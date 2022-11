Regardez du foot en direct pour toute la saison 2021/2022

Le football, le foot, le soccer… un sport plus passionnant que jamais. Découvrez comment regarder Cristiano Ronaldo jouer pour Manchester United, Lionel Messi s’aligner aux côtés de Neymar au PSG, et suivez chaque match de la Premier League, le Classico, la Champions League, etc. Ne ratez pas une seule minute de vos matchs préférés tout en profitant d’un streaming sécurisé avec ExpressVPN !

Pour les plus grands fans du football, les weekends ne sont tout simplement pas les mêmes sans les sensations fortes et les frissons lorsque vous regardez votre équipe favorite ou lorsque vous assistez aux acclamations du public et les confrontations entre les meilleures équipes. Découvrons les plus grandes histoires qui ont marqué et qui font les plus grandes ligues de football en Europe et dans le monde entier.

Les ligues de foot professionnelles animent notre passion chaque week-end. Cependant, avec la Coupe du monde qui approche, il est tout à fait normal de s’intéresser au équipes nationales. Consultez notre page dédiée à la Coupe du monde pour trouver les meilleurs moyens de regarder la Coupe du monde en direct avec un VPN !

Angleterre

Premier League

Champion actuel : Manchester City

La compétition féroce en Premier League est ce qui en fait la plus sensationnelle des championnats de foot. La course au titre de cette saison semble très ouverte – Chelsea, Manchester United et Liverpool ont tous une belle chance de détrôner l’actuel champion Manchester City. Avec Cristiano Ronaldo au Manchester United et Romelu Lukaku de retour à Chelsea, deux prodiges ne perdront pas de temps avant d’enchaîner les buts.

Découvrez comment regarder les matchs avec les meilleurs services de streaming sur notre page dédiée à la Premier League.

Champion actuel : Leicester City

On ne se lasse jamais des compétitions à élimination directe en Angleterre, avec tous les outsiders qui battent les équipes réputées à différents niveaux. Étant donné leur début difficile cette saison, le champion actuel Leicester ne le sera probablement plus pour une deuxième fois, surtout vu les performances de Manchester City, et ce sera sûrement la dernière saison pour Pep Guardiola.

Découvrez comment regarder les matchs de football et nos options de streaming sur notre page dédiée à la FA Cup.

France

Ligue 1

Champion actuel : Lille

La victoire de Lille 2-1 face à Angers le dernier jour pour remporter le trophée de la Ligue 1 a mis fin à des années de domination par le Paris Saint-Germain. Cependant, le PSG s’est repris en main cet été, ajoutant Lionel Messi à une ligne d’attaque mortelle composée de Kylian Mbappé et de Neymar, l’ancien co-équipier de Messi à Barcelone. Il est maintenant difficile d’ignorer les Parisiens pour le titre de cette saison.

Découvrez comment regarder les matchs et nos options de streaming sur notre page dédiée à la Ligue 1.

Coupe de France

Champion actuel : PSG

Le PSG semble encore être l’équipe française dominante pour cette saison. Nous nous attendons à voir les Parisiens à la finale de la coupe nationale. Toutefois, ne sous-estimez pas les autres équipes comme Monaco, Marseille ou Nice pour gagner la coupe.

Découvrez comment regarder les plus grands matchs de la Coupe de France.

Allemagne

Bundesliga

Champion actuel : Bayern Munich

Qui peut battre le Bayern Munich pour lever le Meisterschale ? L’équipe potentielle qui pourrait les battre est Borussia Dortmund, qui possède l’un des joueurs favoris du championnat, Erling Haaland. Le nouveau manager du Bayern, Julian Nagelsmann, a amené RB Leipzig à la deuxième place la saison dernière, alors il sera intéressant de voir comment les deux équipes vont jouer cette fois-ci.

Découvrez comment regarder tous les plus grands matchs sur notre page dédiée à la Bundesliga.

Champion actuel : Borussia Dortmund

Le Bayern Munich est naturellement le favori pour la Coupe d’Allemagne de football à élimination directe. Bayern Leverkusen, RB Leipzig et Eintracht Frankfurt ont atteint la finale dans les années précédentes – Borussia Dortmund est le champion actuel.

Ne ratez pas une seule minute des plus grands matchs de foot en Allemagne.

Italie

Serie A

Champion actuel : Inter Milan

Les Italiens sont connus pour leur flair et leur passion pour le foot, et la Serie A ne sera pas différente cette saison. L’Inter Milan doit rester focalisé pour garder son titre, avec Massimiliano Allegri qui est de retour à la Juventus et Jose Mourinho qui espère revitaliser les ambitions de l’AS Roma pour obtenir le titre. Ne comptez pas sur Napoli ou Milan AC pour laisser tomber la course au titre.

Découvrez comment regarder les plus grands matchs de l’Italie sur notre page dédiée à la Serie A.

Coppa Italia

Champion actuel : Juventus

Allegri a mené Juventus à quatre trophées de la Coppa Italia entre 2014 et 2019. Les champions en titre seront encore les favoris cette année.

Ne ratez pas les meilleurs matchs de la Coppa Italia ! Voici comment les regarder en streaming sécurisé.

