Bonne nouvelle : Vous pouvez regarder le Super Bowl 2024 (ou Super Bowl 58) en streaming direct avec ExpressVPN en suivant quelques étapes simples :

Abonnez-vous à ExpressVPN . Connectez-vous à la localisation de serveur qui correspond au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez regarder un diffuseur australien en streaming, connectez-vous à un serveur sécurisé en Australie, ou un serveur aux États-Unis pour un diffuseur américain.

Vérifiez le calendrier du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme 7plus ou Fubo , et trouvez le match que vous souhaitez regarder en streaming. Profitez !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour la meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur d’ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder le Super Bowl 2024 depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent le Super Bowl en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela pourrait enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de sécurité et de protection de la vie privée, et l’utiliser pour contourner les droits d’auteur est contre nos conditions de services. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes alors tenu d’assurer que votre utilisation soit conforme avec les conditions et les lois applicables.

Meilleur VPN pour regarder le Super Bowl 2024

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder le Super Bowl 59 en streaming direct et en toute sécurité. Avec des serveurs 10 Gbps de dernière génération dans des localisations à travers le monde, vous pouvez profiter des protections complètes de la confidentialité d’un VPN sans jamais rater une seule seconde d’action. ExpressVPN possède des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, sans oublier de nombreuses manières de regarder en streaming sur votre TV grand écran. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

Comment streamer sur une TV grand écran

La NFL s’est officiellement mis en partenariat avec de nombreux services de streaming pour diffuser le Super Bowl 58 gratuitement dans le monde. Revenez ici pour vérifier si votre pays a rejoint la liste !

6play

Pays : France

6play offrira à l’audience française un streaming direct et gratuit du Super Bowl. 6play est un service de streaming gratuit, mais vous aurez besoin de créer un compte 6play ou M6 Replay séparément pour regarder en streaming. ExpressVPN vient en complément de votre compte 6play existant pour que vous puissiez regarder du contenu français en toute sécurité et à des vitesses ultra-rapides.

Regardez 6play avec un VPN

7plus

Pays : Australie

Le réseau Seven de l’Australie offrira une fois encore un streaming direct du Super Bowl. Les fans de football américain en Australie peuvent regarder les matchs de la NFL gratuitement sur 7Mate pour la saison régulière.

À noter : Vous devrez peut-être fournir un code postal australien comme 2001 ou 3001.

Regardez 7plus avec un VPN

ITVX

Prix : Gratuit

L’audience au Royaume-Uni peut regarder en streaming direct le Super Bowl 58 gratuitement sur ITVX.

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’un code postal valide du Royaume-Uni, ex : W4 5HZ, KT6 4EU.

Comment regarder en streaming direct du football américain sur ITVX

RTL et Nitro

Pays : Allemagne et Autriche

Les fans allemands et autrichiens peuvent regarder le Super Bowl en streaming direct sur RTL. Pendant la saison régulière, l’audience allemande et autrichienne peut regarder en streaming direct en toute sécurité deux matchs du dimanche après midi, toutes les semaines sur RTL ou Nitro, les partenaires TV en clair exclusifs de la NFL en Allemagne. Le service de streaming RTL+ diffusera également des matchs exclusifs en direct toutes les semaines.

Regardez RTL avec un VPN

TVNZ

Pays : Nouvelle-Zélande

Les résidents en Nouvelle-Zélande peuvent regarder le Super Bowl 58 gratuitement sur TVNZ, tout comme ils ont profité de trois matchs gratuits par semaine pendant la saison 2023-24 de la NFL !

Vous souhaitez regarder sur le grand écran ? Découvrez toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV.

Regardez TVNZ en streaming avec un VPN

Regardez le Super Bowl 58 sur Paramount Plus

Prix : 6 USD/mois

L’audience aux États-Unis peut regarder en streaming direct le Super Bowl 58 sur Paramount Plus. Veuillez noter que regarder le Super Bowl sur Paramount Plus vous permettra de regarder entièrement le spectacle de mi-temps du Super Bowl.

