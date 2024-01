Die Fußball-WM – Deutschland geht wie immer als einer der Favoriten in das Turnier, auch wenn die Mannschaft nach dem Ende der Ära Jogi Löw noch in der Findungsphase steckt. Mit Spanien, Japan und Costa Rica in der Gruppe E ist das Weiterkommen in die K.o.-Runde keineswegs ausgemachte Sache, aber Trainer Hansi Flick sollte ein Ausscheiden in der Gruppenphase wie bei der WM 2018 vermeiden. Der Stolz und der ultimative Preis stehen auf dem Spiel, und diese erfrischte Gruppe von deutschen Nationalspielern wird entschlossen sein, die Nation auf der größten Bühne dieses Winters wieder als eine der besten der Welt zu etablieren. Nach der Niederlage gegen Japan in der Gruppenphase steigen jedoch die Chancen, dass sich das Debakel von 2018 wiederholen könnte.

Endgültiger Kader für die WM Deutschland 2022

Position Spieler Verein Alter Anzahl internationaler Spiele Torwart Marc-André Ter Stegen Barcelona (SPA) 30 30 Torwart Manuel Neuer Bayern München (GER) 36 113 Torwart Kevin Trapp Eintracht Frankfurt (GER) 32 6 Verteidiger Antonio Rüdiger Real Madrid (SPA) 29 54 Verteidiger Lukas Klostermann RB Leipzig (GER) 26 18 Verteidiger Christian Günter SC Freiburg (GER) 29 7 Verteidiger David Raum RB Leipzig (GER) 24 11 Verteidiger Mattias Ginter SC Freiburg (GER) 28 46 Verteidiger Thilo Kehrer West Ham (ENG) 26 22 Verteidiger Niklas Süle Borussia Dortmund (GER) 27 42 Verteidiger Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund (GER) 22 6 Verteidiger Armel Bella-Kotchap Southampton (ENG) 20 2 Mittelfeldspieler Mario Gotze Eintracht Frankfurt (GER) 30 63 Mittelfeldspieler Leon Goretzka Bayern München (GER) 44 14 Mittelfeldspieler Julian Brandt Borussia Dortmund (GER) 26 38 Mittelfeldspieler Kai Havertz Chelsea (ENG) 23 30 Mittelfeldspieler Joshua Kimmich Bayern München (GER) 27 70 Mittelfeldspieler Jamal Musiala Bayern München (GER) 19 17 Mittelfeldspieler Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach (GER) 30 16 Mittelfeldspieler Ilkay Gundogan Manchester City (ENG) 31 62 Stürmer Karim Adeyemi Borussia Dortmund (GER) 20 4 Stürmer Niclas Füllkrug Werder Bremen (GER) 29 1 Stürmer Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund (GER) 17 1 Stürmer Serge Gnabry Bayern München (GER) 27 36 Stürmer Thomas Müller Bayern München (GER) 33 118 Stürmer Leroy Sane Bayern München (GER) 26 47

Die Stars der deutschen WM-Mannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft kann sowohl auf die besten Talente der Bundesliga als auch auf Spieler einiger europäischer Spitzenvereine zurückgreifen. Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Serge Gnabry sind nur einige Spieler von Bayern München im Kader, die auch eine Menge internationaler Erfahrung mitbringen. Barcelonas Torhüter Marc-André Ter Stegen wird die Abwehr verstärken, während Kai Havertz vom FC Chelsea die Fäden im Mittelfeld zieht. Werder Bremens Niclas Füllkrug hat sich aufgrund seiner fantastischen Torquote in dieser Saison eine Berufung verdient. Die vielleicht größte Überraschung im Kader für die Weltmeisterschaft 2022 ist jedoch die Rückkehr von Mario Götze nach fünfjähriger Abwesenheit aus der Nationalmannschaft.

Wer ist der Cheftrainer von Deutschland?

Der deutsche Cheftrainer Hansi Flick absolvierte 148 Bundesligaspiele für Bayern München und Köln und gewann mit den Bayern 1986, 1987, 1989 und 1990 die deutsche Meisterschaft. Er wurde 2021 Nachfolger von Joachim Löw als Nationaltrainer, nachdem er zuvor unter anderem Hoffenheim und Bayern München betreut hat.

WM Deutschland – Spielplan 2022

Datum Spiel Zeit Stadium Mittwoch, 23. November Deutschland vs. Japan 14:00 Uhr Khalifa International Sonntag, 27. November Spain vs. Deutschland 20:00 Uhr Al Bayt Donnerstag, 1. Dezember Costa Rica vs. Deutschland 20:00 Uhr Al Bayt

Deutschland vs. Japan

Deutschland hat zwar eine bessere internationale Bilanz als Japan, aber das bedeutet nicht, dass die Japaner ein bequemer Gegner für das Eröffnungsspiel sein werden. Obwohl die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr noch auf der Suche nach ihrer Form ist, werden es die Japaner schwer haben, gegen die Erfahrung von Thomas Müller und frische junge Spieler wie Außenstürmer Jamal Musiala anzukommen.

