Como assistir ao Super Bowl de 2024 em seu país

Ótimas notícias: Você pode assistir à transmissão ao vivo do Super Bowl de 2024 (também conhecido como Super Bowl 58) com a ExpressVPN seguindo apenas algumas etapas simples:

Obtenha a ExpressVPN . Conecte-se ao servidor VPN que corresponda à emissora que você deseja assistir. Por exemplo, se deseja assistir uma emissora australiana, conecte-se a um servidor seguro na Austrália, ou a um servidor nos EUA para uma emissora americana. Verifique a programação da emissora que deseja assistir, como a 7plus ou a Fubo , e encontre o jogo que deseja assistir. Sintonize e aproveite!

Assistindo no computador? Para a melhor experiência de streaming, use a extensão de navegador da ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Get ExpressVPN

Posso usar uma VPN para assistir ao Super Bowl de 2024 de outro país?

Alguns usuários assistem ao Super Bowl conectando-se a um servidor VPN em um país diferente do deles, mas fazê-lo pode violar direitos autorais ou os termos de uso do serviço de streaming. A ExpressVPN é uma ferramenta de privacidade e segurança, e usá-la para contornar direitos autorais vai contra nossos Termos de Serviço. Não podemos ver ou controlar o que você faz enquanto está conectado à nossa VPN, portanto, você é responsável por garantir que seu uso esteja em conformidade com todos os termos e leis relevantes.

A melhor VPN para assistir ao Super Bowl de 2024

A ExpressVPN é a melhor VPN para assistir ao vivo do Super Bowl 58 com segurança. Com servidores de 10 Gbps de última geração em localizações ao redor do mundo, você pode aproveitar todas as proteções de privacidade de uma VPN sem perder um segundo. A ExpressVPN tem aplicativos fáceis de usar para Windows, Mac, Android e iOS, sem mencionar uma variedade de maneiras de assistir na sua TV de tela grande. Se você precisar de ajuda, a ExpressVPN oferece suporte por chat ao vivo 24 horas e uma garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso!

Como Assistir Na TV de Tela Grande

Como assistir ao vivo o Super Bowl 58 gratuitamente

A NFL fez parceria oficial com vários serviços de streaming para distribuir o Super Bowl 58 gratuitamente internacionalmente. Veja se o seu país entra na lista!

6play

País: França

O 6play oferecerá aos espectadores franceses uma transmissão ao vivo gratuita do Super Bowl. 6play é um serviço de streaming gratuito, mas você precisará criar uma conta 6play ou M6 Replay separada para assistir ao conteúdo. A ExpressVPN complementa sua conta 6play existente para que você possa assistir conteúdo em francês com segurança e em velocidades extremamente rápidas.

Assista ao 6play Com Uma VPN

7plus

País: Austrália

A rede Seven da Austrália oferecerá mais uma vez uma transmissão ao vivo gratuita do Super Bowl. Os fãs de futebol australiano podem assistir aos jogos da NFL gratuitamente no 7Mate durante a temporada regular.

Nota: Pode ser necessário fornecer um código postal australiano como 2001 ou 3001.

Assista Ao 7plus Com Uma VPN

ITVX

Preço: Grátis

Os telespectadores do Reino Unido podem assistir ao vivo o Super Bowl 58 gratuitamente no ITVX.

Nota: Você pode precisar de um código postal válido no Reino Unido, por exemplo, W4 5HZ, KT6 4EU.

Como Assistir Futebol Ao Vivo no ITVX

RTL e Nitro

País: Alemanha e Áustria

Os fãs alemães e austríacos podem assistir a uma transmissão ao vivo gratuita do Super Bowl na RTL. Durante a temporada regular, os telespectadores alemães e austríacos podem assistir ao vivo com segurança dois jogos exclusivos de domingo à tarde por semana na RTL ou Nitro, os parceiros exclusivos de TV aberta da NFL na Alemanha. O serviço de streaming RTL+ também transmitirá jogos exclusivos ao vivo todas as semanas.

Assista à RTL Com Uma VPN

TVNZ

País: Nova Zelândia

Os residentes da Nova Zelândia podem assistir ao Super Bowl 58 gratuitamente na TVNZ, assim como desfrutaram de três jogos gratuitos por semana durante a temporada 2023-24 da NFL!

Quer ver na telona? Aprenda sobre todas as maneiras de ter a ExpressVPN na sua TV.

