FAQ : Utiliser un VPN avec DAZN

Puis-je regarder DAZN gratuitement avec un VPN ?

Non. Vous devrez tout de même créer un compte DAZN. ExpressVPN est un service VPN qui vient en complément de votre abonnement DAZN pour vous permettre de regarder les sports sans risque pour votre vie privée et éviter les restrictions.

Sur quels appareils puis-je regarder DAZN ?

À peu près n'importe quel appareil. Le streaming DAZN est disponible via le navigateur web de votre Mac, ou de votre PC Windows ou Linux. (Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous conseillons d'utiliser l'extension ExpressVPN pour Chrome ou Firefox.) Vous pouvez également regarder sur votre appareil mobile iOS ou Android en utilisant les applis ExpressVPN et DAZN.

Comment puis-je regarder DAZN en streaming sur une smart TV ?

Certaines smart TV et appareils de streaming vous permettent d'installer les applis ExpressVPN et DAZN directement. Si vous avez une Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick, ou Chromecast pouvant recevoir le signal vidéo émis par un autre appareil, vous devriez également être en mesure de regarder DAZN en streaming au moyen de votre PC, tablette, ou téléphone mobile.

Mon appareil n'est pas en mesure d'installer des applis. Puis-je utiliser DAZN malgré cela ?

Oui ! Téléchargez l'appli ExpressVPN pour routeurs et profitez d'ExpressVPN sur chacun de vos appareils compatibles Wi-Fi, y compris les smart TV et appareils de streaming ou les consoles de jeu, telles que PlayStation et Xbox.

Où puis-je télécharger les applis DAZN ?

DAZN dispose d'applis disponibles sur Amazon, Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store, et PlayStation Store. Si vous recherchez une appli smart TV pour DAZN, Google Play Store est la meilleure alternative.

Un VPN peut-il ralentir ma connexion DAZN ?

Tout VPN peut potentiellement ralentir une connexion, mais le réseau ExpressVPN est optimisé en permanence pour la vitesse, c'est pourquoi vous ne remarquerez sans doute aucune différence. Dans certains cas, l'utilisation d'un VPN peut même améliorer votre connexion, en particulier si votre fournisseur d'accès à Internet applique des restrictions à certains types de contenus, telles que les vidéos en streaming.

Que puis-je regarder d'autre avec ExpressVPN ?

ExpressVPN est un outil de sécurité polyvalent qui améliore un large éventail de services web populaires, y compris un grand nombre d'incontournables pour les amateurs de sports, tels que ESPN, Sky Go, Sling TV, et bien plus.

En savoir plus concernant les sports en streaming avec ExpressVPN.

