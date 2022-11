Das erwartet Sie bei der FIFA Fussball-WM live

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 – die 22. Auflage des Turniers – wird am 20. November in Katar beginnen und das Finale wird am 18. Dezember 2022 ausgetragen. Es wird das letzte Turnier mit 32 Mannschaften sein, und der amtierende Weltmeister ist Frankreich. In der Gruppe D wird die Équipe Tricolore auf Brasilien, Deutschland (vier Weltmeistertitel) und Argentinien (zwei Weltmeistertitel) treffen. England kann ebenfalls auf ein starkes Team zählen, während die Niederlande für einige Überraschungen sorgen könnten. Oder ist dies vielleicht das Turnier, bei dem ein unerwartetes Team wie Belgien den Sieg davontragen kann? Finden Sie heraus, wie Sie mit einem VPN die WM-Übertragung 2022 mitverfolgen und sicher streamen können, egal wo Sie sind!

So verfolgen Sie WM-Übertragung 2022 live in Ihrem Land

Die WM-Übertragung 2022 verteilt sich auf TV-Sender und Streaming-Anbieter, die die Übertragungsrechte für die Fußballweltmeisterschaft besitzen. Bei ExpressVPN erklären wir Ihnen, wie Sie die kostenlosen und Pay-per-View-Spiele auf Deutsch, Englisch oder beispielsweise mit einem hispanischen, emotionalerem Live-Kommentar sicher ansehen können:

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort der dem TV-Sender entspricht, den Sie sehen möchten. Überprüfen Sie das Programm des Senders, der das Spiel überträgt, z. B. das ZDF. Feuern Sie Ihr Team an!

Wer überträgt die WM 2022 kostenlos und auf deutsch?

ARD & ZDF

Preis: Kostenlos

Land: Deutschland

ARD und ZDF übertragen 48 der 64 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sogar ihr eigenes Kommentatoren-Ensemble aus ehemaligen Nationalspielern und -spielerinnen aufgestellt: Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira, Christoph Kramer und Sandro Wagner.

So können Sie bei der WM-Übertragung 2022 mit dabei sein:

Laden Sie ExpressVPN herunter. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Deutschland. Gehen Sie z. B. auf die Seite des ZDF. Viel Spaß beim Mitfiebern!

ServusTV

Preis: Kostenlos

Land: Österreich

ServusTV (das auch Formel-1-Rennen und UEFA-Champions-League-Spiele überträgt) bietet den WM-Stream kostenlos und auf deutsch an, auch wenn Österreich bei diesem Turnier nicht dabei ist.

Wie Sie die WM-Übertragung 2022 kostenlos in anderen Ländern sehen können

Wählen Sie Ihr Land:

SBS

Preis: Kostenlos

Land: Australien

Der australische Fernsehsender SBS ermöglicht die WM-Live-Übertragung aller 64 Spiele kostenlos. Für Socceroos-Fans beginnt die Weltmeisterschaft am 22. November mit dem Spiel gegen Titelverteidiger Frankreich. Stellen Sie einfach eine Verbindung zu einem australischen Server her, gehen Sie auf die SBS On Demand-Website und beginnen Sie mit dem Streaming!

BBC iPlayer

Preis: Kostenlos

Land: Vereinigtes Königreich

Wenn Sie aus dem Vereinigten Königreich einschalten, wird die BBC über ihren Streaming-Dienst BBC iPlayer den WM-Stream kostenlos online übertragen – darunter Englands Eröffnungsspiel gegen den Iran am 21. November sowie weitere ausgewählte Spiele der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

ITV Hub

Preis: Kostenlos

Land: Vereinigtes Königreich

ITV Hub ist die Online-Heimat für alle ITV-Inhalte, sowohl für On-Demand- als auch für Live-Streams, einschließlich kostenloser WM-Übertragung. Sehen Sie sich den Spielplan an, bevor Sie sich die Fussball-WM live anschauen. ITV zeigt jeden Tag mehrere Spiele der Gruppenphase (darunter auch Spiele mit Beteiligung von England und Wales) sowie ausgewählte Spiele der K.-o.-Runde.

RTÉ Player

Preis: Kostenlos

Land: Irland

Sie können ausgewählte Spiele live und kostenlos auf dem RTÉ Player verfolgen, da der irische Sender die Rechte an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 für Irland besitzt.

