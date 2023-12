Pour configurer un VPN pour PC sous Windows dans un établissement d'enseignement supérieur ou une entreprise, procédez de la manière suivante :

Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Paramètres

Dans Paramètres Windows, sélectionnez Réseau et Internet

Sélectionnez ensuite VPN et Ajouter une connexion VPN.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de saisir les informations relatives à votre service VPN.

Bien que ces étapes soient relativement simples, vous devrez configurer manuellement les paramètres de votre PC et saisir toutes les informations relatives à votre service VPN pour que tout fonctionne. Avec ExpressVPN pour Windows, il vous suffit de télécharger l'application et de cliquer sur le bouton "On".



Gardez à l'esprit qu'un VPN d'entreprise ou d'université est censé protéger et servir les intérêts de l'institution, pas nécessairement les personnes qui l'utilisent. ExpressVPN, en revanche, est entièrement conçu pour protéger votre sécurité et votre vie privée en tant qu'individu.