Assista à TVNZ Com Uma VPN

Assista ao Super Bowl 58 no Paramount Plus

Preço: US$ 6/mês

Os telespectadores dos Estados Unidos podem assistir ao vivo o Super Bowl 58 na Paramount Plus. Observe que assistir ao Super Bowl na Paramount Plus permitirá que você assista ao show completo do intervalo do Super Bowl.

Get ExpressVPN

Assista ao Super Bowl de 2024 no DAZN

Preço: Varia

País: Mundial (fora dos EUA e China)

Os fãs estrangeiros estão com sorte: não existe jogo da NFL que ficou de fora.O NFL Game Pass International oferece transmissões ao vivo de todos os jogos da NFL sem blackouts, sem necessidade de assinatura de cabo nos EUA. O preço do NFL Game Pass varia dependendo do seu país. Por exemplo, os fãs de futebol na Alemanha precisam pagar cerca de US$ 188 durante toda a temporada. Lembre-se apenas de que sua assinatura DAZN ficará bloqueada para sua região específica e não poderá ser alterada para outro país, mesmo durante viagens.

Ótimas notícias para aqueles que se preocupam mais com Usher do que com o MVP do Super Bowl: DAZN oferece a transmissão do Super Bowl nos EUA, permitindo que você assista aos comerciais e ao show do intervalo.

Uma assinatura do NFL Game Pass inclui todos os jogos da pré-temporada até o Super Bowl, junto com destaques, NFL RedZone, NFL Network e muitos outros conteúdos da NFL. DAZN é compatível com uma ampla variedade de dispositivos, incluindo smartphones, tablets, computadores e TVs, permitindo que você assista aos jogos da NFL em qualquer lugar ou na tela grande.

Quanto custa o NFL Game Pass no meu país?

O preço do NFL Game Pass varia dependendo do seu país. Por exemplo, os torcedores de futebol no Brasil precisam pagar cerca de R$ 387 (US$ 81) por toda a temporada. Lembre-se apenas de que sua assinatura DAZN ficará bloqueada para sua região específica e não poderá ser alterada para outro país, mesmo durante viagens.

O NFL Game Pass está incluído na assinatura DAZN?

Os fãs de futebol americano podem comprar o NFL Game Pass International como uma opção independente ou adicionando-o à sua assinatura DAZN atual.

Em quais dispositivos posso assistir à versão internacional do NFL Game Pass?

Você pode assistir à versão internacional do NFL Game Pass em praticamente todos os dispositivos imagináveis, incluindo, entre outros, computadores, smartphones e até mesmo smart TVs e consoles de jogos. Você pode encontrar a lista completa aqui e saber que a ExpressVPN está disponível na maioria desses dispositivos!

Assista Ao DAZN Com Uma VPN

Onde assistir o Super Bowl 58 online com testes grátis

Procurando maneiras de aproveitar o Super Bowl 58 com segurança? A ExpressVPN tem o que você precisa!

YouTube TV

Preço: A partir de US$ 73/mês

Canais: ABC, CBS, ESPN, Fox e NBC

O YouTube TV oferece todos os canais que transmitem jogos da NFL, incluindo a CBS, que irá transmitir o Super Bowl 58 nos Estados Unidos. Em 2024, uma assinatura do YouTube TV custava US$ 73/mês. Os assinantes americanos podem precisar enviar um código postal dos EUA (por exemplo, 10022, 48104, etc.), mas aceitam uma ampla variedade de opções de pagamento. O código postal é crucial, pois determinará quais redes locais você terá acesso. Por exemplo, inserir um código postal 10549 fornecerá canais de Nova York, garantindo que você assista a todos os jogos dos Jets ou Giants transmitidos na CBS, ou Fox. Se você não quiser se comprometer com o YouTube TV, use o teste grátis.

Nota: Talvez você precise de um cartão de crédito/débito válido nos EUA ou do PayPal para assinar o YouTube TV. Você ainda pode assinar o YouTube TV pelo Google Play, mesmo se não tiver um cartão de crédito/débito dos EUA.

Quer ver na telona? Aprenda sobre todas as maneiras de ter a ExpressVPN na sua TV.