RTBF

Preis: Kostenlos

Land: Belgien

Der französischsprachige Fernsehsender RTBF hat die Rechte für die WM-Übertragung 2022 und wird das Turnier senden. Belgien steht derzeit auf Platz 2 der Weltrangliste und könnte sich als Gruppenerster qualifizieren – ein Grund mehr, die Spiele des Landes und viele andere, die der Sender zeigt, zu verfolgen.

Globoplay

Preis: Kostenlos

Land: Brasilien

Die brasilianische Fußballnationalmannschaft der Männer ist die Nummer 1 der Welt und zählt zu den Favoriten auf den Titel der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Lokale Übertragungen auf Portugiesisch können Sie auf der brasilianischen Plattform Globoplay kostenlos verfolgen.

DR TV

Preis: Kostenlos

Land: Dänemark

Der kostenlose dänische Streaming-Dienst DR TV überträgt live Fußballspiele und internationale Sportereignisse, darunter auch die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Ein Konto ist nicht erforderlich. Der Kommentar ist auf Dänisch.

TF1

Preis: Kostenlos

Land: Frankreich

Frankreichs kostenlose Streaming-Plattform TF1 wird einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 kostenlos übertragen, während Les Bleus versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Erstellen Sie Ihr Konto, um ausgewählte Spiele zu sehen, für die TFI die Rechte besitzt. Beachten Sie, dass der WM-Live-Stream auf Französisch ist.

RAIPlay

Preis: Kostenlos

Land: Italien

RaiPlay ist eine großartige Möglichkeit, die WM-Übertragung 2022 live und kostenlos in Italien zu sehen. Mit dem kostenlosen Streaming-Dienst können Sie auch andere Sportarten sowie italienisches Fernsehen und Filme sehen. Hinweis: Der Kommentar ist auf Italienisch.

NOS

Preis: Kostenlos

Land: Niederlande

Die Niederlande können auf eine reiche Geschichte bei internationalen Turnieren zurückblicken. Trotz drei Endrundenteilnahmen haben sie die Weltmeisterschaft noch nie gewonnen. Wenn die Niederländer in diesem Jahr den Titel holen, können Sie die ganze Action auf NOS – mit niederländischem Kommentar – im WM-Stream kostenlos verfolgen.

NRK TV

Preis: Kostenlos

Land: Norwegen

Die öffentlich-rechtliche norwegische Rundfunkanstalt NRK TV und der Bezahlsender TV 2 teilen sich die Rechte für die Übertragung der WM 2022 in Norwegen, wobei NRK TV seine Spiele kostenlos zeigt. Die Spiele werden mit norwegischem Kommentar gezeigt.

Preis: Kostenlos

Land: Spanien

Der spanische Fernsehsender RTVE überträgt alle Spiele, die Spanien bestreitet, sowie das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador und mehrere K.o.-Spiele bis einschließlich des Finales.

Preis: Kostenlos

Land: Schweden

Der schwedische öffentlich-rechtliche Sender SVT hat die offiziellen Rechte für die kostenlose Übertragung der Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erworben. SVT wird 46 der 64 Spiele live im Fernsehen und online übertragen, mit Kommentaren auf Schwedisch.

WM-Übertragung 2022 in den Vereinigten Staaten

In den Vereinigten Staaten ist Fox Sports der offizielle englischsprachige Fernsehsender der FIFA Fussball-WM 2022. Alle Spiele in den USA werden auf Fox übertragen, viele andere Spiele werden auf Fox Sports 1 (FS1) gestreamt. Telemundo hat die Rechte für die Übertragung der WM 2022 in den USA in spanischer Sprache erworben, die auf Peacock gestreamt werden können. Alle Kanäle sind verfügbar, wenn man sich bei Diensten wie Hulu + Live TV, Sling Blue und DirecTV Stream anmeldet.

Hulu + Live TV

Preis: 70 USD/Monat

Sender: Fox, FS1, Telemundo

Mit einem Dienst wie Hulu+Live TV können Sie WM-Live-Übertragungen auf Fox und FS1 sehen. Hulu+Live TV bietet mehr als 75 Kanäle und ermöglicht Ihnen außerdem den Zugriff auf ganze Staffeln erfolgreicher Fernsehsendungen und Filme auf Abruf – ein Rundum-Unterhaltungspaket.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte, um Hulu zu abonnieren.

