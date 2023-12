Si votre vitesse de connexion est lente ou si votre streaming semble être décalé, il existe quelques raisons possibles :

– La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionné et votre localisation physique.

– Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil)

– Une interconnectivité non optimale entre le VPN et votre FAI

– Une interconnexion non optimale entre le VPN et votre fournisseur d’accès à Internet

– Une vitesse de connexion lente à l’endroit où vous vous trouvez

– Votre type d’appareil et sa puissance de traitement

Pour résoudre le problème, essayez chacune des étapes suivantes :

– Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

– Se connecter à un serveur VPN différent

– Changez de protocole VPN

Si vous essayez chacune des étapes ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes avec votre vitesse de streaming, contactez l’équipe de support d’ExpressVPN 24/7 et un représentant sera à votre disposition dans les secondes qui suivront.