Die FIFA Frauenfußball-WM 2023 ist die neunte Auflage des Turniers und wird in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 3. August 2023 stattfinden. Das neue Turnierformat sieht 32 Mannschaften in acht Gruppen mit je vier Teams vor. Der amtierende Weltmeister USA hält mit vier Frauen-WM-Titeln einen Rekord, doch Europameister England will seine erste große Trophäe auf der Weltbühne gewinnen. Der zweimalige Sieger Deutschland ist nicht zu unterschätzen, und auch Spanien, Frankreich, die Niederlande und Japan warten mit starken Mannschaften auf. Hier erfahren Sie, wie Sie alle Qualifikationsspiele der Frauen-WM 2023 für das Turnier im kommenden Jahr im Livestream verfolgen können.

Wie Sie die UEFA Playoffs für die Vorrunde der Frauenfußball-WM 2023 live streamen

Die UEFA Playoffs entscheiden über zwei automatische Qualifikationsspiele und eine Mannschaft für die Playoffs zwischen den Verbänden. Die Spiele werden am 6. und 11. Oktober 2022 ausgetragen. Die Auslosung wurde am Freitag, 9. September 2022, um 18:30 Uhr live übertragen. Sobald uns ausführlichere Informationen zu den Übertragungsrechten in Deutschland für die Frauen-WM 2023 vorliegen, werden wir Sie hier darüber informieren. Die vergangene Europameisterschaft wurde in Deutschland im Free-TV beim ZDF und in der ARD ausgestrahlt. Es ist demnach wahrscheinlich, dass die beiden Sender die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 erwerben werden. Diese internationalen Sender übertragen sie auf jeden Fall:

BBC iPlayer

Preis: Kostenlos

Die BBC überträgt die Qualifikationsspiele der Frauen aus Wales kostenlos – verfügbar im Livestream über die BBC iPlayer App und die Website.

Paramount Plus

Preis: 6 USD/Monat

Paramount Plus hält die Rechte für eine Reihe von regionalen UEFA-Qualifikationsspielen für die FIFA Frauen-WM 2023. Möchten Sie sich nur ein bestimmten Spiel ansehen, gibt es für neue Abonnenten außerdem einen kostenlosen siebentägigen Testzeitraum.

So streamen Sie die Playoffs zwischen den Verbänden der Frauen-WM 2023 live

Das Playoff-Turnier zwischen den Verbänden um die restlichen 3 Plätze wird vom 18.–23. Februar 2023 in Neuseeland stattfinden. Zehn Mannschaften werden in Dreier- (Gruppe A und B) oder Vierergruppen (Gruppe C) aufgeteilt, wobei sich der Gruppensieger für die Frauen-WM 2023 qualifiziert. Die Auslosung der Gruppen findet am 13. Oktober 2022 statt.

Konföderation Platzierung Mannschaft AFC Vizemeister bei den Women’s Asian Cup Playoffs 2022 Chinesisch Taipeh Dritter Platz bei den Women’s Asian Cup Playoffs 2022 Thailand CAF Sieger in der Wiederholungsrunde des Women’s Africa Cup of Nations 2022 Kamerun Sieger in der Wiederholungsrunde des Women’s Africa Cup of Nations 2022 Senegal CONCACAF Dritter Platz der W Championship Gruppe A 2022 Haiti Dritter Platz der W Championship Gruppe B 2022 Panama CONMEBOL Vierter Platz des Copa América Femenina 2022 Paraguay Fünfter Platz des Copa América Femenina 2022 Chile OFC Sieger des Women’s Nations Cup 2022 Papua-Neuguinea UEFA Niedrigstplatzierter Sieger der UEFA Playoffs OFFEN

Spielplan der FIFA Frauen-WM 2023

Die FIFA Frauen-WM 2023 beginnt am 20. Juli 2023, und das Finale wird am 3. August 2023 im australischen Sydney ausgetragen. An der FIFA Frauen-WM 2023 nehmen Mannschaften aus sechs verschiedenen Regionalverbänden teil, die sich jeweils auf ihre eigene Weise qualifizieren. Als Co-Gastgeber sind Australien und Neuseeland automatisch für das Turnier qualifiziert, während die übrigen FIFA-Verbände ihre eigenen Qualifikationskampagnen durchführen. Den vollständigen Spielplan finden Sie hier, oder sehen Sie sich nachfolgend die Aufschlüsselung der einzelnen Runden an:

Runde Spieldaten Gruppenspiele 20. Juli – 3. August 2023 Achtelfinale 5.–8. August 2023 Viertelfinale 11.–12. August 2023 Halbfinale 15.–16. August 2023 Spiel um den 3. Platz 19. August 2023 Finale 20. August 2023

Mannschaften der FIFA Frauen-WM 2023

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich 29 Mannschaften für die Frauen-WM 2023 qualifiziert, dabei sind drei Plätze noch zu vergeben. Diese verbleibenden Plätze werden während eines interföderativen Playoff-Turniers vom 18.–23. Februar 2023 entschieden.

Kontinentale Zuweisung/qualifizierte Mannschaften

Gastgeber: 2 (Australien, Neuseeland)

AFC: 5 (China, Japan, Philippinen*, Südkorea, Vietnam*)

CAF: 4 (Marokko*, Nigeria, Südafrika, Sambia*)

CONCACAF: 4 (Kanada, Costa Rica, Jamaica, USA)

CONMEBOL: 3 (Argentinien, Brasilien, Kolumbien)

UEFA: 11 (Dänemark, England, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden)

Interföderative Playoffs: noch 3 verbleibende Plätze

