Comment regarder la Coupe d'Asie des nations de football 2024

Les 24 meilleures nations de football en Asie se disputeront le trophée de la Coupe d’Asie des nations dès le 12 janvier 2024. La 18e édition de la compétition se déroulera au Qatar.

Vous pouvez regarder les matchs de la Coupe d’Asie des nations de football en direct avec un VPN. Suivez ces étapes :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à la localisation de serveur VPN qui correspond au service de diffusion que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans de l’Australie peuvent se connecter à un serveur sécurisé en Australie pour regarder les matchs gratuitement en direct sur 10 play. Consultez le programme du diffuseur et trouvez le match que vous souhaitez regarder en streaming. Bon streaming !

Certains utilisateurs se connectent à un serveur VPN situé dans un autre pays pour regarder la Coupe d’Asie des nations de football, mais cela peut constituer une violation des droits d’auteur ou des conditions d’utilisation du diffuseur. ExpressVPN est un programme de sécurité et de confidentialité. Son utilisation dans un but illicite visant à porter atteinte aux droits d’auteur va à l’encontre de nos conditions de service. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous vous connectez à notre programme VPN. Vous devez donc veiller à ce que votre utilisation soit conforme à toutes les conditions et lois en vigueur.

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder la Coupe d’Asie 2024 en toute sécurité. Avec des serveurs 10 Gbps de nouvelle génération situés dans le monde entier, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités de confidentialité d’un VPN premium. ExpressVPN a développé des applications faciles à utiliser sur Windows, Mac, Android et iOS, sans oublier d’autres technologies pour le streaming sur votre TV. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN vous offre un support client par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7. Nous vous offrons également une garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

Où regarder la Coupe d’Asie en Australie ?

10 play

Prix : gratuit

Les supporters australiens peuvent regarder tous les matchs des Socceroos en direct sur Network 10. Vous pouvez accéder à ce service gratuitement en ligne via 10 play.

Paramount Plus

Prix : 9 AUD/mois ou 90 AUD/an

Les Australiens peuvent regarder l’intégralité de la Coupe d’Asie 2024 en direct sur Paramount Plus.

Où regarder la Coupe d’Asie aux États-Unis ?

Paramount Plus

Prix : à partir de 6 USD/mois

Chaînes : CBS et CBS Sports Network

CBS détient les droits de diffusion de la Coupe d’Asie des nations de football 2024 aux États-Unis. Tous les matchs sont disponibles en direct sur Paramount Plus. Certains matchs seront diffusés sur CBS et CBS Sports Network. Paramount Plus propose une période d’essai gratuite de sept jours.

Note : Vous aurez besoin d’une carte de crédit américaine pour vous abonner à Paramount Plus.

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Chaînes : CBS et CBS Sports Network

YouTube TV diffusera certains matchs sur CBS et CBS Sports Network. Ce service propose également un essai gratuit. Vous pourrez ainsi regarder un match en particulier si vous résidez aux États-Unis.

Note : Vous aurez besoin d’une carte de crédit américaine pour vous abonner à YouTube TV. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous abonner via Google Pay.

Fubo

Prix : 75 USD/mois

Chaînes : CBS et CBS Sports Network

Les Américains peuvent suivre en direct les matchs de la Coupe d’Asie grâce à Fubo, qui diffuse les chaînes CBS et CBS Sports Network.

Note : Vous aurez besoin d’une carte de crédit américaine pour vous abonner à Fubo.

DirecTV Stream

Prix : à partir de 95 USD/mois

Chaînes : CBS et CBS Sports Network

Les téléspectateurs américains peuvent regarder les matchs de la Coupe d’Asie en streaming sur DirecTV Stream en s’abonnant au bouquet Ultimate, qui comprend CBS et CBS Sports Network, diffusant des matchs tout au long de la compétition. Si vous ne souhaitez regarder qu’un match en particulier, testez la version d’essai gratuite de cinq jours.

Note : Vous pourriez avoir besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner à DirecTV Stream.