Regardez le Super Bowl 2024 sur DAZN

Prix : Varie

Pays : Mondial (en dehors des États-Unis et de la Chine)

Les fans à l’étranger sont chanceux : Il n’existe pas de match de la NFL hors marché. Le NFL Game Pass International offre un streaming direct de chaque match NFL sans coupures, sans abonnement requis au câble américain. Le prix du NFL Game Pass varie en fonction de votre pays. Par exemple, les fans de football américain en Allemagne doivent payer approximativement 175 EUR (188 USD) pour la saison entière. Souvenez-vous juste que votre abonnement DAZN sera verrouillé à votre région spécifique et ne peut pas être changé pour un autre pays, même lorsque vous voyagez.

Bonne nouvelle pour ceux qui s’intéressent plus à Usher qu’au Super Bowl MVP : DAZN offre la diffusion américaine du Super Bowl, vous permettant de regarder les annonces publicitaires et le spectacle de mi-temps.

Un abonnement au NFL Game Pass inclut chaque match de la pré-saison jusqu’au Super Bowl, en plus des moments forts, de la NFL RedZone, du NFL Network et beaucoup d’autres contenus NFL. DAZN est compatible avec une grande panoplie d’appareils, incluant les smartphones, les tablettes, les PC et les TV, ce qui vous permet de regarder les matchs de la NFL en déplacement ou sur votre grand écran.

Combien coûte le NFL Game Pass dans mon pays ?

Le prix du NFL Game Pass varie en fonction de votre pays. Par exemple, les fans de football américain au Brésil doivent payer approximativement 387 BRL (81 USD) pour la saison entière. Souvenez-vous juste que votre abonnement DAZN sera verrouillé à votre région spécifique et ne peut pas être changé pour un autre pays, même lorsque vous voyagez.

Le NFL Game Pass est-il inclut dans l’abonnement DAZN ?

Les fans de football américain peuvent acheter un NFL Game Pass International soit comme une option à part soit en l’ajoutant à votre abonnement DAZN actuel.

Sur quels appareils puis-je regarder la version internationale du NFL Game Pass ?

Vous pouvez regarder la version internationale du NFL Game Pass sur presque chaque appareil imaginable, incluant (sans s’y limiter) les PC, les smartphones et même les Smart TV et les consoles de jeux. Vous pouvez trouver la liste complète ici, et sachez qu’ExpressVPN est disponible sur la plupart de ces appareils !

Regardez DAZN en streaming avec un VPN

Où regarder le Super Bowl 58 en ligne avec les essais gratuits

Vous cherchez des manières de profiter du Super Bowl 58 en toute sécurité ? ExpressVPN vous couvre !

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Chaînes : ABC, CBS, ESPN, Fox et NBC

YouTube TV offre chaque chaîne qui diffuse les matchs NFL, incluant CBS, qui diffusera le Super Bowl 58 aux États-Unis. En 2024, un abonnement à YouTube TV coûte 73 USD/mois. Les abonnés américains devront peut-être fournir un code postal des États-Unis (ex : 10022, 48104, etc.), mais un large choix d’options de paiement est accepté. Le code postal est crucial, car il détermine les réseaux locaux que vous obtenez. Par exemple, entrer un code postal 10549 vous donnera les chaînes de New York, assurant que vous obtiendrez chaque match des Jets ou des Giants diffusés sur CBS ou Fox. Si vous ne souhaitez pas vous engager sur YouTube TV, utilisez l’essai gratuit.

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit/débit des États-Unis ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez quand même vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas une carte de crédit/débit des États-Unis.

Vous souhaitez regarder sur le grand écran ? Découvrez toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV.

Regardez YouTube avec ExpressVPN

Fubo

Prix : 75 USD/mois

Chaînes : ABC, CBS, ESPN, Fox et NBC

Découvrez une autre manière de regarder les matchs de la NFL ! L’audience aux États-Unis peut utiliser l’essai gratuit de sept jours sur Fubo pour regarder tous leurs matchs NFL préférés en direct, incluant le Super Bowl sur CBS.

À noter : Vous aurez besoin d’une carte de débit/crédit des États-Unis pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée pourrait déterminer les chaînes locales disponibles, et vous pourriez ne pas être mesure de changer votre localisation.