Sling Blue

Preis: ab 35 USD/Monat

Sender: Fox, FS1

Das Sling Blue-Paket von Sling TV enthält eine Vielzahl von Kanälen, darunter Fox Sports 1, mit dem Sie die Übertragung der WM 2022 sehen können. Es kostet 25 USD/Monat zusätzlich zum Sling-Abonnement von 10 USD/Monat, bietet aber eine dreitägige kostenlose Testphase, falls Sie nur ein bestimmtes Spiel sehen möchten.

fuboTV

Preis: 77 USD/Monat

Sender: Fox, FS1, Telemundo

FuboTV bietet eine kostenlose siebentägige Testphase für neue Abonnenten an. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 online über Fox, FS1 oder Telemundo zu streamen, wenn Sie die spanischsprachige Übertragung wünschen.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine US-amerikanische Kredit-/Debitkarte, um Hulu zu abonnieren.

DirecTV Stream

Preis: ab 75 USD/Monat

Sender: Fox, FS1, Telemundo

DirecTV Stream ist eine beliebte Streaming-Plattform für Sportfans und umfasst auch Fox, das die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in den Vereinigten Staaten überträgt. Ein fünftägiger kostenloser Test ist ebenfalls verfügbar.

Hinweis: Sie müssen möglicherweise eine US-Postleitzahl (z. B. 90210, 10022) und eine gültige US-Kredit-/Debitkarte angeben, um DirecTV Stream zu abonnieren.

Peacock TV

Preis: 5 USD/Monat

Sender: Telemundo

Fans in den USA, die WM-Spiele mit spanischem Kommentar streamen möchten, sollten sich an Peacock wenden, das alle Spiele der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 live auf Spanisch auf Telemundo überträgt. Peacock Premium ist mit nur 5 USD pro Monat recht günstig und streamt auch viele EPL-Spiele (auf Englisch).

Tore und Highlights der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 kostenlos streamen

FIFA+

Preis: Kostenlos

Auch wenn Sie die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nicht live mitverfolgen können, ist FIFA+ eine großartige App für Fußballfans, die klassische WM-Spiele nachverfolgen, die neuesten Nachrichten und Ergebnisse durchstöbern und sich über die Daten von Spielen auf der ganzen Welt informieren möchten. Die FIFA-eigene Streaming-Plattform bietet Highlights, Dokumentationen und viele andere Inhalte, die auf Abruf angesehen werden können.

YouTube

Preis: Kostenlos

Auf dem offiziellen FIFA-YouTube-Kanal können Sie Highlights von Spielen, Toren und denkwürdigen Momenten während des gesamten Turniers sehen.

Die Gruppen der WM 2022

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Katar England Argentinien Frankreich Ecuador Iran Saudi-Arabien Dänemark Senegal USA Mexiko Tunesien Niederlande Wales Polen Australien

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Spanien Belgien Brasilien Portugal Deutschland Kanada Serbien Ghana Japan Marokko Schweiz Uruguay Costa Rica Kroatien Kamerun Südkorea

Spielplan für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022

Die WM 2022 wird am Sonntag, den 20. November um 19 Uhr lokaler Zeit eröffnet mit dem Spiel des Gastgebers Katar gegen Ecuador. Das Finale findet am 18. Dezember um 18 Uhr lokaler Zeit im Lusail Sadium statt. Den vollständigen Spielplan finden Sie hier.

Datum Spielphase 20. November Gruppenphase: Katar vs. Ecuador (Eröffnungsspiel) 3. December Achtelfinale 9. December Viertelfinale 13. December Halbfinale 17. December Spiel um Platz 3 18. December Finale

WM 2022 – Spielplan Deutschland

Deutschland spielt in der Gruppe E gegen Japan, Costa Rica und Spanien. Das erste Spiel findet am 23. November um 14 Uhr gegen Japan statt.

Datum & Uhrzeit Spiel 23. November, 14 Uhr Japan – Deutschland 27. November, 11 Uhr Spanien – Deutschland 1. December, 20 Uhr Deutschland – Costa Rica

26 Nationalspieler dürfen nach Katar reisen, doch der finale Kader wird erst am 10. November bekanntgegeben.

Manager

Hansi Flick

Torhüter

Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno, Marc-Andre ter Stegen

Verteidiger

Antonio Rudiger, Christian Günter, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Ridle Baku, Jonathan Tah, David Raum, Niklas Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Armel Bella-Kotchap, Robin Gosens, Lukas Klostermann

Mittelfeld

Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Kai Havertz, Marco Reus, Julian Brandt, Florian Wirtz, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Mahmoud Dahoud

Stürmer

Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner, Lukas Nmecha, Karim Adeyemi

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst, der nicht zur Umgehung des Copyrights vorgesehen ist. Bitte lesen Sie für weitere Informationen die Servicebedingungen von ExpressVPN und die Nutzungsbedingungen Ihres Inhaltsanbieters.