Vous cherchez un moyen de regarder un stream en direct All Black vs. Wallabies ? Avec ExpressVPN, vous pouvez vous assurer de regarder les deux matchs de la Bledisloe Cup 2024 en toute sécurité sur n’importe quel réseau. Il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à l’emplacement du serveur VPN correspondant au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans australiens devraient se connecter à un serveur sécurisé en Australie pour regarder la diffusion gratuite sur 9Now. Profitez des matchs !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Pourquoi vous avez besoin d’un VPN pour regarder la Bledisloe Cup

Avec ExpressVPN, vous n’avez jamais à craindre d’être bloqué pour regarder vos contenus préférés sur n’importe quel réseau, que ce soit depuis le confort de votre domicile, en bibliothèque sur votre ordinateur portable, ou même au travail lorsque vous souhaitez suivre le match !

Nos serveurs à haute vitesse sont optimisés pour assurer une expérience de streaming fluide, afin que vous puissiez suivre chaque plaquage, essai et minute des matchs de la Bledisloe Cup entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie !

Meilleur VPN pour regarder les streams en direct de la Bledisloe Cup en 2024

ExpressVPN est le meilleur VPN pour streamer en toute sécurité les matchs de rugby, y compris la Bledisloe Cup ! Notre réseau de serveurs à haute vitesse dans 105 pays vous permet de vous connecter à vos services de streaming préférés pour ne jamais manquer un match.

ExpressVPN offre également une assistance en direct 24/7 pour vous aider à résoudre rapidement les problèmes afin que vous puissiez retourner au jeu avant que les All Blacks, connus pour leur rapidité légendaire, ne marquent un autre essai (désolé, fans des Wallabies !). Essayez-le maintenant avec une garantie de remboursement de 30 jours sans risque.

Australie

Regardez gratuitement la Bledisloe Cup en direct sur 9Now

Tous les matchs à domicile des Wallabies, y compris ceux de la Bledisloe Cup contre la Nouvelle-Zélande (et les matchs du Rugby Championship), seront diffusés en direct sur le Nine Network. Cela signifie que les fans australiens peuvent regarder gratuitement en direct le premier match de la Bledisloe Cup (Australie vs Nouvelle-Zélande) sur 9Now !

Dans le monde entier*

Regardez gratuitement la Bledisloe Cup en direct sur NZR+

Les fans du monde entier dans les pays* sans accord de diffusion pour la tournée des All Blacks pourront regarder certains matchs en streaming gratuit sur NZR+. Il suffit de créer un compte et de regarder en direct les deux matchs de la Bledisloe Cup opposant les All Blacks et les Wallabies ! NZR+ propose 24 matchs en direct tout au long de 2024, y compris la Bledisloe Cup et l’intégralité du Rugby Championship 2024.

Où regarder la Bledisloe Cup avec des essais gratuits

Nouvelle-Zélande

Regardez la Bledisloe Cup en streaming avec l’essai gratuit de Sky Sports Now

Les fans néo-zélandais de rugby peuvent suivre les All Blacks lors des deux matchs de la Bledisloe Cup en regardant les streams en direct sur Sky Sport Now.

Les nouveaux abonnés à Sky Sports Now peuvent profiter de l’essai gratuit de 7 jours offert par le diffuseur néo-zélandais (abonnements mensuels et annuels) pour regarder gratuitement la Bledisloe Cup en direct ! Sky Sports Now propose également un pass d’une semaine si vous ne souhaitez pas vous engager sur le long terme.

Remarque : Vous aurez besoin d’un mode de paiement néo-zélandais pour vous abonner ; sinon, utilisez PayPal.

Royaume-Uni

Regardez la Bledisloe Cup en streaming avec un essai gratuit sur NOW

NOW offre l’accès à 11 chaînes Sky Sports en ligne pour regarder tous les matchs de la Bledisloe Cup (et du Rugby Championship). Encore mieux, les nouveaux abonnés peuvent utiliser l’essai gratuit de 7 jours pour regarder les matchs gratuitement ! NOW propose également un pass d’un jour si vous ne souhaitez suivre qu’un seul match en direct.

Autres moyens de regarder la Bledisloe Cup

Australie

Regardez en direct les matchs de la Bledisloe Cup sur Stan Sport

Un abonnement à Stan Sport est le meilleur moyen pour les Australiens de s’assurer qu’ils peuvent regarder les deux matchs de la Bledisloe Cup en direct et à la demande en ligne. Le service de streaming australien diffusera les deux matchs, ainsi que tous les matchs du Rugby Championship—parfait pour les fans de rugby qui souhaitent regarder un maximum de matchs internationaux en 2024 !

Canada

Regardez la Bledisloe Cup en ligne avec TSN+

Les fans canadiens qui souhaitent regarder les deux matchs de rugby de la Bledisloe Cup entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent suivre l’action en streaming en direct sur TSN+.

Remarque : Vous aurez peut-être besoin d’un mode de paiement canadien pour vous abonner.

Royaume-Uni

Regardez la Bledisloe Cup en direct sur Sky Sports

Les fans britanniques abonnés à Sky peuvent regarder les deux matchs de la Bledisloe Cup diffusés sur Sky Sports, accessible uniquement aux résidents du Royaume-Uni et d’Irlande, avec un abonnement. Cependant, les abonnés peuvent également regarder tous les matchs en direct en ligne via les applications Sky Go pour ordinateur, iOS et Android.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit ou de débit du Royaume-Uni ou d’Irlande pour vous abonner.

