L'appli ExpressVPN fonctionne sur les modèles Apple TV qui ont tvOS, ce qui inclut les trois générations d'Apple TV 4K ainsi qu'Apple TV HD (aussi connu sous Apple TV 4e génération). L'appli ne peut pas être utilisée sur les modèles plus anciens d'Apple TV 3e, 2e et 1ère génération, qui sont de 2015 et des années antérieures et ne sont pas fournis avec l'App Store. Cependant, vous pourrez quand même utiliser ExpressVPN avec des modèles plus anciens grâce aux méthodes suivantes.

Connectez-vous à un routeur avec ExpressVPN

La première méthode est de connecter l'Apple TV à un routeur prenant en charge un VPN, comme Aircove, qui possède les fonctionnalités d'ExpressVPN déjà intégrées. Vous pourriez également installer ExpressVPN sur un autre routeur Wi-Fi, si c'est compatible. Dans tous les cas, vous profiterez des avantages complets de confidentialité et de sécurité d'un VPN sur tous les appareils connectés au routeur, incluant les Smart TV et les consoles de jeux. Quelques clics sur votre téléphone ou votre ordinateur vous permettent d'allumer ou d'éteindre votre routeur VPN et de changer de localisation de serveur.

Utilisez MediaStreamer (service DNS)

Vous pouvez également utiliser notre service MediaStreamer, qui est inclut dans votre abonnement et qui offre une meilleure expérience de visionnage où que vous soyez dans le monde. L'installation est très rapide. Suivez tout simplement ces instructions détaillées étape par étape. Veuillez noter que même si MediaStreamer est utile pour les personnes avec une connexion internet lente, il n'offre pas les mêmes protections de la vie privée qu'un VPN.