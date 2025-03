Regardez la NRL en direct avec un VPN

La National Rugby League (NRL), compétition phare du rugby à XIII, attire des millions de spectateurs à travers le monde. L’édition 2025. promet du grand spectacle et si vous êtes un passionné de rugby à XIII, voici comment suivre la saison où que vous soyez.

Plusieurs plateformes offrent des options de streaming pour regarder les rencontres sur votre ordinateur ou appareil mobile. Les réseaux sociaux sont d’excellentes sources pour obtenir des mises à jour en temps réel et suivre vos équipes préférées. Vous pouvez également consulter le site officiel de la NRL pour accéder à des statistiques, analyses et articles approfondis sur chaque match.

Enfin, pensez à rejoindre des forums ou groupes dédiés au rugby à XIII où vous pourrez échanger avec d’autres fans et partager vos impressions sur la saison en cours. Que vous soyez dans un stade, chez vous ou même en déplacement, il n’a jamais été aussi facile de rester connecté au monde du rugby !

Où regarder la NRL en France en 2025. ?

En France, la NRL est souvent limitée aux chaînes sportives spécialisées. Selon les accords de diffusion, vous pourrez suivre les matchs :

beIN Sports : diffuseur historique de la NRL en France, offre des matchs en direct et des analyses après-match.

Certaines plateformes comme Kayo Sports en Australie ou Sky Sports au Royaume-Uni proposent la NRL, mais nécessitent une connexion depuis ces pays. L’utilisation d’ ExpressVPN permet de contourner ces blocages et d’accéder aux diffusions en toute simplicité.

Où regarder la NRL à l’international

Si vous souhaitez accéder à la NRL via des plateformes étrangères, l’utilisation d’un VPN peut être une solution efficace. Un VPN vous permet de vous connecter à un serveur situé en Australie, au Royaume-Uni ou ailleurs pour accéder aux services de streaming locaux. Voici quelques options populaires :

Australie

Foxtel Now

Prix : 69 AUD/an (forfait Sports HD)

Chaînes : Foxtel

Les supporters australiens peuvent regarder les matchs de la NRL en s’abonnant au forfait Sports HD de Foxtel Now. Vous aurez besoin d’une carte de crédit australienne pour vous abonner à Foxtel.

Nouvelle-Zélande

Sky Sport Now

Prix : à partir de 56 NZD/mois

Sky Sport Now vous offre un accès en streaming direct et à la demande à 12 chaînes Sky Sport et ESPN en Nouvelle-Zélande – parfait pour regarder les matchs de la NRL en 2024. Le diffuseur offre également des pass hebdomadaires, mensuels et annuels pour vos besoins de visionnage. Il y a également un essai gratuit de sept jours pour les pass mensuels ou annuels si vous souhaitez uniquement regarder certains matchs.

À noter : Vous aurez besoin d’une méthode de paiement de la Nouvelle-Zélande pour vous abonner à Sky Sports Now; sinon, utilisez PayPal.

États-Unis

Sling TV

Prix : Varie

Chaînes : FS1

Sling TV est l’option la moins chère si vous souhaitez regarder les matchs de la NRL sur FS1. Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit des États-Unis ou de PayPal pour vous abonner. Cependant, veuillez noter que Sling n’offre plus d’essai gratuit.

Hulu + Live TV

Prix : 77 USD/mois

Chaînes : FS1

Hulu n’offre pas d’essai gratuit, mais son forfait live TV package (qui comprend aussi ESPN+ et Disney+) inclut FS1.

Royaume-Uni

Sky Sports

Prix : à partir de 25 GBP/mois

Vous vivez au Royaume-Uni ? Sky Sports est votre meilleure option pour visionner la NRL en streaming direct. Cependant, un équipement spécialisé est requis. Les résidents au Royaume-Uni devront également fournir un code postal et une carte de crédit/débit valides du Royaume-Uni/de l’Irlande.

