Oui ! En dehors du Fire Stick et de la Fire TV, ExpressVPN est également disponible sur toutes les principales plateformes et appareils, y compris les ordinateurs, les smartphones, les consoles de jeu, et bien plus encore. Vous pouvez installer ExpressVPN sur un nombre illimité d'appareils et connecter jusqu'à appareils simultanément, le tout avec un seul abonnement de 6 ou 12 moid. Vous pouvez également installer ExpressVPN sur votre routeur Wi-Fi pour en connecter encore davantage.