Cette édition Tour de France 2023 devrait être une course très compétitive ! Avec plusieurs coureurs notables visant le premier prix du cyclisme. Le vainqueur de 2022, Jonas Vingaard, est un solide grimpeur et contre-la-montre et l’un des favoris, mais le double champion en titre Tadej Pogačar est toujours une menace pour gagner. C’est un coureur polyvalent incroyable, et il a l’expérience pour gagner le Tour de France. Les téléspectateurs britanniques peuvent diffuser en direct gratuitement sur ITVX, tandis que les fans français peuvent regarder en direct sur France TV. Lisez la suite pour découvrir toutes les façons de regarder une diffusion en direct du Tour de France 2023 en toute sécurité avec un VPN !

Plusieurs chaînes diffuseront gratuitement la course cycliste française classique pendant toutes ses 21 étapes. Vous pouvez diffuser l’action en direct en toute sécurité en quelques étapes simples :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un emplacement de serveur qui correspond au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez voir la diffusion en français, connectez-vous à un serveur à Paris. Vérifiez la grille horaire du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme France TV . Branchez-vous et profitez-en !

ITVX

Chaîne gratuite : ITV4

Le réseau britannique ITV offre une couverture étendue du Tour de France, montrant les 21 étapes de la course. La plate-forme de streaming ITVX (anciennement ITV Hub) de la chaîne britannique est disponible pour regarder dans votre navigateur ou ses applications pour smartphones et tablettes. Consultez le calendrier pour savoir quand vous connecter à la course.

SBS à la demande

Prix ​​: Gratuit

Pays : Australie

SBS On Demand diffusera en direct les 21 étapes du Tour de France 2023 pour les téléspectateurs australiens. Le service de streaming est également un excellent moyen de regarder d’autres sports, notamment le football, la gymnastique, le motocross et l’athlétisme.

France Télévision

Prix ​​: Gratuit

Quoi de mieux pour regarder le Tour que sur une chaîne française ? France TV Sport diffuse gratuitement le Tour de France sur son site. Vous pouvez vous connecter à France TV pour suivre la course cycliste de 24 jours à chaque étape avec des commentaires en français, ainsi que d’autres sports en direct, y compris l’Open de France de tennis de Roland Garros, ainsi que des films et des émissions de télévision français.

RTBF

Prix ​​: Gratuit

La RTBF belge détient les droits de diffusion du Tour de France et offrira un flux gratuit de l’événement si les commentaires en français ne vous dérangent pas.

Autres façons de regarder les diffusions en direct du Tour de France 2023

Eurosport

Prix ​​: Variable

Chaînes : Eurosport 1 et Eurosport 2

Eurosport assure la couverture en direct du Tour de France sur plusieurs marchés européens. Assurez-vous de vérifier le calendrier officiel d’Eurosport avant de vous connecter. Le service de streaming propose également un essai gratuit de sept jours.

Peacock TV

Prix ​​: 10 USD/mois et plus

Chaînes : NBC Sports, NBC et Peacock TV

NBC détient les droits de diffusion du Tour de France aux États-Unis. L’événement sera diffusé sur NBC et NBC Sports et diffusé simultanément sur le service de streaming Peacock Premium de NBC, vous permettant de regarder la course en direct ainsi que les temps forts et les options à la demande. Peacock TV propose un essai gratuit de sept jours.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner à Peacock Premium.

Fubo

Prix ​​: 75 USD/mois

Chaînes : Fubo Cycling et NBC Sports

Fubo est disponible à partir de 75 USD/mois, et en ajoutant son forfait vélo à 12 USD/mois, vous obtenez une chaîne dédiée au streaming cycliste (Fubo Cycling) ainsi qu’un accès à la couverture complète par NBC Sports du Tour de France 2023. L’inscription est facile et un essai gratuit de sept jours est disponible.

Télévision YouTube

Prix ​​: 73 USD/mois et plus

Canal : NBC et USA Network

YouTube TV comprend NBC et USA Network , qui diffuseront une couverture en direct de la première semaine. Des rappels supplémentaires de chaque scène sont diffusés sur USA Network à 2 h HE la plupart des jours. Un essai gratuit de cinq jours est disponible.

Sling TV

Prix ​​: 35 USD/mois

Canal : NBC et USA Network

Sling TV est une excellente option si vous souhaitez diffuser en direct le cyclisme du Tour de France et d’autres chaînes populaires. Le plan de base « Sling Blue » comprend NBC et USA Network (vous permettant de regarder la première semaine du Tour de France 2023 en direct). Cependant, vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit américaine ou de PayPal pour vous abonner. Un essai gratuit de trois jours est disponible via son application.

DirecTV flux

Prix ​​: 75 USD/mois et plus

Canal : NBC, NBC Sports

DirecTV Stream est une plateforme de streaming populaire pour les fans de sport, et son forfait « Choice » inclut NBC Sports pour suivre l’intégralité du Tour de France 2023.

Remarque : Vous devrez peut-être fournir un code postal américain (par exemple, 90210 ou 10022) et une carte de crédit/débit américaine valide pour vous abonner à DirecTV Stream.

Hulu + Télévision en direct

Prix ​​: 70 USD/mois

Canal : NBC et USA Network

Hulu n’offre pas d’essai gratuit, mais son forfait TV en direct (qui est également fourni avec ESPN+ et Disney+ ) comprend NBC et USA Network , qui diffuseront à eux deux la première semaine du Tour de France 2023 en direct.

Regardez les temps forts du Tour de France sur YouTube

La chaîne YouTube officielle du Tour de France propose les temps forts, les meilleurs moments, les coulisses, les résumés quotidiens, etc.

Calendrier du Tour de France 2023

L’édition de cette année de la course aura lieu du 1er au 23 juillet 2023. Considéré comme l’un des événements cyclistes sur route les plus emblématiques au monde, le TDF se compose de 21 étapes d’une journée sur 23 jours. Le parcours de cette année commence en Espagne et culmine avec l’arrivée classique sur les Champs-Élysées de Paris. Voici le calendrier des courses du Tour de France 2023 :