Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et l’ équipe de France féminine de football sont prêtes à poursuivre l’histoire lorsque la Coupe du monde féminine 2023 débutera le jeudi 20 juillet. L’ équipe d’ Hervé Renard débute le tournoi à 32 équipes dans l’espoir d’atteindre enfin le match de championnat après des décennies d’essais. La France entame officiellement sa course au trophée contre la Jamaïque dans le groupe F le 23 juillet .

Dans ce guide, nous verrons comment accéder facilement aux diffusions en direct de la Coupe du monde féminine dans le confort de votre foyer. De plus, nous vous fournirons les détails de l’endroit où vous pourrez regarder gratuitement l’équipe de France de la Coupe du Monde Féminine, quel que soit votre emplacement.

Préparez-vous à soutenir l’équipe de France Féminine alors qu’elle met en valeur ses compétences sur la scène mondiale !

Où regarder l’équipe de France de Coupe du monde féminine gratuitement

Bonne nouvelle pour les fans de football français : France TV et M6 diffuseront gratuitement en direct la Coupe du monde féminine 2023.

Suivez simplement ces instructions pour diffuser en direct et en toute sécurité les matchs de la Coupe du monde féminine sur France TV ou M6.

Consultez le programme et commencez à diffuser sur France TV ou 6play ! Vous devrez peut-être entrer un code postal français valide (par exemple 75001) pour vous inscrire, mais le service est entièrement gratuit.

De plus, la BBC et ITVX diffuseront gratuitement tous les matchs de la Coupe du monde (avec commentaires en anglais). Veuillez noter que vous aurez peut-être besoin d’un code postal britannique (par exemple, KT6 4EU, NW5 2HR) pour diffuser avec succès la Coupe du monde féminine 2023 !

Regarder sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome , Firefox ou Edge .

Composition finale de la Coupe du monde féminine de France

Wendie Renard et Eugénie Le Sommer peuvent-elles mener la France à la victoire lors de la Coupe du monde féminine 2023 ? Revenez pour la liste complète des 23 joueurs lors de sa sortie officielle !

Qui est l’entraîneur de l’équipe de France féminine de la Coupe du monde ?

Hervé Renard a pris les rênes de l’équipe de France féminine de football en mars 2023 après le limogeage de Corinne Diacre. Renard a été reconnu pour son succès en tant que manager dans le football international, et il a même guidé la Zambie vers une victoire historique lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2012 . Bien que Renard ait principalement fait sa marque en tant qu’entraîneur d’équipes nationales en Afrique, il a également acquis une expérience d’entraîneur de club dans divers pays, dont la France, l’Algérie, l’Angola et l’Arabie saoudite. Ses succès dans le football africain l’ont établi comme l’un des entraîneurs les plus respectés et les plus recherchés dans le paysage footballistique du continent.

Calendrier et calendrier des matchs de la Coupe du monde féminine de France

Date Correspondre Heure (locale) Time (ET) Heure (CEST) Stade 23 juillet France contre Jamaïque 20h 6 h 11h Stade de football de Sydney 29 juillet France vs Brésil 20h 6 h 11h Stade Suncorp 2 août Panama vs France 20h 6 h 11h Stade de football de Sydney

Les cotes de la Coupe du monde féminine de France

L’équipe de France de football féminin a participé à la Coupe du monde 2023 à égalité avec l’Australie pour la cinquième plus grande chance de tout gagner. Voici les cotes complètes selon le FanDuel Sportsbook.

Pays Chances États-Unis +240 Angleterre +410 Espagne +650 Allemagne +750 Australie +1100 France +1100 Suède +1800 Pays-Bas +2400 Brésil +2800 Canada +3200 Japon +3400 Italie +5000 Norvège +5000 Corée du Sud +6500 Danemark +8000 Nouvelle-Zélande +8000 le Portugal +8000 Chine +10000 République d’Irlande +10000 Suisse +16000 Colombie +16000 Jamaïque +43000 Viêt Nam +43000 Argentine +43000 Zambie +43000 Nigeria +43000 Costa Rica +43000 Maroc +43000 Philippines +43000 Afrique du Sud +43000 Haïti +43000 Panama +43000