Où regarder la Coupe d’Asie en Nouvelle-Zélande ?

Sky Sport Now

Prix : 20 NZD/semaine, 40 NZD/mois ou 400 NZD/an

Sky Sport Now vous permet d’accéder en direct et à la demande à 12 chaînes Sky Sport et ESPN en Nouvelle-Zélande. C’est la solution idéale pour regarder la Coupe d’Asie des nations de football 2024. Ce service propose des abonnements hebdomadaires, mensuels et annuels pour répondre à vos besoins en matière de streaming sportif. Les abonnements mensuels et annuels peuvent être testés gratuitement pendant sept jours si vous ne souhaitez regarder que certains matchs.

Note : Vous aurez besoin d’un moyen de paiement néo-zélandais pour vous abonner à Sky Sports Now. Sinon, vous pouvez utiliser PayPal.

Le premier match de la Coupe d’Asie 2024 opposera le Qatar vs Liban le 12 janvier 2024.

Le Qatar est le pays hôte de la Coupe d’Asie des nations de football 2024.

Au total, 24 équipes participeront à la compétition :

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E Groupe F Qatar Australie Iran Japon Corée du Sud Arabie Saoudite Chine Ouzbékistan Émirats arabes unis Indonésie Malaisie Thaïlande Tadjikistan Syrie Hong Kong Irak Jordanie Kirghizistan Liban Inde Palestine Vietnam Bahreïn Oman

