Les matchs de la FIBA sont toujours passionnants à regarder. Il n’y a rien de mieux que d’encourager votre pays et d’avoir la chance de voir certains de vos joueurs préférés jouer dans des compétitions internationales ! Grâce à ExpressVPN, informez-vous sur les nombreuses façons dont lesquelles vous pouvez regarder les matchs de la FIBA !

Regardez en direct les matchs des compétitions FIBA avec un VPN

Vous pouvez regarder l’intégralité du tournoi en quelques étapes simples :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un emplacement de serveur en Australie. Rendez-vous sur le service de streaming de votre choix et trouvez votre match préféré Profitez du streaming

Comment regarder sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Prix : Gratuit

Les téléspectateurs en Australie peuvent diffuser en direct certains matchs des compétitions FIBA en utilisant RCTI+. RCTI est un réseau de télévision gratuit indonésien et sa plate-forme en ligne RCTI + diffuse des émissions de télévision populaires de la région, ainsi que des événements sportifs en direct. Vous pouvez également écouter la radio, des séries audio, des podcasts, de la musique en ligne et via les applications pour iOS et Android.

Regardez les matchs des compétitions FIBA en direct avec Courtside 1891

Prix: 42 USD/an

Diffusez en direct l’action de les matchs FIBA avec le Courtside 1891’s Max pass. L’inscription vous donne également accès à des rediffusions complètes et à des flux d’autres tournois internationaux de basket-ball, y compris le FIBA Basketball en cours. Éliminatoires de la Coupe du monde, Coupe du monde de basket-ball féminin et EuroBasket. Le niveau gratuit Courtside 1891 Plus (nécessite une inscription) vous permet également de regarder de longs temps forts des matchs après le coup de sifflet final.

Regardez les matchs des compétitions FIBA en direct avec DAZN (Japon)

Prix: 3000 JPY/mois ou 27000 JPY/an

DAZN diffuse les matchs des compétitions FIBA en direct au Japon. Le service de streaming en ligne est également un excellent moyen de regarder une foule d’autres sports, notamment le football, le tennis, le sport automobile et le golf.

Votre abonnement DAZN sera verrouillé au Japon et ne pourra pas être changé pour une autre région, même lorsque vous voyagez.

Note: Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit japonaise pour vous abonner à DAZN Japan. Si vous n’en avez pas, abonnez-vous via PayPal à la place.

Regardez les temps forts des compétitions FIBA sur YouTube

Prix: Gratuit

Les temps forts de chaque match seront disponibles en streaming en ligne sur le YouTube officiel de la FIBA.

Prochaines Compétitions

Coupe du monde de basketball féminin FIBA 2022

Sydney est la ville hôte de la Coupe du monde de basket-ball féminin FIBA 2022, qui se déroulera du 22 septembre au 1er octobre 2022. La compétition comprend 12 des meilleures équipes nationales féminines de basket-ball et les papes sont élevés pour le pays hôte, l’Australie, tandis que les États-Unis (médaillés d’or olympiques en titre) devraient également aller loin dans la compétition.

Coupe d’Europe FIBA

L’équipe turque du Bahcesehir College a célébré son premier titre européen en battant Unahotels Reggio Emilia lors de la finale de la Coupe d’Europe FIBA la saison dernière. La saison 2022-23 de la compétition annuelle de clubs de la FIBA Europe Cup à l’échelle du continent revient avec un tournoi de qualification organisé du 27 au 30 septembre 2022 et la saison se déroule jusqu’au 26 avril 2023.

Éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2023

Les qualifications se déroulent de novembre 2021 à février 2023, les équipes nationales jouant des matchs à domicile et à l’extérieur. Au total, 32 équipes (huit d’Asie, 12 pays européens, cinq nations africaines et cinq des Amériques) participeront à la Coupe du Monde FIBA 2023 du 25 août au 10 septembre 2023, le tournoi se déroulant en Indonésie et au Japon. , et les Philippines.