Vous regarder sur un ordinateur ? Pour la meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur d’ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Regardez Fubo en streaming avec un VPN

DirecTV Stream

Prix : à partir de 65 USD/mois

Chaînes : ABC, CBS, ESPN, Fox et NBC

DirecTV Stream est souvent onéreux, mais si vous préférez un service de télévision par internet plutôt qu’une appli de streaming additionnelle, c’est une excellente option pour les fans de sport aux États-Unis. Le forfait le moins cher de DirecTV commence à 65 USD/mois (avant de revenir à son prix normal de 75 USD/mois après trois mois), et le service offre un essai gratuit de 5 jours.

Regardez DirecTV Stream en streaming avec un VPN

Autres manières de regarder le Super Bowl 2024

États-Unis

Hulu + Live TV

Prix : à partir de 70 USD/mois

Chaînes : ABC, CBS, ESPN, Fox et NBC

Pays : États-Unis

Hulu+Live TV est une autre manière de regarder les matchs de la NFL en direct, même s’il n’offre pas d’essai gratuit. Comme avec les autres services, les matchs affichés sont sujets aux disponibilités régionales et aux restrictions de coupures. Les abonnés aux États-Unis devraient consulter le site 506sports.com chaque semaine pendant la saison régulière pour savoir quels matchs seront diffusés dans leur région. Vous devrez peut-être fournir un code postal et une carte de crédit valides des États-Unis (ex : 10012, 48104).

Regardez Hulu avec un VPN

Canada

TSN

Prix : 20 CAD/mois

L’audience au Canada peut regarder le Super Bowl sur TSN+ durant toute la saison. Bien qu’elle n’offre pas d’essai gratuit, TSN+ permet aux utilisateurs canadiens d’acheter un pass d’un jour pour moins de 11 CAD (ce qui est pratique uniquement si vous souhaitez regarder un match spécifique ou la finale).

Comment regarder en streaming sur un TV grand écran

Quelles équipes jouent dans le Super Bowl 58 ?

Les 49ers de San Francisco vont rencontrer les Chiefs de Kansas City au Super Bowl 58. Mahomes avait déjà conduit les Chiefs à une victoire en remontada contre les 49ers lors du Super Bowl 54.

Qui animera le spectacle de mi-temps du Super Bowl ?

La NFL a annoncé en septembre 2023 que l’artiste de R&B Usher qui a remporté huit fois le Grammy Award performera au Super Bowl 58. Usher a performé précédemment au Super Bowl 45 en février 2011, chantant son tube « OMG » avec le chanteur des Black Eyed Peas will.i.am.

Les cotes du Super Bowl 58

Patrick Mahomes et les Kansas City Chiefs reviendront-ils en tant que champions de la NFL ? Voici les dernières cotes du Super Bowl selon le FanDuel Sportsbook.

Équipe Cotes San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

FAQ : la NFL en streaming direct Est-ce que je peux regarder la NFL en streaming en dehors des États-Unis ? Définitivement ! Le NFL Game Pass International est disponible pour tous les clients à travers le monde, même si les prix varient selon les régions (consultez notre équipe de support client pour des conseils à jour sur la meilleure localisation). En plus, il y a l’avantage supplémentaire des matchs sans coupures ! Avec ExpressVPN, vous pouvez toujours regarder les matchs de football NFL en streaming et en toute sécurité, en HD et avec une bande passante illimitée. Connectez-vous tout simplement à nos serveurs haut débit sécurisés avant de lancer l’appli Game Pass International. Est-ce que je regarder du football en streaming sur mon PC ? Absolument ! Si vous accédez au service de streaming depuis un navigateur web, assurez-vous d’installer également l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension possède quelques fonctionnalités qui peuvent réparer les problèmes courants de streaming. Est-ce que je regarder du sport en streaming sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN possède des applis pour chaque appareil mobile majeur, incluant iOS et Android. Comment puis-je regarder du football en streaming sur ma TV avec un VPN ? En bref, il existe cinq manières différentes de regarder du sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN : Avec l’appli native pour une Smart TV ou un appareil de streaming