Streaming TV

Date Match Heure Lieu 12 janvier 2024 Qatar – Liban 19 h Stade de Lusail, Lusail 13 janvier 2024 Australie – Inde 14 h 30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan 13 janvier 2024 Chine – Tadjikistan 17 h 30 Stade Abdullah bin Khalifa, Doha 13 janvier 2024 Ouzbékistan – Syrie 20 h 30 Stade Jassim bin Hamad, Al Rayyan 14 janvier 2024 Japon – Vietnam 14 h 30 Stade Al Thumama, Doha 14 janvier 2024 Émirats arabes unis – Hong Kong 15 h 30 Stade Khalifa International, Al Rayyan 14 janvier 2024 Iran – Palestine 20 h 30 Stade Education City, Al Rayyan 15 janvier 2024 Bahreïn – Corée du Sud 14 h 30 Stade Jassim bin Hamad, Al Rayyan 15 janvier 2024 Irak – Indonésie 17 h 30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan 15 janvier 2024 Jordanie – Malaisie 20 h 30 Stade Al Janoub, Al Wakrah 16 janvier 2024 Thaïlande – Kirghizistan 17 h 30 Stade Abdullah bin Khalifa, Doha 16 janvier 2024 Arabie Saoudite – Oman 20 h 30 Stade Khalifa International, Al Rayyan 17 janvier 2024 Liban – Chine 14 h 30 Stade Al Thumama, Doha 17 janvier 2024 Tadjikistan – Qatar 20 h 30 Stade Al Bayt, Al Khor 18 janvier 2024 Syrie – Australie 14 h 30 Stade Jassim bin Hamad, Al Rayyan 18 janvier 2024 Inde – Ouzbékistan 17 h 30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan 18 janvier 2024 Palestine – Émirats arabes unis 20 h 30 Stade Al Janoub, Al Wakrah 19 janvier 2024 Irak – Japon 14 h 30 Stade Education City, Al Rayyan 19 janvier 2024 Vietnam – Indonésie 17 h 30 Stade Abdullah bin Khalifa, Doha 19 janvier 2024 Hong Kong – Iran 20 h 30 Stade Khalifa International, Al Rayyan 20 janvier 2024 Jordanie – Corée du Sud 14 h 30 Stade Al Thumama, Doha 20 janvier 2024 Bahreïn – Malaisie 17 h 30 Stade Jassim bin Hamad, Al Rayyan 21 janvier 2024 Oman – Thaïlande 17 h 30 Stade Abdullah bin Khalifa, Doha 21 janvier 2024 Kirghizistan – Arabie Saoudite 20 h 30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan 22 janvier 2024 Qatar – Chine 18 h Stade Khalifa International, Al Rayyan 22 janvier 2024 Tadjikistan – Liban 18 h Stade Jassim bin Hamad, Al Rayyan 23 janvier 2024 Australie – Ouzbékistan 14 h 30 Stade Al Janoub, Al Wakrah 23 janvier 2024 Syrie – Inde 14 h 30 Stade Al Bayt, Al Khor 23 janvier 2024 Iran – Émirats arabes unis 18 h Stade Education City, Al Rayyan 23 janvier 2024 Hong Kong – Palestine 18 h Stade Abdullah bin Khalifa, Doha 24 janvier 2024 Japon – Indonésie 14 h 30 Stade Al Thumama, Doha 24 janvier 2024 Irak – Vietnam 14 h 30 Stade Jassim bin Hamad, Al Rayyan 25 janvier 2024 Corée du Sud – Malaisie 14 h 30 Stade Al Janoub, Al Wakrah 25 janvier 2024 Jordanie – Bahreïn 14 h 30 Stade Khalifa International, Al Rayyan 25 janvier 2024 Arabie Saoudite – Thaïlande 18 h Stade Education City, Al Rayyan 25 janvier 2024 Kirghizistan – Oman 18 h Stade Abdullah bin Khalifa, Doha 28 janvier 2024 Premier du groupe B – Troisième du groupe A/C/D 14 h 30 Stade Jassim bin Hamad, Al Rayyan 28 janvier 2024 Deuxième du groupe A – Deuxième du groupe C 17 h Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan 29 janvier 2024 Premier du groupe D – Troisième du groupe B/E/F 14 h 30 Stade Khalifa International, Al Rayyan 29 janvier 2024 Premier du groupe A – Troisième du groupe C/D/E 19 h Stade Al Bayt, Al Khor 30 janvier 2024 Deuxième du groupe B – Deuxième du groupe F 14 h 30 Stade Al Janoub, Al Wakrah 30 janvier 2024 Premier du groupe F – Deuxième du groupe E 19 h Stade Education City, Al Rayyan 31 janvier 2024 Premier du groupe E – Deuxième du groupe D 14 h 30 Stade Al Thumama, Doha 31 janvier 2024 Premier du groupe C – Troisième du groupe A/B/F 19 h Stade Abdullah bin Khalifa, Doha 2 février 2024 Vainqueur du match 38 – Vainqueur du match 39 14 h 30 Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan 2 février 2024 Vainqueur du match 37 – Vainqueur du match 42 18 h 30 Stade Al Janoub, Al Wakrah 3 février 2024 Vainqueur du match 44 – Vainqueur du match 43 14 h 30 Stade Education City, Al Rayyan 3 février 2024 Vainqueur du match 40 – Vainqueur du match 41 18 h 30 Stade Al Bayt, Al Khor 6 février 2024 Vainqueur du match 45 – Vainqueur du match 46 18 h Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan 7 février 2024 Vainqueur du match 47 – Vainqueur du match 48 18 h Stade Al Thumama, Doha 10 février 2024 Finale : Vainqueur match 49 – Vainqueur match 50 18 h Stade de Lusail, Lusail