Spanien vs. Deutschland

Das wohl schwerste Spiel der Gruppe E, in der der Sieger von 2010 (Spanien) auf den Sieger von 2014 (Deutschland) trifft. Dennoch werden beide Nationalmannschaften in diesem Spiel ganz anders aussehen, da Spaniens junge Talente in den Vordergrund treten und Deutschland seine taktische Philosophie nach dem demütigenden Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 geändert hat.

Costa Rica vs. Deutschland

Costa Rica sollte niemals unterschätzt werden. Das mittelamerikanische Land nimmt bereits zum dritten Mal in Folge an einer Weltmeisterschaft teil und hat sich die Qualifikation durch solide Defensivleistungen verdient. Ein Sieg in diesem Spiel könnte also davon abhängen, ob es Deutschland gelingt, den Gegner zu überrumpeln und durch Konter Angriffsmöglichkeiten zu schaffen.

Stärken und Schwächen der deutschen Nationalmannschaft

Stärken

Manager Hansi Flick arbeitet akribisch, hat aber vor allem eine gute Menschenkenntnis und wird mit der Zusammenführung der Mannschaft eine der größten Stärken der Deutschen sichern. Im WM-Kader stehen viele erfahrene WM-Veteranen wie Torhüter Manuel Neuer, der trophäenreiche Stürmer Thomas Müller und Mario Götze, der im Finale 2014 gegen Argentinien den Siegtreffer für Deutschland erzielte. Aber auch der kämpferische Verteidiger Nico Schlotterbeck oder die beiden jungen Stürmerstars Youssoufa Moukokothe (17 Jahre) und Jamal Musiala (19 Jahre) könnten zu den neuen Superstars dieser Weltmeisterschaft werden.

Schwächen

Das Fehlen von Timo Werner wiegt schwer, deutsche Mittelstürmer von Weltrang gibt es in diesem Kader nicht. Nach dem peinlichen Ausscheiden in der Gruppenphase der WM 2018 als souveräner Weltmeister bleibt die Mentalitätsfrage in der Nationalmannschaft bestehen.

So sehen Sie von überall aus kostenlos die WM – Deutschland inklusive

Gebiet Sprache Rechteinhaber Preis Australien Englisch SBS Kostenlos Belgien Französisch RTBF Kostenlos Belgien Niederländisch VRT Kostenlos Frankreich Französisch TF1 Kostenlos Deutschland Deutsch ARD Kostenlos Deutschland Deutsch ZDF Kostenlos Irland Englisch RTÉ Kostenlos Italien Italienisch RAI Kostenlos Niederlande Niederländisch NOS Kostenlos Portugal Portugiesisch RTP Kostenlos Spanien Spanisch RTVE Kostenlos Ver. Königreich Englisch ITV Kostenlos Polen Polnisch TVP Kostenlos Schweden Schwedisch SVT Kostenlos Schweden Schwedisch TV4 Kostenlos Südkorea Koreanisch SBS Kostenlos Südkorea Koreanisch KBS Kostenlos Südkorea Koreanisch MBC Kostenlos Japan Japanisch Dentsu Kostenlos Dänemark Dänisch DR Kostenlos Norwegen Norwegisch NRK Kostenlos Finnland Finnisch Yle Kostenlos Finnland Finnisch MTV3 Kostenlos Brasilien Portugiesisch TV Globo Kostenlos Mexiko Spanisch Azteca7 Kostenlos Mexiko Spanisch Televisa (vix) Kostenlos

Quoten der WM – Deutschland

Laut Odds Shark liegt die Quote für den Sieg Deutschlands bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 bei +1000. Hier finden Sie die aktuellen Quoten für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 für alle wichtigen Länder:

Team Quoten Brasilien +425 Frankreich +600 Argentinien +650 England +800 Spanien +850 Deutschland +1000 Niederlande +1400 Portugal +1600 Belgien +1600 Dänemark +3500

FAQ: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Wann war Deutschland Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft? 1974 (als Westdeutschland) und 2006 Wann hat Deutschland die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gewonnen? Deutschland hat viermal die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen (1954, 1974, 1990, 2014). Hat Deutschland jemals eine Weltmeisterschaft verpasst? Die deutsche Mannschaft war bei 19 der 21 bisher ausgetragenen Turniere dabei. Nur bei der Weltmeisterschaft 1930 (nicht angetreten) und der Weltmeisterschaft 1950 (nach dem Zweiten Weltkrieg verboten) fehlte sie. Wie gut ist Deutschland im Fußball? Deutschland gehört derzeit zu den besten Mannschaften der Welt und hat zuletzt 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen. Antonio Rüdiger, Thomas Müller, Marco Reus und Ilkay Gündogan sind einige der erfahrensten und trophäenreichsten Spieler auf Vereins- und internationaler Ebene, während junge Spieler wie Serge Gnabry und Leroy Sane ihre Talente auf der Weltbühne zeigen.