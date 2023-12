La meilleure extension VPN pour Chrome.

Bien qu'il existe des VPN et des services proxy gratuits pour Chrome, ils ne sont pas recommandés, car ils ne proposent pas les mêmes avantages en matière de confidentialité et de sécurité que les VPN payants. Beaucoup ne fonctionnent pas comme promis, certains pouvant même revendre vos données, et la plupart laissant vos réseaux vulnérables aux attaques.