FAQ : Coupe d’Asie des nations de football Sur quelle chaîne TV la Coupe d’Asie est-elle diffusée ? Consultez ci-dessus la liste complète des chaînes TV selon votre pays. Quelles applications puis-je utiliser pour regarder la Coupe d’Asie en ligne ? 10play (Australie), Paramount+ (Australie/États-Unis), Fubo (États-Unis), DirecTV Stream (États-Unis), YouTube TV (États-Unis), Sky Sports Now (Nouvelle-Zélande). Puis-je regarder la Coupe d’Asie de football gratuitement en direct ? Les fans de football en Australie peuvent suivre en direct certains matchs de la Coupe d’Asie des nations de football 2024 gratuitement sur 10play. En savoir plus ci-dessus. Où puis-je regarder les matchs de la Coupe d’Asie sur internet en Australie ? 10play diffusera certains matchs de la Coupe d’Asie des nations de football 2024. Où puis-je consulter les résultats de la Coupe d’Asie en direct ? Suivez la Coupe d’Asie des nations de football 2024 sur le site officiel de l’AFC. Puis-je regarder la Coupe d’Asie sur YouTube ? Non, les matchs de la Coupe d’Asie des nations de football 2024 ne seront pas diffusés en direct sur YouTube. Puis-je regarder la Coupe d’Asie de football sur mon PC ? Absolument ! Si vous accédez au service de streaming à partir d’un navigateur web, installez également l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. Cette extension possède quelques fonctionnalités supplémentaires qui permettent de résoudre les problèmes de streaming les plus courants. Puis-je regarder la Coupe d’Asie de football en streaming sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN vous offre des applications pour tous les appareils mobiles populaires sous iOS et Android. Comment regarder la Coupe d’Asie de football sur une TV avec un VPN ? En résumé, il existe cinq solutions différentes qui vous permettront de regarder le sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN : -Avec l’application native d’un Smart TV ou d’un appareil de streaming

-En connectant votre ordinateur à votre TV avec un câble HDMI

-Le mirroring ou le casting sur votre TV ou votre appareil de streaming depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile

-En vous connectant à un routeur compatible avec ExpressVPN, qui permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion simultanée à différentes localisations de serveurs

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne prennent pas en charge les VPN, comme Apple TV ou les consoles de jeu. MediaStreamer ne doit être configuré qu’une seule fois. Notez qu’il n’offre pas tous les avantages d’un VPN en matière de sécurité. (Il est préférable de connecter votre Apple TV ou votre console de jeu à un routeur ExpressVPN pour bénéficier pleinement des avantages du VPN.) Pour plus d’informations concernant l’utilisation d’ExpressVPN sur votre téléviseur grand écran, cliquez ici ou contactez le support client 24h/24 et 7j/7 afin d’obtenir des instructions étape par étape. Je me suis connecté au VPN, mais ma vitesse internet est lente ! Cela peut s’expliquer par : -La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionnée et votre emplacement physique

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus stables que les connexions non filaires)

-Une interconnectivité réduite entre le VPN et votre FAI

-Une vitesse de connexion internet faible à votre emplacement

-Votre type d’appareil et sa puissance Essayez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une autre localisation de serveur VPN

-Changez de protocole VPN Si vous rencontrez toujours des problèmes de streaming, contactez le support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7. Nos conseillers répondront à vos questions en quelques secondes. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN recommandée, mais je n’arrive pas à me connecter au service de streaming ! Ne vous inquiétez pas ! La charge des serveurs change rapidement (en particulier lorsque de nombreuses personnes essaient de regarder certains événements en streaming), mais c’est exactement la raison pour laquelle ExpressVPN a des serveurs haut débit situés dans le monde entier. Si vous essayez d’accéder à un site web basé aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple, connectez-vous à une autre localisation de serveur dans ces pays pour résoudre le problème de connexion. Si vous essayez de vous connecter à un pays disposant d’un seul serveur, la première étape consiste à vérifier vos paramètres de localisation. Si vous utilisez un appareil mobile, déconnectez-vous du VPN, désactivez les services de localisation, puis reconnectez-vous au VPN. Sur les ordinateurs Windows et Mac, vous pouvez désactiver les services de localisation dans les paramètres de confidentialité et de sécurité. Vous pouvez toujours contacter le support client, disponible 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée pour obtenir plus d’aide. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne avec les applications de streaming les plus populaires au monde. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder vos contenus préférés en Ultra HD avec une bande passante illimitée, sans aucune limitation ou restriction de votre FAI (qui peut parfois ralentir vos débits internet). Vous souhaitez suivre votre équipe favorite où que vous soyez, même pendant vos déplacements ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public ? ExpressVPN est un excellent moyen qui vous permettra d’améliorer votre expérience de streaming sportif.