En streamant sur votre PC et se connectant à la TV grâce à un câble HDMI

En faisant du mirroring ou du casting sans fil vers votre TV ou appareil de streaming à partir de votre PC ou appareil mobile

En se connectant à un routeur prenant en charge ExpressVPN, ce qui permet de connecter un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion à différentes localisations de serveurs simultanément

Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne peuvent pas installer un VPN, comme certaines consoles de streaming et de gaming. MediaStreamer nécessite une seule et unique configuration, même s’il n’offre pas les avantages de sécurité complets d’un VPN. Pour plus d’informations sur toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV grand écran, cliquez ici ou contactez un agent du support client 24h/24 et 7j/7 pour des instructions pas-à-pas. ExpressVPN inclut-il un NFL Game Pass ou un compte NFL+ ? Non, vous avez quand même besoin de souscrire un abonnement ou de créer un compte à part. Mais, ExpressVPN assure que vous pouvez streamer en toute sûreté et à des vitesses ultra-rapides, sans avoir à compromettre votre sécurité ou la qualité des images. Et, il fonctionne parfaitement avec toutes les applis de streaming populaires du monde entier. Utiliser un VPN pour le streaming assure que vous regardez en toute sécurité et en HD ultra-rapide, sans limitations de bande passante, et sans les restrictions du FAI (ce qui peut parfois ralentir les vitesses). Quelle est la différence entre regarder le NFL Game Pass International et le NFL+ aux États-Unis ? Dans les marchés internationaux comme au Mexique, au Brésil et dans la plupart des pays de l’UE, le NFL Game Pass International offre un streaming direct de tous les 256 matchs de la saison régulière, en plus des éliminatoires de la NFL et du Super Bowl, sans coupures. D’un autre côté, l’appli NFL+ aux États-Unis offre un streaming direct des matchs NFL pour une seule équipe (sur votre marché national), avec des matchs nationaux en prime time. Il est aussi disponible pour le streaming direct sur les appareils mobiles et les tablettes. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN suggérée mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Pas de soucis ! La charge du serveur change rapidement (surtout lorsque beaucoup de personnes essayent de regarder certains évènements), mais c’est exactement pourquoi ExpressVPN possède des serveurs haut débit à travers le monde. Si vous essayez par exemple d’accéder à un site aux États-Unis ou en Allemagne, essayez de vous connecter à une localisation de serveur différente dans ces pays. Si vous essayez de vous connecter à un pays avec une localisation de serveur, la première étape est de vérifier vos paramètres de localisation. Si vous êtes sur un appareil mobile, déconnectez-vous du VPN, désactivez les services de localisation, puis connectez-vous à nouveau au VPN. Sur les ordinateurs Windows et Mac, vous pouvez désactiver les Services de localisation dans les paramètres du menu Confidentialité & Sécurité. Pour plus d’aide, contactez un membre de notre équipe de support client, disponible 24h/24 et 7j/7, par messagerie instantanée. Je me suis connecté au VPN mais ma vitesse internet est lente Si votre vitesse internet est lente ou si votre streaming présente du décalage, quelques raisons sont possibles : -La distance entre la localisation de serveur VPN que vous avez sélectionné et votre localisation physique

-Votre type de connexion (les connexions câblées sont plus fiables que les connexions sans fil)

-Une interconnectivité sous-optimale entre le VPN et votre FAI

-Vitesse de connexion internet lente à votre localisation

-Votre type d’appareil et la puissance du processeur Essayez chacune des étapes suivantes pour dépanner : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une localisation de serveur VPN différente

-Changez votre protocole VPN Si vous avez essayé chacune des étapes ci-dessus et rencontrez toujours des problèmes avec votre vitesse de streaming, contactez l’équipe de support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7 et une personne vous aidera en quelques secondes. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne parfaitement avec toutes les applis de streaming populaires du monde entier. Utiliser un VPN pour le streaming assure que vous regardez en toute sécurité, en HD ultra-rapide et avec une bande passante illimitée, sans les restrictions du FAI (qui peuvent parfois ralentir les vitesses). Si vous souhaitez regarder votre équipe préférée de partout – même lors de vos voyages ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public – ExpressVPN est une excellente manière d’améliorer votre expérience de streaming sportif.