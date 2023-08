Il est possible de regarder l’US Open 2023 avec un VPN en suivant quelques étapes simples :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à l’emplacement du serveur VPN qui correspond à la chaîne que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez diffuser l’émission australienne gratuite, connectez-vous à un serveur sécurisé à Sydney ou à Melbourne. Vérifiez le programme de la chaîne que vous souhaitez regarder, tel que 9now. Branchez-vous et profitez-en !

Regarder sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Comment regarder ESPN avec VPN

Regardez l’US Open de tennis 2023 en ligne aux États-Unis

ESPN+

Prix ​​: 10 USD/mois et plus

ESPN détient les droits de diffusion de l’US Open aux États-Unis. La couverture de l’événement sera répartie entre ESPN, ESPN 2, ESPN 3 (disponible via les principaux services de coupure de cordon aux États-Unis) et ESPN+. Découvrez quand regarder sur le site Web ESPN. Une variété d’ essais gratuits sont disponibles. ESPN + propose également du golf en direct, du football universitaire, des matchs de la MLB, la série documentaire 30 pour 30 et bien plus encore. ESPN + est également disponible dans un forfait avec Disney + et Hulu à partir de 14 USD.

Découvrez comment regarder ESPN+, Fubo, Sling TV, YouTube TV et Hulu avec ExpressVPN.

Remarque : vous aurez peut-être besoin d’une adresse de facturation aux États-Unis pour vous abonner à Fubo, Sling TV ou Hulu.

Regardez les diffusions en direct de l’US Open de tennis 2023 au Royaume-Uni

Amazon Prime Vidéo

Prix ​​: 8 GBP/mois

Amazon Prime Video détient les droits de diffusion de l’US Open au Royaume-Uni et en Irlande. Un essai gratuit de 30 jours est disponible. Un abonnement Prime Video est un atout important pour les fans de sport, en particulier ceux qui aiment la NFL et la Premier League. Prime Video a obtenu les droits de diffusion exclusive de 20 matchs de Premier League pour la saison 2022-2023 qui ne seront pas diffusés sur Sky Sports ou TNT Sports (anciennement connu sous le nom de BT Sport).

Remarque : vous aurez peut-être besoin d’une adresse de facturation au Royaume-Uni pour vous abonner à Amazon Prime Video UK.

Regarder Prime Video avec un VPN

Regardez en direct l’US Open 2023 en ligne en Europe

Eurosport

Prix ​​: Varie

Eurosport détient les droits de diffusion de l’US Open en Europe continentale (touchant 42 pays, dont l’Italie et l’Espagne). Un essai gratuit de sept jours est disponible. Assurez-vous de consulter le calendrier officiel d’Eurosport pour voir quels autres événements.

Remarque : vous aurez peut-être besoin d’une adresse de facturation locale pour vous abonner à la région Eurosport choisie.

Regardez l’US Open 2023 au Canada

TSN

Prix ​​: 20 CAD/mois

TSN détient les droits de diffusion de l’US Open au Canada. Malheureusement, TSN ne propose pas d’essai gratuit. Cependant, le service permet aux utilisateurs d’acheter un laissez-passer d’une journée pour moins de 11 CAD. L’option 24 heures ne se renouvelle pas automatiquement et est utile à la rigueur.

FAQ : Sport en streaming Puis-je regarder du sport sur mon ordinateur ? Absolument ! Si vous accédez à un service de streaming depuis votre navigateur, assurez-vous d’installer l’extension ExpressVPN pour Chrome , Firefox ou Edge. L’extension comprend également des nouvelles fonctionnalités pour résoudre certains problèmes de streaming courants. Puis-je regarder du sport sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN a des applications pour les meilleurs appareils mobiles, y compris iOS et Android. Comment puis-je regarder du sport sur mon téléviseur avec un VPN ? En résumé, il existe cinq solutions différentes qui vous permettront de regarder le sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN : -Avec l’application native d’un Smart TV ou d’un appareil de streaming

-En connectant votre ordinateur à votre téléviseur à l’aide d’un câble HDMI

-Le mirroring or le casting sur votre TV ou votre appareil de streaming depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile

-En vous connectant à un routeur compatible avec ExpressVPN, qui permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion simultanée à différentes localisations de serveurs

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils non compatibles avec un VPN, comme Apple TV ou les consoles de jeux. MediaStreamer ne requiert qu’une seule configuration, bien qu’il n’offre pas tous les avantages de sécurité d’un VPN. (Notez qu’il est préférable de connecter votre Apple TV ou votre console de jeux à un routeur ExpressVPN pour bénéficier pleinement des avantages du VPN) Pour plus d’informations concernant l’utilisation d’ExpressVPN sur votre téléviseur grand écran, cliquez ici ou contactez le support client 24h/24 et 7j/7 afin d’obtenir des instructions étape par étape. Je me suis connecté à l’emplacement VPN recommandé, mais je ne peux pas accéder au service de streaming ! Ne vous inquiétez pas ! La charge des serveurs change rapidement (en particulier lorsque de nombreuses personnes essaient de regarder certains événements en streaming), mais c’est exactement la raison pour laquelle ExpressVPN a des serveurs à haut débit situés dans le monde entier. Si vous essayez d’accéder à un site web basé aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple, essayez de vous connecter à une autre localisation de serveur dans ces pays. Si vous essayez de vous connecter à un pays qui possède une seule localisation de serveur, la première étape consiste à vérifier vos paramètres de localisation. Si vous utilisez un appareil mobile, déconnectez-vous du VPN, désactivez les services de localisation, puis reconnectez-vous au VPN. Sur les ordinateurs Windows et Mac, vous pouvez désactiver les services de localisation dans le menu des paramètres de confidentialité et de sécurité. Pour obtenir de l’aide, vous pouvez contacter le support client, disponible 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée. Je me suis connecté au VPN mais mon internet a ralenti. Pourquoi ?

Si votre vitesse d’accès internet est lente ou si vous avez des problèmes de streaming, plusieurs raisons sont possibles : -La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionnée et votre emplacement physique

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus stables que les connexions non filaires)

-Une interconnectivité réduite entre le VPN et votre FAI

-Une vitesse de connexion internet faible à votre emplacement

-Votre type d’appareil et sa puissance Essayez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une autre localisation de serveur VPN

-Changez de protocole VPN Si vous essayez chacune des solutions ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes de streaming, contactez le support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7. Nos conseillers répondront à vos questions en quelques secondes. Quels services de streaming puis-je utiliser avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne avec toutes les applications de streaming les plus populaires dans le monde entier. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder vos contenus préférés en Ultra HD avec une bande passante illimitée, sans aucune limitation ou restriction de votre FAI (qui peut parfois ralentir vos débits internet). Si vous voulez regarder votre équipe favorite où que vous soyez, même pendant vos déplacements ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est un excellent moyen qui vous permettra d’améliorer votre expérience de streaming sportif.