Watching YouTube With ExpressVPN

Fubo

Preço: US$ 75/mês

Canais: ABC, CBS, ESPN, Fox e NBC

Que tal outra maneira de assistir aos jogos da NFL? Os telespectadores dos EUA podem usar o teste grátis de sete dias do Fubo para assistir a todos os seus jogos favoritos da NFL ao vivo, incluindo o Super Bowl na CBS.

Nota: Você precisará de um cartão de crédito/débito dos EUA para assinar. O endereço de cobrança usado pode determinar quais canais locais estão disponíveis e talvez você não consiga alterar sua localização.

Assistindo no computador? Para a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge.

Assista ao Fubo Com Uma VPN

DirecTV Stream

Preço: A partir de US$ 65/mês

Canais: ABC, CBS, ESPN, Fox e NBC

O DirecTV Stream costuma ser mais caro, mas se você preferir um serviço sem cabos em vez de um aplicativo de streaming adicional, é uma ótima opção para fãs de esportes nos EUA. O pacote mais baixo da DirecTV começa em US$ 65/mês (antes de saltar para o preço normal de US$ 75/mês após três meses), e o serviço oferece um teste grátis de 5 dias.

Assista ao DirecTV Stream Com Uma VPN

Outras maneiras de assistir ao Super Bowl de 2024

Estados Unidos

Hulu + Live TV

Preço: A partir de US$ 70/mês

Canais: ABC, CBS, ESPN, Fox e NBC

País: E.U.A

O Hulu + Live TV é outra maneira de assistir jogos da NFL ao vivo, embora não tenha um teste grátis. Tal como acontece com outros serviços, os jogos exibidos estão sujeitos à disponibilidade regional e restrições de indisponibilidade. Os assinantes dos EUA devem verificar o 506sports.com todas as semanas durante a temporada regular para saber quais jogos serão transmitidos em sua área. Pode ser necessário fornecer um código postal válido dos EUA (por exemplo, 10012, 48104) e um cartão de crédito.

Assista ao Hulu Com Uma VPN

Canadá

TSN

Preço: C$ 20/mês

Os telespectadores canadenses podem assistir ao Super Bowl no TSN+ durante toda a temporada. Embora não ofereça um teste grátis, o TSN+ permite que usuários canadenses comprem um passe de um dia por menos de C$ 11(o que é útil se você quiser assistir apenas a um jogo específico ou à final).

Como Assistir Na TV de Tela Grande

Quais times jogarão no Super Bowl 58?

Boa pergunta! Ainda não sabemos. No entanto, planejamos atualizar esta página assim que soubermos quais times jogarão no Super Bowl 58.

Quem se apresentará no show do intervalo do Super Bowl?

A NFL anunciou em setembro de 2023 que Usher, artista de R&B ganhador de oito prêmios Grammy, se apresentará no Super Bowl 58. Usher se apresentou anteriormente no Super Bowl 45 em fevereiro de 2011, cantando seu hit “OMG” com o cantor will.i.am do Black Eyed Peas.

Probabilidades do Super Bowl 58

Será que Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs se repetirão como campeões da NFL? Aqui estão as últimas probabilidades do Super Bowl de acordo com o FanDuel Sportsbook.

Equipe Probabilidades San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

Embora você possa usar uma VPN para assistir a esportes fora do seu país, isso pode violar direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do provedor de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de privacidade e segurança, a ExpressVPN foi projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se seu uso está consoante com todos os termos e leis aplicáveis.

Perguntas frequentes sobre as transmissões ao vivo da NFL Posso assistir à NFL fora dos Estados Unidos? Claro! A NFL Game Pass International está disponível para clientes em todo o mundo, embora os preços possam variar por região (verifique com nossa equipe de suporte para obter conselhos atualizados sobre a melhor localização). Além disso, há o bônus adicional de não haver jogos bloqueados! Com o ExpressVPN, você pode sempre transmitir os jogos de futebol da NFL com segurança e em alta definição, com largura de banda ilimitada. Basta se conectar a um de nossos servidores seguros e de alta velocidade antes de iniciar o aplicativo Game Pass International. Posso assistir futebol americano no computador? Com certeza! Se você estiver acessando o serviço de streaming de um navegador da web, certifique-se também de instalar a extensão da ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge. A extensão possui algumas funcionalidades que podem resolver problemas comuns de streaming. Posso assistir esportes no meu celular ou tablet? Sim. A ExpressVPN tem aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android. Como posso assistir futebol americano na minha TV com uma VPN? Resumidamente, existem cinco maneiras diferentes de assistir esportes na sua TV com a ExpressVPN: Com o aplicativo nativo para uma smart TV ou dispositivo de streaming

