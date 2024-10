Vous pouvez regarder le British Open de snooker en streaming en toute sécurité avec un VPN en quelques étapes simples :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur correspondant à la diffusion que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans de snooker britanniques peuvent se connecter à un serveur au Royaume-Uni pour regarder la couverture du British Open sur ITVX ! Installez-vous confortablement et profitez des matchs !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Pourquoi vous avez besoin d’un VPN pour regarder le British Open

Vous devriez sérieusement envisager de suivre chaque match du British Open avec ExpressVPN à vos côtés. ExpressVPN vous permet de regarder les événements de snooker en direct en HD, voire en UHD lorsque disponible. Vous pouvez diffuser l’action en direct sur n’importe quel appareil, que ce soit à domicile ou en déplacement. Et devinez quoi ? Si vous rencontrez des problèmes, nous offrons un support client en direct 24h/24 et 7j/7.

Meilleur VPN pour regarder le British Open en 2024

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder le British Open 2024 ! (Et oui, nous reconnaissons notre biais !) Un abonnement à ExpressVPN vous permet de diffuser le snooker, ou tout autre sport, sans latence ni interruption. Vous pouvez contourner le ralentissement intentionnel de votre FAI et suivre l’action à domicile ou en déplacement. Obtenez le meilleur équilibre entre vitesse et sécurité en souscrivant à ExpressVPN dès aujourd’hui !

Comment regarder le British Open gratuitement en streaming

Regardez gratuitement le tournoi de snooker du British Open sur ITVX

Les fans de snooker en Angleterre ont de la chance, car ITVX diffusera gratuitement le British Open ! Il vous suffit de créer un compte gratuit et vous pourrez commencer à regarder les matchs (ainsi que de nombreux autres sports, émissions britanniques populaires, films et documentaires).

Remarque : Vous pourriez avoir besoin d’un code postal britannique (par exemple, W4 5HZ, KT6 4EU) pour créer un compte.

Où regarder le British Open 2024 de Snooker

France

Eurosport

En France, la chaîne Eurosport est l’un des diffuseurs principaux des compétitions de snooker, y compris le British Open 2024. Cependant, ce service est généralement payant, bien qu’il puisse offrir des périodes d’essai gratuites pour les nouveaux abonnés. Les commentaires sont en français.

L’Équipe

Bien que rare, certaines compétitions de snooker peuvent être diffusées gratuitement sur L’Équipe, une chaîne gratuite en France. Gardez un œil sur la programmation, car il est possible que des événements comme le British Open 2024 soient couverts.

Royaume-Uni

BBC iPlayer

Les fans de snooker en France peuvent également suivre le British Open 2024 gratuitement sur BBC iPlayer, le service de streaming de la BBC. Cependant, un VPN est nécessaire pour accéder à ce service depuis la France, car il est normalement limité aux résidents britanniques. Les commentaires sont en anglais.

Belgique

RTBF

Pour ceux qui résident près de la frontière belge ou qui disposent d’un VPN, vous pouvez suivre gratuitement le British Open 2024 de snooker sur RTBF. Ce service propose souvent des événements sportifs majeurs gratuitement avec des commentaires en français.

Regardez-vous sur un ordinateur ? Pour une expérience optimale, n’oubliez pas d’utiliser un VPN comme ExpressVPN pour accéder aux chaînes étrangères comme BBC iPlayer ou RTBF.

Astuce : Si vous préférez des commentaires en anglais, vous pouvez écouter BBC Sport Radio tout en regardant le snooker en streaming.

Suisse

SRF

Les résidents français peuvent également accéder au British Open 2024 sur la chaîne suisse SRF, grâce à l’utilisation d’un VPN. La SRF diffuse généralement de nombreux événements sportifs gratuitement, mais les commentaires seront en allemand.

À propos du British Open 2024

En 1997, un Mark Williams de 24 ans a écrasé Stephen Hendry pour remporter son premier British Open. Près de trois décennies plus tard, Williams, ancien numéro un mondial et triple champion du monde, arrive au Centaur en quête de sa troisième victoire au British Open en quatre ans. Le British Open est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier de snooker depuis son retour en 2021. Qui remportera le trophée Clive Everton cette année ?