États-Unis

FloRugby

FloRugby diffusera les deux matchs de la Bledisloe Cup entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande (ainsi que l’intégralité de la série Rugby Championship). Regardez sur tous vos appareils grâce aux applications pour iOS, Android, Roku, Fire TV, Chromecast et Apple TV.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit ou de débit américaine pour vous abonner.

Qu’est-ce que la Bledisloe Cup et qui est le favori pour gagner ?

Vous vous êtes déjà demandé quelles équipes jouent dans la Bledisloe Cup ? Cette série annuelle de rugby en trois matchs (parfois réduite à deux matchs les années de Coupe du Monde) est âprement disputée entre les rivaux de l’hémisphère sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, depuis 1932. Les matchs font également partie du Rugby Championship.

Les All Blacks sont en excellente forme récemment, tandis que les Wallabies peinent à se reconstruire sous la direction de leur nouvel entraîneur Joe Schmidt. On parierait sur une victoire de la Nouvelle-Zélande, mais la défense rugueuse de l’Australie peut être intimidante quand elle est en forme, et tout peut arriver sur le terrain !

Regardez la Bledisloe Cup en direct sur tous vos appareils de streaming

Grâce à ExpressVPN, qui propose des applications pour tous les appareils de streaming sur Windows, Mac, Android et iOS (et même les téléviseurs intelligents), vous pouvez être sûr de pouvoir regarder les matchs de la Bledisloe Cup sur tous vos appareils de streaming préférés !

Quand commence la Bledisloe Cup 2024 ?

La série de deux matchs de la Bledisloe Cup (qui fait partie du Rugby Championship) commencera avec le premier match (Australie vs Nouvelle-Zélande) le 21 septembre 2024, à l’Accor Arena de Sydney, avant que l’action ne se déplace au Sky Stadium de Wellington pour le second match (Nouvelle-Zélande vs Australie) le 28 septembre 2024.

Calendrier de la Bledisloe Cup 2024

Date Heure Match Lieu 21 septembre 2024 15h55 AEST / 1h55 ET / 6h55 BST Australie vs Nouvelle-Zélande (Bledisloe Cup : Match 1) Accor Stadium, Sydney, Australie 28 septembre 2024 17h05 NZST / 1h05 ET / 6h05 BST Nouvelle-Zélande vs Australie (Bledisloe Cup : Match 2) Sky Stadium, Wellington, Nouvelle-Zélande

Qui a remporté le plus de Bledisloe Cups ?

La domination de la Nouvelle-Zélande dans le rugby mondial se reflète également dans son record en Bledisloe Cup, avec une victoire impressionnante à 51 reprises. Leur dernier triomphe en 2023 a consolidé une incroyable série de 21 ans de victoires consécutives (à l’exception du controversé match inaugural de 1931). Pendant ce temps, l’Australie a vaillamment remporté le trophée à 12 reprises.

Vainqueurs récents de la Bledisloe Cup

Année Vainqueur Score de la série 2014 Nouvelle-Zélande 2-0 2015 Match nul 1-1 2016 Nouvelle-Zélande 3-0 2017 Nouvelle-Zélande 2-1 2018 Nouvelle-Zélande 3-0 2019 Match nul 1-1 2020 Nouvelle-Zélande 2-1 2021 Nouvelle-Zélande 3-0 2022 Nouvelle-Zélande 2-0 2023 Nouvelle-Zélande 2-0 2024 À déterminer À déterminer

FAQ : À propos des streams en direct de la Bledisloe Cup Dois-je utiliser un VPN gratuit pour regarder la Bledisloe Cup ? Non. ExpressVPN offre des fonctionnalités premium que les services VPN gratuits n’incluent pas, comme des serveurs à haute vitesse dans 105 pays. Un abonnement à ExpressVPN vous permet de regarder la Bledisloe Cup en streaming sans mise en mémoire tampon ni interruptions. Vous pouvez essayer ExpressVPN sans risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours ! Puis-je utiliser un VPN pour regarder la Bledisloe Cup depuis un autre pays ? Certains utilisateurs peuvent regarder la Bledisloe Cup en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela peut enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de confidentialité et de sécurité, et l’utiliser pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos Conditions d’utilisation. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, donc vous êtes responsable de vous assurer que votre utilisation respecte toutes les conditions et lois applicables. Puis-je regarder la Bledisloe Cup gratuitement ? Oui, le premier match (Australie vs Nouvelle-Zélande) de la Bledisloe Cup sera diffusé gratuitement pour les fans australiens sur 9Now. Les matchs 1 et 2 seront disponibles en streaming gratuit sur NZR+ pour les fans aux Pays-Bas et dans d’autres pays sans accord de diffusion. Sur quelle chaîne de télévision est diffusée la Bledisloe Cup 2024 ? Les matchs de rugby de la Bledisloe Cup seront diffusés sur 9Now et Stan Sport (Australie), NZR+ (pays sélectionnés dans le monde entier), Sky Sports (Royaume-Uni), Sky Sports NOW (Nouvelle-Zélande), et TSN+ (Canada), FloRugby (États-Unis). Quelles applications permettent de regarder les streams en direct de la Bledisloe Cup ? Pour regarder les streams en direct de la Bledisloe Cup sur votre appareil, téléchargez les applications officielles de 9Now ou Stan Sport (Australie), NZR+ (pays sélectionnés dans le monde entier), NOW ou Sky Go (Royaume-Uni), Sky Sports NOW (Nouvelle-Zélande), et TSN+ (Canada), FloSports (États-Unis).