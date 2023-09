Coupe du monde de rugby 2023

Préparez-vous à une Coupe du Monde de Rugby passionnante en France à partir du 8 septembre 2023. L’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande visent leur quatrième titre, tandis que la France cherche à s’imposer en tant qu’hôte. Même si vous ne pouvez pas vous rendre en France pour regarder le rugby, découvrez comment diffuser l’événement en toute sécurité avec ExpressVPN !

Comment regarder gratuitement la Coupe du Monde de Rugby en ligne

Diffusez des matchs de rugby en direct avec un VPN

Vous pouvez vivre des matchs de rugby en toute sécurité en quelques étapes simples :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un emplacement de serveur correspondant à la chaîne que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez voir une émission britannique, connectez-vous à un serveur au Royaume-Uni. Vérifiez le programme de la chaîne que vous souhaitez regarder, comme Channel 4 (Royaume-Uni) ou Amazon Prime Video (Royaume-Uni), et trouvez le match que vous souhaitez regarder. Connectez-vous et profitez-en !

Le Rugby Championsip 2023

Alors que le Rugby Championship démarre, tous les regards sont tournés vers une équipe néo-zélandaise dominante à la recherche de son quatrième titre consécutif. L’Argentine peut-elle ouvrir le tournoi en éliminant les All Blacks ? Pendant ce temps, l’Afrique du Sud peut bien préparer son match du 15 juillet contre la Nouvelle-Zélande en battant l’Australie à domicile. Le tournoi sert de préparation pour la prochaine Coupe du Monde de Rugby en septembre et comprend également la très disputée Coupe Bledisloe (Nouvelle-Zélande contre Australie) . Les téléspectateurs australiens pourront diffuser gratuitement en direct tous les matchs mettant en vedette l’équipe nationale australienne. Consultez notre page Rugby Championship 2023 pour savoir où vous pouvez regarder l’action en direct en ligne !

Regardez le Rugby Championship avec un VPN

Diffusez en direct les Champions d’Europe et la Challenge Cup de rugby

Les meilleures équipes européennes de rugby interclubs s’affrontent lors de la Champions Cup et du Challenge Club de deuxième division. Consultez notre page complète Champions et Challenge Cup pour voir qui est en passe de devenir champion d’Europe et où vous pouvez regarder l’action en direct en ligne !

Regarder la Ligue nationale de rugby (NRL)

Diffusez en direct la saison 2023 de la LNR à partir du 2 mars ! Consultez notre page complète de la LNR pour voir qui est le favori pour remporter la Premiership, quand et où aura lieu l’État d’origine , et bien plus encore !

Comment regarder gratuitement la LNR en ligne

Regardez gratuitement les diffusions en direct du rugby féminin des Six Nations

L’Irlande est peut-être championne masculine, mais l’Angleterre , championne en titre , cherche à réaffirmer sa domination dans le Tournoi des Six Nations féminin (25 mars-29 avril 2023) , avec les quatre nations britanniques d’origine – l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles – en bataille . avec ses rivaux européens, la France et l’Italie . Consultez notre page des Six Nations féminines pour découvrir toutes les façons de diffuser l’un des tournois de rugby les plus excitants et les plus prestigieux au monde avec un VPN !

Regardez les Six Nations féminines

Diffusez gratuitement en direct les matchs de Premiership Rugby 2022-23

ITV

Prix ​​: Gratuit

ITV diffusera gratuitement les matchs de Premiership Rugby en direct, ainsi qu’un programme hebdomadaire des moments forts sur ITV4, jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Quatre matchs de Premiership Rugby seront diffusés sur ITV, en plus de la finale qui est diffusée sur ITV4. Vérifiez le calendrier avant les matchs pour voir s’ils sont diffusés.

Remarque : vous aurez peut-être besoin d’un code postal britannique valide, par exemple W4 5HZ, KT6 4EU.

Regardez du rugby sur ITV

Diffusez la saison 2022-23 de Premiership Rugby en direct et en ligne

Prix ​​: 6 USD/mois et plus

Peacock TV détient les droits de diffusion aux États-Unis pour la saison 2021-22 de Premiership Rugby (un essai gratuit est disponible). Vous pouvez également regarder l’événement en direct sur DAZN en Allemagne ou au Japon (respectivement en allemand et en japonais) . TNT Sports Box Office (anciennement BT Sport Box Office) détient les droits exclusifs sur l’événement au Royaume-Uni. Vous aurez besoin d’un boîtier TV fonctionnel de BT TV ou Sky. Si vous n’avez pas de boîtier TV de BT TV ou Sky TV, utilisez le flux Peacock ou DAZN.

Remarque : vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine valide pour vous abonner à Peacock TV. DAZN peut également exiger que vous ayez une carte de crédit/débit locale. Si vous n’en avez pas, utilisez plutôt PayPal ! Gardez à l’esprit que votre abonnement DAZN sera verrouillé sur votre pays de résidence (Allemagne ou Japon) et ne pourra pas être modifié vers un autre pays, même lorsque vous voyagez.

Regardez le Championnat de Rugby 2023 en direct en ligne

La compétition annuelle de l’hémisphère sud voit l’Argentine , l’Australie , la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud s’affronter du 8 au 29 juillet 2023 .

Regardez les diffusions en direct des Internationaux d’été 2023

Les Internationaux d’été (du 29 juillet au 26 août 2023) devraient servir de préparation parfaite à la Coupe du monde de rugby 2023 en septembre. Les nations britanniques organiseront des matchs amicaux avec des pays comme la France, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, l’Afrique du Sud et la Géorgie .

Regardez les diffusions en direct de la Coupe du monde de rugby 2023

Organisé du 8 septembre au 28 octobre 2023 , la France, pays hôte, affrontera la Nouvelle-Zélande au Stade de France lors du match d’ouverture qui a tous les atouts d’un classique. Plusieurs diffuseurs diffuseront les jeux, alors restez à l’écoute pour savoir comment diffuser en direct tous les jeux en ligne avec un VPN.

Regardez gratuitement les HSBC World Rugby Sevens Series

Avec plus d’essais, plus d’espace pour créer et des joueurs ultra-rapides, les World Rugby Sevens Series au rythme effréné montrent que chaque minute sur le terrain peut être riche en action. Regardez de petites nations de rugby comme les États-Unis , le Kenya et les Fidji provoquer des bouleversements contre des équipes traditionnellement dominantes comme la Nouvelle-Zélande , l’Afrique du Sud et l’Angleterre dans leur quête de gloire dans plusieurs tournois régionaux des Sevens Series. Consultez notre page HSBC World Rugby Sevens Series pour connaître toutes les options de streaming pour regarder les matchs gratuitement, ainsi que les tournois à venir.

Obtenez ExpressVPN

Suivez le rugby sur BBC Sounds

BBC Sounds propose des commentaires audio en direct des matchs du Championnat des Six Nations, des Internationaux d’automne, de Premiership Rugby et de la Coupe des Champions d’Europe de Rugby. Pour écouter avec plus de sécurité et de confidentialité, connectez-vous à un emplacement de serveur le plus proche de chez vous et dirigez-vous vers BBC Sounds.

Calendrier des événements de rugby 2023

Obtenez ExpressVPN

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à être utilisé comme moyen de contournement des droits d’auteur. Veuillez lire les conditions d’utilisation d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenu pour plus de détails.