Comme ExpressVPN dispose d’applications pour tous les appareils de streaming sous Windows, Mac, Android et iOS (et même les télévisions intelligentes), vous pouvez absolument regarder le Snooker Open 2024 sur tous vos appareils de streaming préférés !

Quand commence le British Open 2024 ?

Le British Open 2024 commence le lundi, 23 septembre.

Où se déroulera le British Open 2024 ?

Le British Open 2024 se tiendra au Centaur Arena, à l’hippodrome de Cheltenham.

Calendrier du British Open 2024

Vous pouvez consulter le calendrier du British Open 2024 sur le site officiel du tournoi.

Qui sont les joueurs du British Open 2024 ?

Revenez plus tard pour voir quels sont vos stars du snooker préférées qui participeront au British Open 2024 !

Vainqueurs récents du British Open

Année Vainqueur 2000 Peter Ebdon (Première victoire) 2001 John Higgins (Deuxième victoire) 2002 Paul Hunter (Première victoire) 2003 Stephen Hendry (Quatrième victoire) 2004 John Higgins (Troisième victoire) 2021 Mark Williams (Deuxième victoire) 2022 Ryan Day (Première victoire) 2023 Mark Williams (Deuxième victoire) 2024 À déterminer

FAQ : À propos du British Open 2024 Où puis-je regarder le British Open ?

Les résidents du Royaume-Uni peuvent regarder en direct le tournoi de snooker du British Open sur ITVX. Bonne nouvelle : ITVX est gratuit ! Puis-je regarder le British Open en ligne ?

Oui, les spectateurs au Royaume-Uni peuvent suivre le British Open en ligne via ITVX ! Comment puis-je regarder le snooker en direct sur mon téléphone ?

Vous pouvez regarder le snooker en direct sur votre téléphone en utilisant des applications comme ITVX, Eurosport Player, BBC iPlayer ou Matchroom.Live, en fonction de votre emplacement et du tournoi. Ces applications offrent du streaming en direct des tournois de snooker, et certaines proposent également des résumés et des rediffusions. Il vous suffit de télécharger l’application depuis votre app store, de vous inscrire ou de vous connecter, puis de diffuser les matchs directement sur votre appareil mobile. Puis-je regarder le British Open sur la BBC ?

Non, la BBC ne diffusera probablement pas le tournoi de snooker du British Open. Où se déroule le British Open ?

Le tournoi de snooker du British Open se tient au Centaur, situé à l’hippodrome de Cheltenham, à Cheltenham, en Angleterre. Ce lieu est devenu un emplacement clé pour les événements de snooker, offrant des installations spacieuses pour les joueurs et les spectateurs. Le Centaur a accueilli plusieurs grands tournois, faisant de ce lieu un point fort du calendrier du snooker. Qui sont les joueurs à surveiller lors du British Open ?

Les joueurs à surveiller au tournoi du British Open incluent d’anciens champions du monde comme Ronnie O’Sullivan, Judd Trump et Mark Selby. Ces légendes du snooker sont reconnues pour leurs performances au plus haut niveau et devraient aller loin dans le tournoi. Mark Williams, qui compte trois victoires au British Open, est également attendu cette année. Comment puis-je acheter des billets pour assister au British Open ?

Vous pouvez acheter des billets pour le tournoi de snooker du British Open sur le site officiel du World Snooker Tour ou directement à la billetterie du lieu, tel que le Centaur à l’hippodrome de Cheltenham. Les billets sont disponibles pour différentes sessions, y compris les premiers tours et les finales. Visitez la page de l’événement sur le site du World Snooker Tour pour vérifier la disponibilité, les prix et les options de placement. Quel est le montant des prix pour le British Open ?

Le tournoi de snooker du British Open 2024 dispose d’un fonds total de 502 000 GBP. Le vainqueur recevra 100 000 GBP, tandis que le reste du prix sera distribué aux autres participants en fonction de leur progression dans le tournoi.