La sécurité est au cœur de nos préoccupations chez ExpressVPN. Nous nous efforçons non seulement de développer nos applis et nos systèmes pour offrir un niveau élevé de sécurité et de confidentialité, mais nous confions aussi régulièrement à des auditeurs indépendants le soin de valider nos affirmations en matière de sécurité. C'est l'un des meilleurs moyens pour nos utilisateurs de savoir s'ils peuvent faire confiance à nos services pour leur protection. Consultez la liste complète des audits et des rapports.