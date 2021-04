Comment obtenir ExpressVPN sur votre téléviseur grand écran ?

C'est peut-être la méthode la plus simple et la plus pratique pour regarder la télévision avec ExpressVPN. Vous pouvez choisir parmi les 160 localisations serveurs et profiter de toutes les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité du VPN sans limitation ou restriction. Vérifiez si votre téléviseur ou votre appareil de streaming est doté du système d'exploitation Android TV. Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL et Philips commercialisent tous des Smart TV dotés d'Android (mais vérifiez bien les étiquettes des produits ! Tous les modèles n'utilisent pas le système Android). Les appareils de streaming dotés d'Android incluent Fire TV Stick et Fire TV Cube, Xiaomi Mi Box, Chromecast avec Google TV et Nvidia Shield.