Que vous cherchiez à trouver le meilleur moyen de regarder les matchs de la NBA grâce au NBA League Pass, ou à tester d’autres options en ligne pour regarder la NBA en streaming… tout cela peut devenir possible grâce à VPN. Cette année a été pleine de surprises, Golden State terminant en tête de la NBA avec un autre nouveau titre ! Nous avons hâte de voir ce que 2023 apportera.

Les blackouts de la NBA : L’International League Pass vs l’US League Pass

Quelle est la différence entre le NBA League Pass en Allemagne, en Australie, au Canada ou aux États-Unis ? Le League Pass est disponible aussi bien aux États-Unis que dans d’autres pays. Cependant, il y a des différences essentielles que tout fan doit connaître.

L’US League Pass diffuse des matchs en direct et des rediffusions intégrales des rencontres de toutes les équipes. Toutefois, des blackouts s’appliquent. Lorsqu’une équipe est en train de jouer, le match sera bloqué avec l’US League Pass pour une diffusion exclusive dans la région dont l’équipe est propriétaire des droits de diffusion. Les matchs diffusés au niveau national sur ESPN, ABC, TNT et NBA TV ne seront pas non plus retransmis. (Tous les matchs non retransmis sont disponibles trois jours après leur diffusion. Si vous avez souscrit à un abonnement 3-Game Choice, les matchs diffusés au niveau national seront disponibles à la vente trois heures après leur diffusion. Les matchs diffusés localement seront disponibles à la vente trois jours après leur diffusion).

Vous voulez regarder les matchs sans aucune interruption ? L’International League Pass propose également des matchs en direct de toutes les équipes, mais sans la moindre coupure !

En effet, les coupures sont destinées à défendre les intérêts des diffuseurs locaux, tout en permettant aux utilisateurs de regarder les matchs en dehors du marché local. Si vous regardez les matchs en streaming dans un pays autre que les États-Unis ou le Canada, chaque match est effectivement hors marché, ce qui signifie qu’il n’y a aucune restriction à craindre. Si vous ne voulez regarder que les matchs d’une seule équipe, sélectionnez l’option Team Choice pour faire des économies !

Utilisez le NBA League Pass pour regarder tous les matchs sans interruptions !

Vous voulez suivre les matchs de la NBA tout au long de l’année en bénéficiant de la confidentialité et de la sécurité d’un VPN ? Le NBA League Pass est votre meilleure option.

Prix : 20 $/saison

Pour regarder le basket avec le NBA League Pass :

Regardez des matchs de basket en direct sur YouTube TV

Prix : à partir de 65 $/mois

Chaînes : ABC, TNT, ESPN, Stadium et NBA TV

YouTube TV offre un accès sécurisé aux quatre chaînes qui diffusent les matchs de basket cette saison : ABC, TNT, ESPN et NBA TV. Un essai gratuit de cinq jours est disponible. Certains matchs diffusés localement peuvent ne pas être disponibles.

Pour regarder le basket en direct sur YouTube TV :

À noter : Les matchs seront diffusés en anglais.

Vous voulez regarder les matchs sur un grand écran ? Découvrez toutes les solutions d’ExpressVPN pour votre TV.

Regardez les moments forts du basket et bien plus encore sur la chaîne YouTube officielle de la NBA

Regardez les moments forts, les interviews, les moments drôles et bien plus encore sur la chaîne YouTube officielle de la NBA.

Pour regarder les moments forts de la NBA sur YouTube :

Abonnez-vous à ExpressVPN . Connectez-vous à une localisation serveur où YouTube est disponible. Rendez-vous sur NBA YouTube Channel . Regardez la NBA !

En savoir plus ! Comment regarder YouTube avec ExpressVPN ?

Voici le calendrier 2021-2022 de la NBA. Vérifiez le programme des matchs sur votre site de streaming préféré. Les dates indiquées ici sont susceptibles d’être modifiées.

Date Événement 19 octobre 2021 Début de la saison régulière 10 avril 2022 Fin de la saison régulière 12-15 avril 2022 Le Play-In tournament 16 avril 2022 Début des Playoffs 2 juin 2022 Début des Finales 19 juin 2022 Le Game 7 des Finales (si nécessaire) 23 juin 2022 La Draft