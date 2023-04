Préparez-vous pour le Tournoi féminin des Six Nations qui se déroulera du 25 mars au 29 avril 2023 ! L’Angleterre, championne en titre, vise un cinquième titre consécutif, tandis que la France, deuxième, vise la victoire cette année. Le tournoi promet d’être un spectacle plein d’action. Tous les matchs des Six Nations féminines peuvent être regardés en direct gratuitement sur BBC iPlayer et certains matchs sur RTÉ Player. Ne manquez pas un moment d’excitation et diffusez n’importe quel jeu en toute sécurité avec ExpressVPN !

Date 25 mars – 29 avril 2023 Nombre d’équipes 6 Pays Angleterre, France, Irlande, Italie, Ecosse, Pays de Galles

Vous pouvez suivre la diffusion en direct du Tournoi féminin des Six Nations 2023 en quelques étapes simples :

Vérifiez l'horaire de la chaîne que vous voulez, par ex. B. la BBC et trouvez le match que vous souhaitez regarder. Branchez-vous et profitez du match de rugby !

Regardez gratuitement le rugby féminin des Six Nations 2023 en Irlande

RTÉ

Prix Gratuit Pays Irlande

La chaîne irlandaise gratuit RTÉ diffuse des matchs sélectionnés des Six Nations. Vous pouvez diffuser less matchs en toute sécurité en activant votre VPN et en utilisant le service de streaming gratuit à la demande de la chaîne RTÉ. Avec plus de 200 heures de programmation irlandaise et internationale, les téléspectateurs peuvent également tout regarder, des programmes pour enfants aux actualités, en passant par le football et d’autres sports en direct sur RTÉ Player.

Regardez gratuitement le rugby féminin des Six Nations 2023 au Royaume-Uni

BBC iPlayer

Prix Gratuit Pays Royaume-Uni

Regardez les meilleurs moments des Six Nations 2023

YouTube

Regardez les derniers temps forts et plus encore sur la chaîne YouTube des Six Nations féminines. Tous les matchs des Six Nations féminines 2023 sont disponibles en streaming.

Calendrier féminin des Six Nations 2023

Voici le programme officiel. Les dates sont susceptibles d’être modifiées.

Heure du Royaume-Uni Calendrier du Six Nations féminin 2023 1er tour 25 mars 2023 à 15 h 15 Pays de Galles contre Irlande 25 mars 2023 à 16 h 45 Angleterre contre Ecosse 26 mars 2023 à 14h00 Italie contre France 2ème tour 1 avril 2023 à 15 h 15 Irlande contre France 1 avril 2023 à 16h30 Ecosse contre Pays de Galles 2 avril 2023 à 14h00 Angleterre contre Italie 3ème tour 15 avril 2023 à 13 h 15 Pays de Galles contre Angleterre 15 avril 2023 à 15 h 45 Italie contre Irlande 16 avril 2023 à 14 h 15 France contre Ecosse 4ème tour 22 avril 2023 à 13 h 15 L’Irlande contre l’Angleterre 22 avril 2023 à 15 h 45 Ecosse contre Italie 23 avril 2023 à 14 h 15 France contre Pays de Galles 5ème tour 29 avril 2023 à 12h00 Angleterre contre France 29 avril 2023 à 14 h30 Italie contre Pays de Galles 29 avril 2023 à 18h30 Ecosse contre Irlande