Espagne

La Liga

Champion actuel : Atlético Madrid

Real Madrid et Atlético Madrid n’ont pas pleuré pour le départ de Lionel Messi de Barcelone après 21 ans de présence aux cotés des Blaugrana. Le nouveau manager de Barcelone qui est aussi le héro local Xavi peut-il reconstruire l’équipe à temps pour gagner la Liga ? Karim Benzema va-t-il rester en belle forme face au but pour le Real ? Ou, Diego Simeone, réuni avec Antoine Griezmann (qui a joué ses meilleurs années de foot sous Simeone à l’Atlético), va-t-il rejoindre la course pour défendre le titre ?

Suivez toutes les histoires de La Liga ainsi que les meilleurs matchs grâce à un VPN.

Copa del Rey

Champion actuel : Barcelone

Barcelone a mené l’Athletic Bilbao 4-0 lors de la finale de la dernière saison de la Copa del Rey, décevant les fans de l’équipe basque. Mais, il y a toujours une chance pour un outsider courageux de créer un renversement de situation lors de la coupe nationale très disputée en Espagne.

Découvrez comment regarder les matchs de la Copa del Rey en streaming sécurisé !

Les compétitions européennes majeures

La Ligue des Champions de l’UEFA

Champion actuel : Chelsea

La compétition en milieu de semaine en Europe a produit des matchs et des moments inoubliables alors que les meilleures équipes du continent s’affrontent. Cristiano Ronaldo se maintiendra en forme pour amener Manchester United loin dans la compétition, tout comme Robert Lewandowski pour le Bayern Munich. Ni Paris Saint-Germain (avec Lionel Messi dans son équipe) ni Manchester City n’ont jamais gagné le trophée tant convoité—et les deux équipes sont prêtes pour cette saison.

Ne ratez plus un seul match de la Ligue des Champions ! Découvrez comment regarder les matchs en streaming !

UEFA Europa League

Champion actuel : Villareal

Après la Champions League, l’Europa League est la deuxième meilleure compétition du continent avec les meilleures équipes qui s’affrontent pour la coupe d’argent. Le manager Unai Emery a gagné son quatrième titre de l’Europa League la saison dernière, amenant Villareal à la victoire face à Manchester United. Les meilleures équipes de la compétition de cette saison incluent Marseille, Lazio, Napoli et Bayern Leverkusen.

Lazio peut-il aller jusqu’à la finale de l’Europa League cette saison ? Découvrez comment regarder tous les matchs en streaming.

La Ligue des nations de l’UEFA

Champion actuel : Portugal

La toute nouvelle coupe d’Europe est une chance de voir émerger les nouvelles rivalités nationales, alors regardez tous les meilleurs matchs en streaming. Qui d’autre à part Cristiano Ronaldo a volé les grands titres la dernière saison, en propulsant le Portugal vers la finale où il a battu les Pays-Bas, devenant ainsi le premier champion de la Ligue des Nations.

Regardez les matchs de la Ligue des nations en streaming et découvrez qui sera le deuxième champion.

Afrique

CAN ou Coupe d’Afrique des Nations

Champion actuel : Algérie

La Coupe d’Afrique des Nations a lieu tous les deux ans, mettant en avant les meilleurs talents du continent. L’Égypte est l’équipe la plus performante du tournoi avec sept titres CAN (AFCON) et Mohamed Salah du Liverpool dans ses rangs. Cependant, son voisin l’Algérie est le champion en titre et est plus en forme que jamais. Le Nigéria et le Ghana restent toujours des équipes à ne pas rater lorsqu’ils sont sur le terrain, avec de nombreux joueurs en lice pour rejoindre les meilleurs clubs d’Europe. La beauté des tournois de football se trouve dans le fait que tout outsider peut avoir droit à son jour de gloire : le Cap Vert est par exemple connu pour avoir contrarié les plus grandes équipes, tandis que le nouveau venu de l’AFCON, les Comores, aurait pu inspirer des grands titres du style David vs Goliath.

N’oubliez pas d’utiliser votre VPN pour regarder les matchs en streaming depuis les principaux diffuseurs comme beIN Sports et fuboTV.

Le football féminin

Angleterre

Champion actuel : Chelsea

Sans être en reste de leurs homologues masculins, le football féminin procure beaucoup de sensations aux fans du beau jeu. Dans le Championnat d’Angleterre de football féminin, Chelsea a gagné son quatrième titre la saison dernière, dans un match serré avec Manchester City, mais attendez-vous à ce qu’Arsenal et Manchester United puissent les battre cette fois.

Regardez les matchs du Championnat d’Angleterre de football féminin en direct sur la chaîne anglaise Sky Sports Football, Premier League et Main Event.

États-Unis

Champion actuel : North Carolina Courage

Le succès de l’équipe nationale féminine de football américaine (quatre Coupes du monde féminines, quatre médailles d’or olympiques) se prédit dans le talent cultivé lors de la compétition nationale, où les vedettes passées de la trempe de Mia Hamm ont inspiré une génération de joueuses comme Megan Rapinoe la capitaine de OL Reign ainsi qu’Alex Morgan à Orlando Pride. Les analystes prédisent un match serré cette saison entre OL Reign et Portland Thorns—ainsi que de nombreuses sensations venant de joueurs prometteurs comme l’attaquante Trinity Rodman (fille de la star de la NBA Dennis Rodman) du Washington Spirit.

Paramount Plus vous offre la Ligue nationale de football féminin en streaming—incluant la Challenge Cup—avec un essai gratuit de sept jours.

Abonnez-vous à notre newsletter sportive pour des mises à jour sur les matchs et les tournois à venir et découvrez comment les regarder en streaming, ou consultez notre page sur le streaming sportif pour savoir comment regarder d’autres sports en streaming : tennis, boxe, criquet, etc.