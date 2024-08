Après l'achat de votre IP dédiée, vous pourrez choisir une localisation qui reste fixe durant toute la durée de votre abonnement. ExpressVPN vous offre des IP dédiées dans les localisations ci-dessous (d'autres seront ajoutées prochainement) :

Australie (Sydney), Autriche, Belgique, Canada (Toronto), Danemark, France (Paris), Hong Kong, Irlande, Italie (Cosenza), Pays-Bas (Amsterdam), Norvège, Portugal, Singapour (Jurong), Afrique du Sud, Royaume-Uni (Docklands et Midlands), et États-Unis (Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, et Seattle).