Transmitindo no seu computador e conectando-o à TV com um cabo HDMI

Fazendo espelhamento ou transmissão sem fio para a sua TV ou dispositivo de streaming a partir do seu computador ou dispositivo móvel

Conectando-se a um roteador habilitado para a ExpressVPN, que permite dispositivos ilimitados e facilita a conexão a diferentes localizações de servidores simultaneamente

Com o MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem instalar uma VPN, como alguns consoles de streaming e consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não forneça todos os benefícios de segurança de uma VPN. Para obter mais informações sobre todas as maneiras de usar a ExpressVPN na sua TV de tela grande, clique aqui ou entre em contato com um agente de suporte 24h para obter instruções passo a passo. A ExpressVPN vem com uma conta do NFL Game Pass ou NFL+? Não, você ainda precisará comprar uma assinatura ou criar uma conta separada. No entanto, a ExpressVPN garante que você pode assistir com segurança e em alta velocidade, sem comprometer sua segurança ou qualidade de imagem, e funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares de todo o mundo. O uso de uma VPN para streaming garante que você assista com segurança em HD de alta velocidade com largura de banda ilimitada, livre da limitação do provedor de Internet (que às vezes pode reduzir a velocidade). Qual é a diferença entre assistir ao NFL Game Pass International e ao NFL+ nos EUA? Nos mercados internacionais, como o México e Brasil, e a maioria dos países da UE, o NFL Game Pass International oferece streaming ao vivo de todos os 256 jogos da temporada regular, além dos playoffs da NFL e do Super Bowl, sem nenhum bloqueio de transmissão. Por outro lado, o aplicativo NFL+ nos EUA oferece transmissões ao vivo dos jogos da NFL apenas para um único time (dentro do seu mercado local), juntamente com os jogos nacionais em horário nobre. Além disso, está disponível apenas para transmissões ao vivo em dispositivos móveis e tablets. Conectei-me ao servidor VPN sugerido, mas não consigo fazer login no serviço de streaming! Sem problemas! A carga do servidor muda rapidamente (especialmente quando muitas pessoas estão tentando assistir a eventos específicos), mas é exatamente por isso que a ExpressVPN possui servidores de alta velocidade em todo o mundo. Se você estiver tentando acessar um site nos EUA ou na Alemanha, por exemplo, tente se conectar a uma localização de servidor diferente nesses países.

Se estiver tentando se conectar a um país com apenas uma localização de servidor, o primeiro passo é verificar suas configurações de localização. Se estiver em um dispositivo móvel, desconecte-se da VPN, desligue os serviços de localização e, em seguida, reconecte-se à VPN. Em computadores Windows e Mac, você pode desativar os Serviços de Localização no menu Configurações de Privacidade e Segurança.

Para obter mais ajuda, entre em contato com um membro da nossa equipe de suporte, disponível 24h por chat ao vivo. Conectei-me à VPN, mas a velocidade da minha Internet está lenta Se sua velocidade de internet estiver lenta ou sua transmissão parecer estar atrasada, existem algumas razões possíveis:

-A distância da localização do servidor VPN selecionado em relação à sua localização física

-O tipo de conexão (conexões com fio são mais confiáveis do que conexões sem fio)

-Interconectividade subótima entre a VPN e seu provedor de Internet

-Velocidade lenta de conexão com a Internet em sua localização

-Tipo de dispositivo e capacidade de processamento Tente cada uma das seguintes etapas para solucionar o problema:

-Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

-Conecte-se a uma localização de servidor VPN diferente

-Altere o protocolo VPN Se você tentar cada uma das opções acima e ainda estiver enfrentando problemas com a velocidade de sua transmissão, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN 24h e alguém estará disponível para ajudá-lo em segundos. Quais outros serviços de streaming posso assistir com a ExpressVPN? A ExpressVPN funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares de todo o mundo. Usar uma VPN para streaming garante que você assista com segurança em HD extremamente rápido com largura de banda ilimitada, livre de limitação do provedor de Internet (que às vezes pode diminuir a velocidade). Se você quiser assistir ao seu time favorito de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou em redes não seguras, como Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de aprimorar sua experiência de streaming de esportes.