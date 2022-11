Streamen Sie Fußballspiele online mit einem VPN

Fußball. Das schöne Spiel – es ist in vollem Gange und so spannend wie eh und je! Finden Sie heraus, wie Sie die WM-Übertragung 2022 in Ihrem Land oder Ihrer bevorzugten Sprache sehen können. Wenn Sie mit ExpressVPN sicher streamen, entgeht Ihnen nichts!

Erfahren Sie außerdem, wie Sie Cristiano Ronaldo bei Manchester United, Lionel Messi zusammen mit Neymar bei PSG sowie alle Spiele der Premier League, El Classico und Champions League schauen können.

Für eingefleischte Fans sind die Wochenenden einfach nicht dasselbe, wenn sie nicht ihre Lieblingsmannschaft, hitzige Lokalderbys und Showdowns zwischen den besten Spielern verfolgen können. Werfen wir also einen Blick auf die bedeutendsten Ereignisse, die sich in den großen Fußballligen in Europa und der Welt abspielen.

England

Premier League

Derzeitiger Champion: Manchester City

Der harte Wettbewerb in der Premier League macht sie zu einer der spannendsten Ligen der Welt. In dieser Saison scheint der Kampf um den Titel offen zu sein – Chelsea, Manchester United und Liverpool haben alle gute Chancen, den amtierenden Meister Manchester City vom Thron zu kicken. Mit Cristiano Ronaldo bei Manchester United und Romelu Lukaku wieder bei Chelsea sind zwei verlorene Söhne zurückgekehrt und haben keine Zeit verschwendet, um Tore zu schießen.

Auf unserer Premier-League-Seite finden Sie unsere beliebtesten Möglichkeiten zum Schauen sowie alle Streaming-Optionen.

FA Cup

Derzeitiger Champion: Leicester City

Englands wichtigster K.-o.-Wettbewerb sorgt immer wieder für Unterhaltung, wenn mehrere Außenseiter die bekannteren Mannschaften in verschiedenen Phasen besiegen. Aufgrund des holprigen Saisonstarts scheint es unwahrscheinlich, dass der amtierende Meister Leicester sich den Titel wieder holen kann, vor allem angesichts der Stärke von Manchester City und der Tatsache, dass dies angeblich die letzte Saison von Pep Guardiola bei City ist.

Auf unserer FA-Cup-Seite finden Sie unsere Lieblingsmöglichkeiten zum Schauen und alle Streaming-Optionen.

Frankreich

Ligue 1

Derzeitiger Champion: Lille

Der 2:1-Sieg von Lille gegen Angers am letzten Spieltag beendete die jahrelange Dominanz von Paris Saint-Germain in der Ligue 1. PSG hat im Sommer jedoch aufgestockt und Lionel Messi zur schlagkräftigen Stürmerriege aus Kylian Mbappé und Messis ehemaligem Barcelona-Teamkollegen Neymar dazugeholt – an den Parisern kommt man in dieser Saison kaum vorbei.

Auf unserer Ligue 1-Seite finden Sie unsere beliebtesten Möglichkeiten zum Schauen und alle Streaming-Optionen.

Coupe de France

Derzeitiger Champion: PSG

PSG scheint in dieser Saison wieder die dominierende Mannschaft Frankreichs zu sein, weshalb wir die Pariser im Finale des nationalen Pokals erwarten. Allerdings sollte man nicht ausschließen, dass Joker wie Monaco, Marseille oder Nizza den Pokal holen können.

Finden Sie hier unsere Lieblingsmöglichkeiten, wie Sie die größten Spiele des Coupe de France schauen können.

Deutschland

Bundesliga

Derzeitiger Champion: Bayern München

Kann jemand Bayern München schlagen und die Meisterschale gewinnen? Eine Mannschaft könnte Borussia Dortmund sein, die mit Erling Haaland einen der besten Torjäger der Liga in ihren Reihen hat. Der neue Trainer der Bayern, Julian Nagelsmann, hat RB Leipzig in der letzten Saison auf den zweiten Platz geführt. Es wird also interessant werden, zu sehen, wie sich die beiden Teams diesmal schlagen.

