sie eine gültige deutsche Kredit-/Debitkarte, um Amazon Prime Video Deutschland zu abonnieren. So geht’s:

Laden Sie ExpressVPN herunter . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland. Gehen Sie auf Amazon Prime Video und verwenden Sie die kostenlose Probeversion. Los geht’s!

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Amazon Prime Video mit ExpressVPN schauen.

Sie möchten auf einem Großbildschirm streamen? Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher verwenden können.

Schauen Sie Highlights der UEFA Champions League auf YouTube

Die YouTube-Kanäle B/R Football und UEFA zeigen für jedes Spiel Highlights in HD. So greifen Sie auf die Highlights zu:

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA. Rufen Sie den UEFA- oder B/R Football YouTube-Kanal auf. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Spiel!

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie YouTube mit ExpressVPN schauen.

Sie möchten auf einem Großbildschirm streamen? Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher verwenden können.

Streamen Sie das Finale der Champions League live im ZDF

Preis: Kostenlos

Auch im deutschem Free TV wird es das Finale zu sehen geben. Das ZDF überträgt es live inklusive umfangreicher Analysen im aktuellen Sportstudio. So können Sie mit dabei sein:

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland. Gehen Sie auf die Sportseite des ZDF. Viel Spaß beim Streamen!

Wann finden die Spiele der Champions League statt?

Die UEFA Champions League findet parallel zu den Nationalligen der jeweiligen Länder statt. Die Spiele finden demnach Mitte der Woche statt. Das Turnier beginnt mit einer Gruppenphase von September bis Dezember.

Die Champions League geht dann in die Endrunde über, die von Februar bis zum Finale Ende Mai läuft. Das Endspiel findet am 10. Juni 2023 statt und wird um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

UEFA Champions League-Spielplan

Verpassen Sie kein Spiel! Entdecken Sie den offiziellen UEFA Champions League-Spielplan!

Bayern München in der UEFA Champions League

Bei der Auslosung der Vorrunde wurden dem deutschen Rekordmeister in Gruppe C der FC Barcelona aus Spanien, der italienische Vize-Meister Inter Mailand sowie der tschechische Meister Viktoria Pilsen zugelost. Im Achtelfinale trifft der deutsche Rekordmeister nun auf Paris Saint Germain.

Heimspiele laut Spielplan (Allianz Arena, München)

8.03.2023, 21:00 Uhr: Paris Saint Germain

Auswärtsspiele laut Spielplan

14.02.2023, 21:00 Uhr: Paris Saint Germain

Borussia Dortmund in der UEFA Champions League

Borussia Dortmund findet sich in der herausfordernden Gruppe G, mit den Gegnern F.C. Copenhagen, Manchester City FC und Sevilla FC wieder. Ähnlich wie die Bayern werden die Schwarz-Gelben auf einen alten Bekannten treffen: Erling Haaland. Auch die Borussen haben es ins Achtelfinale geschafft:

Heimspiele laut Spielplan (Signal Iduna Park, Dortmund)

14.02.2023, 21:00 Uhr: Chelsea

Auswärtsspiele laut Spielplan

7.03.2023, 21:00 Uhr: Chelsea

RB Leipzig in der UEFA Champions League

Keine unmögliche Gruppe für RB mit den Gegnern Schachtar Donezk, Celtic Glasgow und Real Madrid, jedoch scheint es bei RB auf die Tagesform anzukommen.

Bei den Bullen schwächelte es auch in der Bundesliga und die Champions League war ebenso kein guter Start: In der Gruppe F konnten die Bullen keinen Punkt gegen Schachtar Donetzk und Real Madrid einfahren. In Madrid finden die Leipziger den amtierenden La-Liga- und CL-Meister. Auch die Bullen konnten ins Achtelfinale der CL avancieren:

Heimspiele laut Spielplan

22.02.2023, 21:00 Uhr: Man City

Auswärtsspiele laut Spielplan

14.03.2023, 21:00 Uhr: Man City

Eintracht Frankfurt in der UEFA Champions League

Als Gewinner der UEFA Europa League ist Eintracht Frankfurt berechtigt zur Teilnahme an der Champions League. Die Eintracht trifft in der Gruppe D in der ersten Runde auf die Gegner Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique de Marseille.

Heimspiele laut Spielplan

21.02.2023, 21:00 Uhr: Napoli

Auswärtsspiele laut Spielplan

15.03.2023, 21:00 Uhr: Napoli

Die Eintracht gewann in Marseille mit 1:0 und feierte damit den ersten Champions-League-Erfolg der Vereinsgeschichte. Gespannt erwarten wir, wie sich die Eintracht im Achtelfinale schlagen wird.

Bayer Leverkusen in der UEFA Champions League

Der Werkself wurde die Gruppe B mit den Gegnern FC Brügge, Atlético Madrid und FC Porto zugelost. Bayer siegte am zweiten Spieltag der Champions League gegen den spanischen Topklub Atlético Madrid und rehabilitierte sich von der überraschenden Auftaktniederlage in Brügge (0:1). Nach weiteren Niederlagen gegen Porto und Madrid geht es für Leverkusen in der CL nicht weiter.