Si vous voyagez à l’étranger et que vous possédez déjà un abonnement Sky (et l’add-on Sky Sports), vous pouvez accéder à Sky Go avec un VPN et serez prêt à visionner en une minute ! Connectez-vous tout simplement à une localisation de serveur au Royaume-Uni et connectez-vous à Sky Go.

Bonne nouvelle : vous pouvez regarder la saison de la NRL en streaming direct avec ExpressVPN ! Vous avez tout simplement besoin de suivre quelques étapes :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à la localisation de serveur VPN qui correspond à celle du diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les australiens qui souhaitent regarder un diffuseur australien en streaming peuvent se connecter à un serveur sécurisé australien. Vérifiez le calendrier du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme 9Now ou Kayo, et trouvez le match que vous souhaitez regarder en streaming. Profitez du rugby !

Vous regardez sur ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur d’ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

9Now

Chaînes : Channel 9

Channel 9 en Australie offre un streaming gratuit des matchs de la NRL. Assurez-vous de vérifier leur calendrier pour savoir quand se connecter pour les matchs.

États-Unis

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Chaînes : FS1

YouTube TV offre les chaînes Fox Sports, et l’abonnement coûte 73 USD/mois. Les téléspectateurs aux États-Unis devront peut-être saisir un code postal des États-Unis (ex : 10022, 48104, etc.), mais un large choix de paiement est accepté. Si vous ne souhaitez pas vous engager sur YouTube TV, utilisez l’essai gratuit.

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit/débit valide des États-Unis ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez quand même vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas une carte de crédit/débit valide des États-Unis.

Fubo

Prix : 80 USD/mois

Chaînes : FS1

Découvrez une autre manière de regarder les matchs de la NRL. Les résidents aux États-Unis peuvent utiliser l’essai gratuit de sept jours sur Fubo, bien qu’ils doivent saisir une carte de crédit/débit des États-Unis pour s’abonner. L’adresse de facturation utilisée pourrait déterminer les chaînes locales disponibles, et vous pourriez ne pas être en mesurer de changer votre localisation.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

DirecTV Stream

Prix : à partir de 85 USD/mois

Chaînes : FS1

DirecTV Stream est souvent onéreux mais si vous préférez un service de télévision par internet au lieu d’une appli de streaming additionnelle, il s’agit d’une excellente option pour les fans de sport aux États-Unis. Le service offre un essai gratuit de 5 jours.

Australie

Kayo Sports

Prix : 25 AUD/mois

Chaînes : Fox

Le service de streaming sportif Kayo Sports qui appartient à Foxtel est une autre excellente option qui permet aux supporters australiens de regarder les matchs de la NRL en streaming direct. Kayo Sports offre également un essai gratuit de 14 jours si vous souhaitez regarder uniquement un match en particulier. Vous avez besoin d’une carte de crédit pour vous abonner à Kayo Sports.

Royaume-Uni

NOW

Prix : 33 GBP/mois ou pass de 12 GBP/jour

Pour les supporters britanniques, NOW est la manière parfaite de regarder 11 chaînes Sky Sports en ligne sans contrat, vous permettant de visionner les matchs de la NRL en streaming direct. Si vous souhaitez regarder seulement un match en particulier, vous pouvez opter pour pass quotidien ou profiter de l’essai gratuit de sept jours. Vérifiez le calendrier de Sky Sports pour savoir quand vous connecter.

Meilleur VPN pour regarder les matchs de la NRL

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder en streaming et en toute sécurité les matchs de la NRL. Avec des serveurs 10 Gbps de dernière génération dans des localisations à travers le monde, vous pouvez profiter des protections complètes de la confidentialité d’un VPN, sans jamais manquer une seule seconde d’action. ExpressVPN possède des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, sans oublier de nombreuses manières de regarder en streaming sur votre TV grand écran. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

Le championnat de la NRL est réputé pour son intensité et la qualité de jeu. C’est une occasion unique de voir évoluer certaines des plus grandes stars du rugby à XIII, ainsi que les futurs talents internationaux. De plus, avec la Coupe du monde de rugby à XIII qui approche, suivre la NRL permet de mieux connaître les joueurs clés qui représenteront leur nation.