Erfahren Sie auf unserer Bundesliga-Seite, wie Sie die Top-Spiele streamen.

DFB-Pokal

Derzeitiger Champion: Borussia Dortmund

Bayern München ist natürlich der Favorit für den deutschen K.o.-Pokal. Aber auch Bayern Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben in den vergangenen Jahren das Finale erreicht – und Borussia Dortmund ist der aktuelle Meister.

Verpassen Sie keine Minute des Geschehens der größten Fußballspiele Deutschlands.

Italien

Serie A

Derzeitiger Champion: Inter Milan

Die Italiener sind für ihr Flair und ihre Leidenschaft bekannt, und die Serie A ist in dieser Saison nicht anders. Inter Mailand muss sich auf die Titelverteidigung konzentrieren, während Massimiliano Allegri bei Juventus wieder auf dem Trainerstuhl sitzt und Jose Mourinho hofft, die Titelambitionen des AS Rom wiederzubeleben. Aber auch Napoli und der AC Mailand können sich noch ins Titelrennen schleichen.

Auf unserer Serie-A-Seite finden Sie unsere Favoriten zum Streamen der größten italienischen Derbys und Topspiele.

Coppa Italia

Derzeitiger Champion: Juventus

Allegri hat Juventus zwischen 2014 und 2019 zu vier Coppa Italia-Trophäen geführt und der Titelverteidiger muss auch in diesem Jahr wieder Favorit sein.

Verpassen Sie die besten CoppaItalia-Spiele nicht! So streamen Sie sie sicher online.

Spanien

La Liga

Derzeitiger Champion: Atlético Madrid

Real Madrid und Atlético Madrid verlieren beim Abschied von Lionel Messi nach 21 trophäenreichen Jahren von Barcelona keine Träne. Kann der neue Barcelona-Trainer und Lokalmatador Xavi die Mannschaft rechtzeitig wieder aufbauen, um in La Liga mitzuspielen? Wird Karim Benzema seine gute Form vor dem Tor bei Real fortsetzen? Oder wird Diego Simeone, der mit Stürmer Antoine Griezmann (der unter Simeone bei Atlético seinen besten Fußball spielte) wiedervereint ist, daraus Kapital schlagen und den Titel verteidigen?

Streamen Sie die Spiele sicher mit einem VPN und verfolgen Sie alle Ereignisse und Top-Spiele von La Liga.

Copa del Rey

Derzeitiger Champion: Barcelona

Im Finale der Copa del Rey der letzten Saison besiegte Barcelona die Mannschaft von Athletic Bilbao mit 4:0 und enttäuschte damit die Fans der baskischen Mannschaft. Aber es gibt immer eine Chance für einen mutigen Außenseiter in Spaniens heiß umkämpftem nationalem Pokal, eine Überraschung zu liefern.

Erfahren Sie hier, wie Sie die besten Spiele der Copa del Rey sicher übertragen können.

Große europäische Wettbewerbe

UEFA Champions League

Derzeitiger Champion: Chelsea

Europas wichtigster Wettbewerb zur Wochenmitte hat unvergessliche Spiele und Momente hervorgebracht, in denen die besten Mannschaften des Kontinents aufeinander trafen. Cristiano Ronaldo wird darauf setzen, Manchester United in den Wettbewerb zu führen, ebenso wie Robert Lewandowski mit Bayern München. Weder Paris Saint-Germain (mit Lionel Messi in seinen Reihen) noch Manchester City haben die begehrte Trophäe jemals gewonnen – und beide Mannschaften sind in dieser Saison bereit für einen großen Wurf.

Verpassen Sie kein entscheidendes Champions-League-Spiel – hier finden Sie die besten Möglichkeiten zum Streamen der Spiele.

UEFA Europa League

Derzeitiger Champion: Villareal

Nach der Champions League ist die Europa League das nächstbeste Turnier der Spitzenmannschaften des Kontinents, die unter der Woche um die Silbermedaille kämpfen. Trainer Unai Emery gewann in der letzten Saison seinen vierten Titel in der Europa League, als er Villareal zum Sieg über Manchester United führte. Zu den Top-Teams in diesem Wettbewerb gehören in dieser Saison Marseille, Lazio, Napoli und Bayern Leverkusen.

Kann Lazio in dieser Saison ins Finale der Europa League kommen? Finden Sie heraus, wie Sie alle Spiele streamen können.

UEFA Nations League

Derzeitiger Champion: Portugal

Europas neuester Pokalwettbewerb bietet die Chance, neue nationale Rivalitäten zu entdecken. Stellen Sie also sicher, dass Sie wissen, wie Sie die besten Spiele sicher streamen können. Wer sonst als Cristiano Ronaldo sorgte in der letzten Saison für Schlagzeilen, als er Portugal ins Finale schoss, wo sich die Mannschaft gegen die Niederlande durchsetzte und zum ersten Mal Nations League Champion wurde.

Finden Sie hier die besten Streaming-Optionen für die Spiele der Nations League, damit Sie sehen können, wer der zweite Meister wird.

Afrika

Africa Cup of Nations

Derzeitiger Champion: Algerien

Afrikas wichtigster Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und lässt die besten Talente des Kontinents gegeneinander antreten. Ägypten ist mit sieben Titeln beim Africa Cup of Nations (AFCON) die erfolgreichste Mannschaft des Turniers und hat den Liverpooler Mohamed Salah in seinen Reihen. Das benachbarte Algerien ist jedoch der amtierende Champion und befindet sich in einer tödlichen Form. Nigeria und Ghana sind grundsätzlich interessante Mannschaften, von denen mehrere Spieler für europäische Spitzenklubs spielen. Das Schöne am Turnierfußball ist, dass jeder Außenseiter seine Chance haben kann: Kap Verde hat in der Vergangenheit immer wieder die großen Teams herausgefordert, während der AFCON-Neuling Komoren für Schlagzeilen im Stil von David gegen Goliath sorgen könnte.

Vergessen Sie nicht, Ihr VPN zu nutzen, um die Spiele über Sender wie beIN Sports und fuboTV sicher zu streamen.

Frauenfußball

Die FA Women’s Super League, das Pendant zur Premier League, gehört zu den besten Ligen im Frauenfußball, ebenso wie die National Women’s Soccer League der USA. Hier finden Sie Streaming-Optionen für beide Ligen.

England

FA Women’s Super League

Derzeitiger Champion: Chelsea

Der Frauenfußball steht seinen männlichen Pendants in nichts nach und bietet den Fans des schönen Spiels jede Menge Spannung. In der englischen Frauen-Superliga hat Chelsea in der letzten Saison in einem engen Kampf gegen Manchester City seinen vierten Titel gewonnen, aber es ist zu erwarten, dass Arsenal und Manchester United sie dieses Mal verdrängen.

Verfolgen Sie die Spiele der Frauen-Superliga live über die britischen Sender Sky Sports Football, Premier League und Main Event.

USA

National Women’s Soccer League

Derzeitiger Champion: North Carolina Courage

Der Erfolg der US-amerikanischen Frauenfußball-Nationalmannschaft (vier Frauen-Weltmeisterschaften, vier olympische Goldmedaillen) beruht auf den Talenten, die in den nationalen Wettbewerben gefördert werden, wo frühere Stars wie Mia Hamm eine Generation von Spielerinnen wie OL Reign-Kapitänin Megan Rapinoe und Alex Morgan von Orlando Pride inspirierten. Analysten sagen für diese Saison ein enges Rennen zwischen OL Reign und den Portland Thorns voraus – und erwarten große Leistungen von aufstrebenden Spielerinnen wie Trinity Rodman (Tochter des NBA-Stars Dennis Rodman) von Washington Spirit.

Mit Paramount Plus können Sie die National Women’s Soccer League – einschließlich des Challenge Cups – streamen und sieben Tage lang kostenlos testen.

