Programme Abbott World Marathon Majors 2022

Voici le calendrier des courses les plus prestigieuses au monde.

Évènement Date Marathon de Berlin 25 septembre 2022 Marathon de Londres 02 octobre 2022 Marathon de Chicago 09 octobre 2022 Marathon de New York 06 novembre 2022 Marathon de Tokyo 05 mars 2023 Marathon de Boston 17 avril 2023

Marathon de Berlin

Date : Dimanche 25 septembre 2022

Record hommes : 2:01:39 (Eliud Kipchoge, 2018)

Record femmes : 2:18:11 (Gladys Cherono, 2018)

Beaucoup d’histoire forge le Marathon de Berlin 2022. L’évènement de 42 km a été le témoin de nombreux records du monde depuis son premier lancement. Horst Milde, un boulanger et passionné de course a créé le Marathon de Berlin en 1974. La course commence et finit près de la Porte de Brandebourd, un symbole de la ville datant du 18e siècle. L’évènement de 2019 établit un record avec 44 064 finissants.

Marathon de Londres

Date : Dimanche 02 octobre 2022

Record hommes : 2:02:37 (Eliud Kipchoge, 2019)

Record femmes : 2:15:25 (Paula Radcliffe, 2003)

Fondé en 1981, le Marathon de Londres est relativement récent, mais il est rapidement devenu un des préférés des fans grâce à une atmosphère qui fait penser à un spectacle de course en lui-même. Même si l’évènement a habituellement lieu en avril, il s’est tenu en octobre ces dernières années en pleine pandémie. Les participants ont aidé à collecter plus d’un million de dollars pour des oeuvres caritatives depuis le tout premier Marathon de Londres.

Marathon de Chicago

Date : Dimanche 09 octobre 2022

Record hommes : 2:03:45 (Dennis Kimetto, 2013)

Record femmes : 2:14:04 (Brigid Kosgei, 2019)

Bien que des marathons annuels étaient déjà organisés dès le début du 20e siècle à Chicago, ce n’est que vers 1977 que le Marathon moderne de Chicago, tel qu’on le connaît aujourd’hui, a eu lieu. Les coureurs ont collecté des fonds pour des oeuvres caritatives, et l’évènement a pu réunir plus de 10 millions tous les ans de 2009 à 2019.

Marathon de New York

Date : Dimanche 06 novembre 2022

Record hommes : 2:05:05 (Geoffrey Mutai, 2011)

Record femmes : 2:22:31 (Margaret Okayo, 2003)

Le Marathon de New York est le plus grand marathon au monde, mais ce n’est pas parce qu’il traverse l’entièreté des cinq arrondissements de la ville. Plus de 53 000 personnes ont terminé le Marathon en 2019, deux ans après que 98 247 personnes se sont inscrites pour participer. ESPN diffuse la course populaire au niveau national depuis 2013.

Marathon de Tokyo

Date : Dimanche 05 mars 2023

Record hommes : 2:02:40 (Eliud Kipchoge, 2022)

Record femmes : 2:16:02 (Brigid Kosgei, 2022)

Le Marathon de Tokyo est le plus récent des six plus grands marathons du monde, ayant débuté seulement en 2007. Les deux kényans Eliud Kipchoge et Brigid Kosgei ont chacun établi un record en 2022. Masakazu Fujiwara, qui a fini premier après un temps de 2:12:19 en 2020 reste le seul homme japonais à gagner le Marathon de Tokyo 2022.

Marathon de Boston

Date : Lundi 17 avril 2023

Record hommes : 2:03:02 (Geoffrey Mutai, 2011)

Record femmes : 2:19:59 (Buzunesh Deba, 2014)

Le Marathon de Boston est presque aussi synonyme de Beantown que le Monstre Vert, Larry Bird et les palourdes. Marathon Monday ou le lundi du marathon, le troisième lundi d’avril, inclut également un match à domicile des Boston Red Sox peu après 11h EDT. Le Marathon de Boston Marathon a accueilli de nombreux évènements allant de coureurs déguisés à des musiciens japonais jouant du tambour taiko.