Bien que la NRL soit le sommet du rugby à XIII, la France possède également son propre championnat, l’Élite 1, avec des clubs comme les Dragons Catalans et le Toulouse Olympique qui font rayonner ce sport. Suivre la NRL peut aussi inspirer les amateurs de rugby à XIII en France et développer la passion pour cette discipline.

Utiliser un VPN pour regarder la NRL (National Rugby League) présente de nombreux avantages significatifs.

Contourner les restrictions géographiques : un VPN vous permet de contourner les restrictions géographiques en vous connectant à un serveur dans un autre pays, vous donnant ainsi accès à des diffusions en direct de la NRL, peu importe où vous vous trouvez.

Accès à une variété de chaînes et de plateformes : ExpressVPN, vous pouvez accéder à de nombreuses chaînes et services de streaming qui diffusent les matchs en direct, vous offrant ainsi une expérience de visionnage plus diversifiée.

Sécurité et confidentialité renforcées : un VPN protège vos données personnelles grâce à un cryptage de haut niveau, garantissant une navigation sécurisée, particulièrement lors de l’accès à des services de streaming.

Connexion rapide et stable : ExpressVPN offre une connexion stable et rapide, ce qui peut améliorer la qualité de votre streaming pendant les matchs de la NRL, en évitant les ralentissements et interruptions.

Accès à des contenus exclusifs : Avec un VPN, vous pouvez déverrouiller des contenus exclusifs et des analyses approfondies qui ne sont disponibles que dans certaines régions, vous offrant ainsi un accès privilégié à des informations supplémentaires.

Expérience de streaming optimisée : En résumé, ExpressVPN permet non seulement de diversifier vos options de visionnage de la NRL, mais aussi d’assurer une expérience de streaming fluide, sécurisée et sans restriction.

Calendrier de la NRL

Vous pouvez trouvez le calendrier complet de la NRL sur le site officiel de la ligue.

La saison 2025 de la NRL débutera en mars et s’étendra jusqu’en octobre avec la grande finale. Voici quelques dates clés à ne pas manquer :

Match d’ouverture : début mars 2025

State of Origin : la série emblématique entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud se jouera en juin-juillet

Finales de la NRL : septembre 2025

Grande finale : octobre 2025

Récents gagnants de la NRL

Année Gagnant 2014 South Sydney Rabbitohs 2015 North Queensland Cowboys 2016 Cronulla-Sutherland Sharks 2017 Melbourne Storm 2018 Sydney Roosters 2019 Sydney Roosters 2020 Melbourne Storm 2021 Penrith Panthers 2022 Penrith Panthers 2023 Penrith Panthers 2024 Penrith Panthers

Peut-on utiliser un VPN pour regarder la NRL à l'étranger ? Certains utilisateurs regardent les matchs de la NRL en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela pourrait enfreindre les lois sur le droit d'auteur ou les conditions d'utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de sécurité et de protection de la vie privée, et l'utiliser en tant que moyen de contournement des droits d'auteur est contre nos conditions de service. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous devez ainsi vous assurer que votre utilisation est conforme aux conditions et aux lois applicables. Devrais-je utiliser un VPN gratuit pour regarder les matchs de rugby ? Au lieu d'utiliser un VPN gratuit pour regarder les matchs de rugby, incluant les épreuves de la NRL, les fans de sports devraient plutôt utiliser ExpressVPN toute l'année. ExpressVPN offre des serveurs à haut début dans 105 pays et des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS. Additionnellement, ExpressVPN est disponible sur les plateformes que les autres sociétés de VPN pourraient ne pas prendre en charge, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs, en plus des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge.

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à être utilisé comme moyen de contournement des droits d’auteur. Pour plus de détails, veuillez lire les conditions de service d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenu.